Golden Knights vs Sharks: Continúa el juego de la rivalidad

El centro de los Vegas Golden Knights Phil Kessel (8) celebra con sus compañeros de equipo después de anotar contra los San Jose Sharks durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL en San José, California, el martes 25 de octubre de 2022. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Los Golden Knights buscarán iniciar otra racha de victorias cuando reciban a los San Jose Sharks el martes a las 7 p.m. en T-Mobile Arena.

Los Knights perdieron su último partido tres a dos ante los St. Louis Blues el sábado, rompiendo una racha de nueve victorias consecutivas. Siguen teniendo el segundo mejor récord de la NHL con 13-3, por detrás del 14-2 de Boston.

Los Knights tienen 19-1-4 todo el tiempo contra los Sharks y no han perdido en la fase frente a su rival desde el 10 de enero de 2019. Los Knights derrotaron a San Jose por cuatro a dos el 25 de octubre, la noche en que el ala derecha Phil Kessel, rompió el récord de la NHL de partidos consecutivos jugados.

Los Sharks están jugando mejor de frente a este enfrentamiento con victorias en sus dos últimas salidas contra Dallas y Minnesota. Los Sharks empezaron cero a cinco, pero han conseguido al menos un punto en ocho de sus últimos 12 partidos (5-4-3). El defensa Erik Karlsson les ha dado un gran impulso con una temporada de renacimiento. Es el líder de todos los defensores azules de la NHL en goles (10) y puntos (22).

“Son mejores que cuando los vimos la última vez”, dijo el entrenador de los Knights, Bruce Cassidy. “Si empiezas a ganar unos cuantos, se convierte en una bola de nieve, ¿no? Tienes un poco más de vibras positivas. Así que probablemente un poco más cómodo en los juegos más cercanos de lo que eran en el comienzo del año cuando no iban a su favor”.

Los Knights tienen previsto poner al portero novato Logan Thompson contra San Jose. El portero de 25 años ha ganado sus últimas seis salidas y posee la racha de victorias más larga de la NHL entre los porteros. Thompson ha permitido 14 goles en ese periodo con un porcentaje de atajadas de .924.

Los Knights no tienen previsto hacer ningún otro cambio en la alineación. El defensa Shea Theodore, no practicó el domingo y no participó en el patinaje matutino del martes con el grupo completo, pero Cassidy dijo que se espera que Theodore esté en la alineación.

Knights vs. Sharks

TV: AT&T Sportsnet

Radio: KKGK (98.9 FM, 1340 AM)

Fila: Knights -285; total 6½

Récord de los Knights: 13-3-0

Récord de los Sharks: 5-9-3

Enfrentamientos directos: Knights 1-0-0

Alineación prevista de los Knights

Chandler Stephenson – Jack Eichel – Mark Stone

Reilly Smith – William Karlsson – Jonathan Marchessault

Paul Cotter – Brett Howden – Phil Kessel

William Carrier – Nicolas Roy – Keegan Kolesar

Alec Martinez – Alex Pietrangelo

Brayden McNabb – Shea Theodore

Nic Hague – Zach Whitecloud

Logan Thompson