Knights, listos para la recta final con nuevos jugadores: ‘Es momento de empezar’

El defensa de los Golden Knights Noah Hanifin (15) anticipa el puck durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Red Wings en el T-Mobile Arena, el sábado 9 de marzo de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El centro de los Golden Knights William Karlsson (71) y el defensa de los Red Wings Olli Maatta (2) patinan en pos del puck durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena, el sábado 9 de marzo de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El centro Chandler Stephenson (20) y el ala izquierda Pavel Dorofeyev (16) de los Golden Knights celebran el gol de Dorofeyev durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Red Wings en el T-Mobile Arena, el sábado 9 de marzo de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El centro de los Golden Knights Jack Eichel (9) busca un pase mientras el portero de los Red Wings James Reimer (47) observa el puck durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena, el sábado 9 de marzo de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El centro de los Golden Knights Ivan Barbashev (49) lleva el puck por el hielo por delante del centro de los Red Wings Andrew Copp (18) durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena, el sábado 9 de marzo de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El ala derecha de los Golden Knights Jonathan Marchessault (81) patina con el puck contra el defensa de los Red Wings Olli Maatta (2) y el defensa Jeff Petry (46) durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en el T-Mobile Arena, el sábado 9 de marzo de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

El centro de los Golden Knights Ivan Barbashev (49) y el ala derecha Jonathan Marchessault (81) celebran un gol durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Red Wings en el T-Mobile Arena, el sábado 9 de marzo de 2024, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal)

Nadie en el vestidor de los Golden Knights va a decir que la incertidumbre en torno a la fecha límite de traspasos afectó el juego del equipo en el hielo.

Sin embargo, hay un gran alivio de que haya pasado.

“Es hora de empezar”, dijo el defensa Brayden McNabb. “Se acabó el ruido y ahora solo tenemos que ir a jugar y empezar a ganar partidos”.

Los Knights esperan que la victoria del sábado en casa por 5-3 sobre los Detroit Red Wings sirva como punto de inflexión. Rompió su racha de cuatro derrotas consecutivas y fue apenas su tercera victoria en 12 partidos.

“Creo que debería servirnos de impulso”, dijo el centro Jack Eichel.

Sirvió que los Knights hayan mejorado su alineación antes de la fecha límite, al menos sobre el papel.

El gerente general Kelly McCrimmon añadió un talentoso trío de jugadores con el defensa Noah Hanifin y los delanteros Anthony Mantha y Tomas Hertl.

“(La alineación es) mejor”, dijo el entrenador Bruce Cassidy. “La cuestión será mantener a todos contentos cuando y si estamos completamente sanos, pero solo nos hace más sólidos y fuertes y para mí eso es lo que quiere un entrenador”.

Cassidy reconoció que quizá haya habido cierta angustia en el vestidor a pesar de que los Knights eran claros compradores.

Algunos jugadores quizá hayan estado nerviosos ante la posibilidad de ser despedidos. Parecía una posibilidad aún mayor dados los recientes problemas del equipo.

Sin embargo, los Knights (34-23-7) se las arreglaron para hacer nuevas incorporaciones, mientras que solo sacaron de su alineación al defensa Daniil Miromanov.

“No estamos donde queremos estar y lo sabemos, pero (McCrimmon) cree que este equipo puede volver allí”, dijo Cassidy. “Sin embargo, los jugadores no saben eso siempre.

“A fin de cuentas, pudiera afectarles, así que es bueno que lo hayamos dejado atrás. Ahora este es nuestro equipo. Solo es cuestión de encajar y jugar juntos, y ya está. Es una oportunidad para dejarlo todo atrás, tanto lo bueno como lo malo”.

Los nuevos esperan causar impacto.

Después de dos partidos, Mantha todavía se está haciendo un hueco en la alineación. Hanifin se mostró mucho más cómodo en su segundo partido, el sábado, y brindó dos asistencias. Hertl sigue recuperándose de una operación de rodilla y todavía no está disponible.

“Es como un juguete que no puedes abrir hasta dentro de unas semanas, como antes de Navidad, ¿cierto?”, dijo Cassidy. “Todavía no sabemos cómo encaja, pero sabemos que va a ser bueno para el grupo. Prevemos que estará disponible en algún momento en un futuro próximo y solo va a mejorar nuestro equipo una vez que esté en la alineación. Mucha gente me ha hablado de su gran carácter, así que creo que será estupendo para nuestro vestidor”.

“Pero los tres harán que nuestro equipo mejore y eso es lo que uno quiere y creo que los jugadores quieren lo mismo para tener la mejor oportunidad de ganar”.

Podría ser que algunos chicos pierdan minutos cuando la alineación esté sana, pero es un buen problema. Los Knights aprendieron el año pasado que se necesita una alineación completa para ganar un campeonato.

“Si quieres tener una oportunidad, tienes que tener profundidad”, dijo Cassidy. “Lo vimos el año pasado. Usamos a Teddy Blueger, usamos a Phil Kessel. Usamos a mucha gente. Será positivo”.

Hanifin tuvo su primer vistazo real de lo que los Knights pudieran hacer el sábado. Había aterrizado en Las Vegas solo unas horas antes de que cayera el puck cuando debutó el jueves.

Le gusta lo que ha visto hasta ahora. Él y los Knights están listos para seguir adelante y perseguir otro campeonato.

“Estando en otro equipo en los últimos seis años, Las Vegas siempre ha sido uno de los mejores equipos y ganar (la Copa) el año pasado habla mucho sobre el carácter en la sala y la forma en que quieren jugar el juego aquí”, dijo Hanifin. “Es una gran cultura y estoy emocionado de formar parte de ella”.