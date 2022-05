Jugadores de los Golden Knights esperan mantener el núcleo intacto

mayo 2, 2022 - 11:21 am

El entrenador de los Vegas Golden Knights, Peter DeBoer, en el centro, habla con los jugadores durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los Chicago Blackhawks en Chicago, el miércoles 27 de abril de 2022. Los Blackhawks ganaron 4-3. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Mark Stone (61), de los Vegas Golden Knights, es felicitado por su compañero Alex Pietrangelo (7) tras anotar un gol durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL contra los St. Louis Blues, el viernes 29 de abril de 2022, en St. (AP Photo/Scott Kane)

Max Pacioretty salió de los vestidores el miércoles en el United Center con la aparente intención de dar un mensaje.

El ala izquierda de los Golden Knights era consciente de que el equipo había rendido por debajo de lo esperado tras quedar eliminado de la contienda por los playoffs con una derrota 4-3 en la tanda de penaltis en Chicago. Sabía que eso significaba que podía haber cambios en el horizonte. Pero cree que el grupo principal de los Knights, el que se espera que sea un aspirante a la Stanley Cup, todavía puede lograr sus objetivos.

“Creemos en lo que tenemos en este equipo”, dijo Pacioretty. “Sabemos que tenemos lo que se necesita en esta sala para ganar”.

La idea de que los Knights pudieran jugar nuevo y obtener resultados diferentes no es de risa. El equipo tuvo aproximadamente 500 pérdidas de jugadores por lesiones, muchas de ellas de jugadores clave como Pacioretty, y aun así estuvo en la lucha por los playoffs hasta su penúltimo partido.

Pero la idea será difícil de llevar a cabo en la práctica debido a las restricciones de los Knights del tope salarial. Tampoco garantiza que vuelvan a la parte alta de la Conferencia Oeste o de la NHL.

“Sentíamos que si podíamos colarnos teníamos una oportunidad legítima de ganarlo todo,” dijo el defensa Shea Theodore. “Definitivamente, estamos bastante desanimados, pero tenemos un futuro realmente brillante con los chicos que tenemos en esta sala y definitivamente podemos conseguirlo”.

Los Knights tenían grandes esperanzas después de cuatro puestos consecutivos en los playoffs y de llegar consecutivamente a las semifinales de la NHL. Las lesiones, la inconsistencia en la red y los malos equipos especiales los condenaron entonces a perder la postemporada por primera vez en la historia de la franquicia.

Varios jugadores no creen que esa sea una razón para hacer grandes cambios. Pacioretty señaló a los Tampa Bay Lightning como ejemplo. El equipo se perdió los playoffs en 2017 después de tres viajes consecutivos de postemporada, incluyendo una derrota en la final de la Stanley Cup 2015. Ese año, los Lightning tuvieron 274 pérdidas de jugadores por lesiones, y el capitán Steven Stamkos se perdió 65.

El entrenador Jon Cooper conservó su puesto, y el núcleo se mantuvo intacto. Lo mismo sucedió cuando los Lightning ganaron el Presidents’ Trophy en 2019 y fue barrido en la primera ronda. Ahora, Tampa Bay busca su tercera Copa consecutiva.

Los Knights quieren seguir ese ejemplo y volver a la contienda la próxima temporada.

“Creo que podemos ganar la Stanley Cup con seguridad”, dijo el ala izquierda Mattias Janmark. “Firmé aquí por un contrato de un año solo porque pensé que esta era la mejor oportunidad para mí de ir a ganar una Copa, y obviamente no resultó así. No me arrepiento, y probablemente lo volvería a hacer”.

El interrogante es si los Knights pueden enfrentr la próxima temporada con el mismo grupo. Ya proyectaron estar más de 500 mil dólares por encima del límite superior del tope salarial. Janmark y el ala derecha Reilly Smith son agentes libres sin restricciones. Los centros Nicolas Roy, Brett Howden y Jake Leschyshyn, los laterales derechos Keegan Kolesar y Jonas Rondbjerg y el defensa Nic Hague están entre los agentes libres restringidos.

Los Knights tendrán que hacer movimientos para traer de vuelta a cualquiera de esos jugadores. Una de las posibilidades es intentar negociar de nuevo con el ala derecha Evgenii Dadonov, después de que el acuerdo para enviarlo a Anaheim en la fecha límite de negociación fuera anulado debido a una cláusula de no negociación.

Los Knights terminaron 12º en goles, empatados en el 14º en goles en contra, 25º en el “power play”, 21º en la eliminación de penalidades y 20º en el porcentaje de salvamento del equipo, pero creen que unas mejores condiciones de salud pueden mejorar esos números.

“He creído en este grupo todo el tiempo”, dijo el entrenador Pete DeBoer. “Nunca hemos tenido la oportunidad de reunirnos realmente durante un periodo de tiempo prolongado. Nos’s gustaría tener esa oportunidad para ver lo que podemos hacer”.