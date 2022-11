Los Golden Knights frenan a los Senators y consiguen su sexta victoria consecutiva

El ala izquierda de los Vegas Golden Knights, William Carrier (28), dispara contra el portero de los Ottawa Senators, Anton Forsberg (31), durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El ala derecha de los Vegas Golden Knights, Mark Stone, celebra su gol contra los Ottawa Senators durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El defensor de los Ottawa Senators Jake Sanderson (85) no puede defenderse del defensor de Vegas Golden Knights Zach Whitecloud (2) lo que lleva a un gol del portero Anton Forsberg (31) durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El defensor de los Ottawa Senators Jake Sanderson (85) no puede defenderse del defensor de Vegas Golden Knights Zach Whitecloud (2) lo que lleva a un gol al portero Anton Forsberg (31) durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El centro de los Vegas Golden Knights William Karlsson (71) se estira para recuperar el control del puck después de alejarse del defensor de los Ottawa Senators Jake Sanderson (85) y del ala derecha Mathieu Joseph (21) durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El ala derecha de los Vegas Golden Knights, Reilly Smith (19), observa el puck frente al portero de los Ottawa Senators, Anton Forsberg (31), y el defensor Nick Holden (5), durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El centro de los Vegas Golden Knights, Brett Howden (21), controla el puck contra el ala izquierda de los Ottawa Senators, Austin Watson (16), durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El defensa de los Ottawa Senators Erik Brannstrom (26) se interpone entre el puck y el ala izquierda de los Vegas Golden Knights William Carrier (28) mientras luchan cerca del pliegue durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El ala derecha de los Ottawa Senators, Claude Giroux (28), celebra después de anotar un gol contra los Vegas Golden Knights durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El centro de los Vegas Golden Knights, Michael Amadio (22), intenta quitarle el puck al ala derecha de los Ottawa Senators, Drake Batherson (19), durante la acción del segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El ala izquierda de los Ottawa Senators, Tim Stutzle (18), celebra después de su gol contra los Vegas Golden Knights durante la acción del segundo período de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El ala izquierda de los Ottawa Senators, Brady Tkachuk (7), cae después de intentar un tiro patinando a través del pliegue del portero de los Vegas Golden Knights, Logan Thompson (36), durante la acción del segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El centro de los Ottawa Senators, Mark Kastelic (47), busca un rebote mientras el portero de los Vegas Golden Knights, Logan Thompson (36), hace una parada durante la acción del segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

El ala derecha de los Ottawa Senators, Claude Giroux (28), celebra después de su gol contra los Vegas Golden Knights durante la acción del segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en Ottawa, Ontario, el jueves 3 de noviembre de 2022. (Justin Tang/The Canadian Press vía AP)

Los Golden Knights finalmente pudieron respirar tranquilos cuando el centro, Jack Eichel, acorraló el puck en la esquina derecha del Canadian Tire Centre de Ottawa justo antes de que terminara el periodo.

Los Senators pasaron la mayor parte de los dos minutos anteriores presionando, presionando, presionando. Ya habían reducido una desventaja de cinco a uno a cinco a cuatro. Habían hecho 46 disparos a la red, más de lo que los Knights habían permitido desde el 14 de octubre de 2021. Sin embargo, no pudieron salir ganadores.

Los Knights aguantaron lo suficiente para una victoria de cinco a cuatro en su segunda parada de un viaje de cinco partidos por carretera para extender su racha de victorias a seis partidos, la más larga desde abril de 2021.

Estuvo lejos de ser la mejor actuación del equipo. Sin embargo, fue lo suficiente para mantener vivo el mejor inicio en la historia de la franquicia con 10 a dos.

“Ese no fue un juego perfecto nuestro de ninguna manera”, dijo el capitán Mark Stone, que regresó a Ottawa por segunda vez desde que fue intercambiado por los Senators a los Knights el 25 de febrero de 2019. “No estuvo cerca de nuestro estándar. Algunas noches no te vas a sentir muy bien y no vas a tener esa ejecución como equipo, pero cuando encuentras formas de ganar, esa es la diferencia entre los equipos que ganan y los equipos que están fuera (de los playoffs)”.

Los Knights saltaron a una gran ventaja al deleitarse con los regalos de los Senators. Las Vegas devolvió después el favor.

Stone puso a su equipo arriba uno a cero a los 1:22 minutos del juego cuando el defensa Thomas Chabot le pasó el puck en la ranura. El ala izquierda William Carrier aumentó la ventaja a cinco a uno cuando faltaban 9:46 en el segundo tras aprovechar un mal pase de Alex DeBrincat frente a la red de los Senators.

Ottawa, que entró en el juego cuarto en la NHL en la puntuación, no se fue en silencio. Los Senators hicieron un cinco a tres con goles del ala derecha Claude Giroux y el centro Tim Stutzle antes de que el periodo terminara.

Stutzle volvió a marcar a los 2:34 minutos del tercer periodo tras un pase fallido del ala izquierda Brett Howden. Los Knights, que habían encajado cuatro goles por primera vez esta temporada, no se doblegaron.

Permitieron ocho disparos a puerta en los últimos 17:26 después de haber concedido 38 en los primeros 42:34. Eso les permitió cerrar una séptima victoria consecutiva contra Ottawa, su racha de victorias más larga en activo contra cualquier rival.

“Fuimos oportunos esta noche”, dijo el centro Nicolas Roy. “Esa fue la diferencia. Creo que no fue nuestro mejor esfuerzo en general, pero encontramos la manera de ganar”.

Aquí hay tres puntos de interés de la victoria:

1. La noche de Thompson

El portero novato Logan Thompson fue titular de los Knights por octava vez en 12 partidos.

Su desempeño, como el del equipo, tuvo altibajos. Los Senators marcaron su primer gol desde la zona neutral cuando Giroux dejó flotar el puck por el hielo y este pasó por encima de Thompson. Stutzle también anotó su primer gol cuando un tiro de Brady Tkachuk pasó por las almohadillas de Thompson y entró en el círculo de portería.

El portero también hizo mucho para mantener a su equipo al frente. Thompson hizo 42 atajadas, la cifra más alta de su carrera, y sacó de apuros a los Knights en varias ocasiones tras malas pérdidas del puck. La victoria fue su sexta, empatada con la segunda en la NHL.

“El primer gol fue desafortunado, pero al final del día, sentí que lo dejamos un poco colgado”, dijo el entrenador Bruce Cassidy. “Hizo algunas buenas atajadas para nosotros”.

2. Whitecloud anota

El entrenador de los Senators, D.J. Smith, habló muy bien de los defensores Zach Whitecloud y Nic Hague antes del partido del jueves, llamándolos los mejores quinto y sexto defensores de la NHL.

Los dos probablemente hicieron poco para cambiar la opinión de Smith.

Whitecloud se convirtió en el segundo defensa de los Knights en anotar un gol esta temporada cuando lanzó un pase de Stone que superó al portero Anton Forsberg cuando faltaban 32 segundos para el final del primer periodo. Terminó con un plus-3 del equipo en cinco contra cinco.

Hague tuvo un plus-2.

3. Equipos especiales

Los Knights tuvieron una ventaja en los equipos especiales en la victoria.

Su power play fue uno de cuatro, con el ala izquierda Reilly Smith anotando un gol a los 9:19 del primer periodo. Su penalización fue un perfecto tres de tres. Los Knights también consiguieron su primer gol de la temporada con la mano corta del ala izquierda Chandler Stephenson, a los 5:15 del segundo periodo.

Es la primera vez que el equipo anota un gol en el mismo partido desde el 15 de marzo.