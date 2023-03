Los Golden Knights adquieren un versátil delantero de los Blues

Los Golden Knights, líderes de la Western Conference, hicieron su primera adición para la recta final, añadiendo un valiente y versátil delantero con pedigrí de la Stanley Cup.

Los Knights adquirieron el domingo al ala derecha Ivan Barbashev de los St. Louis Blues por el delantero Zach Dean, su elección de primera ronda de 2021. El acuerdo ocurre cinco días antes de la fecha límite de la NHL del viernes.

Barbashev, de 27 años, ha sumado 29 puntos en 59 partidos esta temporada. La temporada pasada fue incluso mejor, con 26 goles y 60 puntos.

Se espera que Barbashev se una a los Knights en Denver y esté disponible para el partido del lunes contra los Colorado Avalanche.

“Ivan es exactamente el tipo de jugador que creemos que necesitamos”, dijo el director general Kelly McCrimmon. “Juega duro. Está en la red. Arrasa con los penaltis. Es un jugador realmente versátil y útil que tendrá un papel importante en nuestro equipo”.

