Knights buscan acabar con el patinazo tras caer en la clasificación de la división

El ala derecha de los Vegas Golden Knights Michael Amadio (22) y el defensa de los Buffalo Sabres Jacob Bryson (78) luchan por su posición durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL, el sábado 2 de marzo de 2024, en Buffalo, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

El centro de los Vegas Golden Knights William Karlsson (71) observa durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Buffalo Sabres, el sábado 2 de marzo de 2024, en Buffalo, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

El centro de los Vegas Golden Knights Brendan Brisson (19) celebra su gol con el centro Nicolas Roy (10) durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Buffalo Sabres, el sábado 2 de marzo de 2024, en Buffalo, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

El portero de los Vegas Golden Knights Logan Thompson (36) realiza una parada durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Buffalo Sabres, el sábado 2 de marzo de 2024, en Buffalo, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

El centro de los Buffalo Sabres Peyton Krebs (19) es controlado por el centro de los Vegas Golden Knights Brendan Brisson (19) durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL, el sábado 2 de marzo de 2024, en Buffalo, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

El portero de los Vegas Golden Knights Logan Thompson (36) mira el marcador durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Buffalo Sabres, el sábado 2 de marzo de 2024, en Buffalo, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

El ala derecha de los Buffalo Sabres Tage Thompson (72) y el defensa de los Vegas Golden Knights Alec Martínez (23) chocan durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL, el sábado 2 de marzo de 2024, en Buffalo, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

El portero de los Vegas Golden Knights Logan Thompson observa el puck durante el primer periodo del partido de hockey de la NHL del equipo contra los Buffalo Sabres, el sábado 2 de marzo de 2024, en Buffalo, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

El defensa de los Vegas Golden Knights Nicolas Hague (14) lleva el puck ante el ala derecha de los Buffalo Sabres Kyle Okposo (21) durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL, el sábado 2 de marzo de 2024, en Buffalo, N.Y. (AP Photo/Jeffrey T. Barnes)

Los Golden Knights tienen una oportunidad más para volver a la pista antes del final de una decepcionante gira como visitantes.

Los Knights enfrentan a los Columbus Blue Jackets el lunes a las 4 p.m., lo que marcará su último partido en la zona horaria del Este esta temporada. Debería ser un partido favorable. Los Blue Jackets son el equipo con menos puntos de la Conferencia Este y el cuarto con menos de la NHL.

Los Knights (33-21-7) saben que necesitan ganar. Los campeones defensores de la Copa Stanley están 2-6-1 en sus últimos nueve partidos, un tramo que se ha jugado sin el centro Jack Eichel, el ala izquierda William Carrier y –durante los últimos cinco partidos– el capitán Mark Stone.

La caída ha afectado a su posición en la clasificación. Los Knights cayeron al tercer puesto de la División del Pacífico por detrás de los Edmonton Oilers (36-20-2), que han jugado tres partidos menos. El cuarto clasificado, Los Ángeles (31-19-10), también les pisa los talones. Los Kings están un punto por detrás de los Knights con un partido menos.

Eso no significa que su puesto en los playoffs esté en peligro. Pero tampoco es una garantía. Los Knights también enfrentan una cuesta arriba después de disfrutar de la ventaja de jugar en casa durante toda la postemporada pasada.

Los Knights tienen 73 puntos faltando 21 partidos. Los tres primeros equipos del Pacífico pasan a los playoffs, así como los dos comodines de la Conferencia Oeste. Los Ángeles ocupa el primer puesto de comodín y tiene 72 puntos faltando 22 partidos. Nashville (35-25-2), que tiene 72 puntos faltando 20 partidos, tiene el segundo.

Calgary (30-25-5) y St. Louis (31-26-3) son actualmente los dos primeros equipos eliminados. Ambos tienen 65 puntos faltando 22 partidos.

Los Knights siguen en una buena posición con su ventaja sobre los Flames y los Blues. Tienen un 88.2 por ciento de posibilidades de entrar en los playoffs, según el sitio web MoneyPuck. Pero ahora mismo empezarían la postemporada de visitantes contra los Oilers. Si los Kings les adelantan, enfrentarían a uno de los dos ganadores de la división de la Conferencia Oeste.

Eso no es lo que los Knights habían previsto para su defensa del título después de empezar la temporada 11-0-1.

“Mañana es un nuevo día y tenemos que encontrarlo”, dijo el defensa Brayden McNabb después de la derrota del sábado por 7-2 ante Buffalo. “Se trata de volver al trabajo. No tenemos a todos en la alineación. Eso no es una excusa, pero tenemos que jugar de cierta manera y de la manera correcta. No lo hicimos (el sábado) y nos costó”.

Los Knights esperan que la ayuda llegue pronto.

Eichel pudiera volver de su lesión en la parte inferior del cuerpo el lunes contra los Blue Jackets o el jueves contra los Vancouver Canucks, líderes del Pacífico. Carrier pudiera no estar muy lejos en su recuperación de una lesión en el hombro. Los delanteros Brett Howden y Pavel Dorofeyev también pudieran estar pronto en la lista. Howden tiene una lesión en la parte superior del cuerpo y Dorofeyev no ha jugado desde que recibió un codazo en la cabeza el 26 de enero.

Los Knights también pudieran recibir un impulso desde fuera de la organización. La fecha límite de la NHL es el viernes y el equipo siempre explora maneras de mejorar.

El entrenador Bruce Cassidy también sabe que el equipo no puede funcionar asumiendo que unos cuantos nombres nuevos en la alineación lo arreglarán todo.

Cassidy ha lamentado la mala toma de decisiones y la estructura defensiva de los Knights en los últimos partidos. El equipo ha permitido 30 goles en sus últimos seis partidos a pesar de tener sanos a sus seis defensas titulares y a sus dos mejores porteros.

“Juntaremos algunas líneas delanteras para conseguir suficiente ataque, pero tenemos que permanecer en el partido y ser mejores atrás”, dijo Cassidy.

Los Blue Jackets (20-30-10) deberían ser una oportunidad para que los Knights lo resuelvan. Columbus promedia 2.93 goles por partido, la novena menor marca de la NHL. Los Blue Jackets permiten 3.65 goles por partido, el segundo mayor promedio de la liga.