Los Golden Knights levantan el estandarte de la Copa Stanley con la máquina tragamonedas ganadora – FOTOS

Al más puro estilo de Las Vegas, el capitán de los Golden Knights, Mark Stone, hizo desfilar la verdadera Copa Stanley sobre el hielo antes de golpear tres Lord Stanley Cups en una máquina tragamonedas de gran tamaño el martes por la noche.

Después, se izó la bandera del campeonato en lo alto del T-Mobile Arena.

Of course the @GoldenKnights incorporate a slot machine in the Stanley Cup championship banner raising ceremony. #vegas #vegasborn pic.twitter.com/nabo6i4Maf

Los Knights iniciaron la defensa de su título en el partido inaugural de la temporada, ante los Seattle Kraken, con las entradas agotadas.

Hace poco menos de cuatro meses, los Knights se impusieron a los Florida Panthers y ganaron el campeonato en su sexta temporada, solo como predijo el dueño del equipo, Bill Foley, cuando la franquicia pisó el hielo por primera vez.

They made Mark Stone spin a slot machine and a banner came out.

This team is never boring. pic.twitter.com/k9fzOr1EuP

— Ben Gotz (@BenSGotz) October 11, 2023