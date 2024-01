‘Falta de respeto al juego’: Cassidy critica defensiva de los Knights

enero 23, 2024 - 11:57 am

El ala derecha de los New Jersey Devils Nathan Bastian (14) patina contra el defensa de los Vegas Golden Knights Zach Whitecloud (2) durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL, el lunes 22 de enero de 2024, en Newark, N.J. (AP Photo/Mary Altaffer)

El ala derecha de los New Jersey Devils, Tyler Toffoli, en el centro, celebra haber anotado un hat trick y el gol de la victoria durante el tiempo extra de un partido de hockey de la NHL contra los Vegas Golden Knights, el lunes 22 de enero de 2024, en Newark, N.J. Los Devils ganaron 6-5. (AP Photo/Mary Altaffer)

El portero de Vegas Golden Knights Logan Thompson (36) observa como el centro de New Jersey Devils Curtis Lazar, tercero desde la derecha, celebra después de anotar durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL, el lunes 22 de enero de 2024, en Newark, N.J. Los Devils ganaron 6-5. (AP Photo/Mary Altaffer)

El centro de los New Jersey Devils Nico Hischier (13) patina contra el defensa de los Vegas Golden Knights Alex Pietrangelo (7) durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL, el lunes 22 de enero de 2024, en Newark, N.J. (AP Photo/Mary Altaffer)

El centro de los Vegas Golden Knights Chandler Stephenson reacciona después de anotar contra los New Jersey Devils durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL, el lunes 22 de enero de 2024, en Newark, N.J. (AP Photo/Mary Altaffer)

El defensa de los New Jersey Devils Luke Hughes (43) patina contra el defensa de los Vegas Golden Knights Alec Martinez (23) y el defensa Alex Pietrangelo (7) durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL, el lunes 22 de enero de 2024, en Newark, N.J. (AP Photo/Mary Altaffer)

El ala derecha de los New Jersey Devils, Tyler Toffoli (73), reacciona tras anotar contra los Vegas Golden Knights durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL, el lunes 22 de enero de 2024, en Newark, N.J. (AP Photo/Mary Altaffer)

El portero Vitek Vanecek (41), el defensa Santeri Hatakka (82) y el defensa Cal Foote (52) de los New Jersey Devils tienden la red contra el centro de los Vegas Golden Knights Nicolas Roy (10) durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL, el lunes 22 de enero de 2024, en Newark, N.J. (AP Photo/Mary Altaffer)

El portero de los Vegas Golden Knights Logan Thompson (36) observa como un disparo del centro de los New Jersey Devils Nico Hischier le supera para marcar un gol durante el primer periodo de un partido de hockey de la NHL, el lunes 22 de enero de 2024, en Newark, N.J. (AP Photo/Mary Altaffer)

Los Knights ganaron un punto el lunes en el Prudential Center a pesar de pérdidas de puck descuidadas, fallas defensivas y un esfuerzo inconsistente del portero Logan Thompson.

Probablemente fue más de lo que merecían en una deslucida derrota por 6-5 en tiempo extra ante los Devils en Newark, Nueva Jersey.

“Básicamente jugamos un partido de la liga amateur”, dijo el entrenador Bruce Cassidy. “Pensamos que era pretemporada, supongo. No defendimos nuestra estructura ni nuestros principios en absoluto. Las jugadas que hicimos hasta el último gol fueron descuidadas e irrespetuosas con el juego”.

“Eso es culpa de los jugadores. Cuando van por las bandas, toman decisiones con el puck. Ya hemos hablado bastante de ello. Estamos llegando a un punto de la temporada en el que deberíamos ser mejores”.

El ala izquierda Tyler Toffoli anotó su tercer gol en el tiempo extra para poner fin a la remontada de Nueva Jersey desde una desventaja de 5-3. Llegó después de un intento de despeje desacertado del centro de los Knights Brett Howden.

“No fue nuestro mejor tiempo extra, sin duda”, dijo Cassidy. “Una pérdida de puck en la que simplemente no ejecutamos y luego no hubo ningún esfuerzo para defender, para ser totalmente honesto. Está en la red y no le dimos a nuestro portero una oportunidad”.

La derrota fue la séptima consecutiva de los Knights como visitantes. Eso empata un récord de la franquicia.

Los Knights (27-14-6) dieron señales de vida en algunos momentos.

Iban perdiendo 3-1 tras el primer gol de Toffoli a los 1:37 del segundo periodo. Pero los Knights se recuperaron y anotaron cuatro goles en un periodo de 11:29 para ponerse 5-3 por delante.

Dos de los goles fueron obra del ala derecha Jonathan Marchessault, que amplió su racha goleadora a cuatro partidos. El centro Nicolas Roy añadió un gol y dos asistencias para los Knights.

New Jersey (24-18-3) se aseguró de que la ventaja no durara mucho. El segundo gol de Toffoli acercó a los Devils a 5-4 a 16 segundos del segundo intermedio. El ala izquierda Curtis Lazar empató el partido a los 9:14 del tercero.

New Jersey golpeó un poste y un travesaño en el tiempo extra antes de que Toffoli terminara las cosas.

“Tenemos un cuerpo (defensivo) veterano y no fueron buenos esta noche como grupo”, dijo Cassidy.

Estas son tres conclusiones de la derrota:

1. De vuelta

Los Knights tendrán que recuperarse rápido.

Jugarán otro partido de visitantes el martes contra los New York Islanders, que son un equipo en transición.

El entrenador Lane Lambert fue despedido y sustituido por el portero Patrick Roy el sábado.

Los Islanders (20-15-11) rompieron una racha de cuatro partidos con una victoria por 3-2 en tiempo extra sobre los Devils en el debut de Roy el domingo.

2. Ayuda en camino

Los Knights pudieran recibir una ayuda en su próximo partido.

Cassidy dijo que el plan es que el portero Adin Hill haga el martes su primera salida desde el 17 de diciembre. Hill solo ha jugado una vez desde el 30 de noviembre debido a una lesión en la parte inferior del cuerpo.

Thompson se ha visto obligado a jugar la mayoría de las noches con su compañero herido. Estaba jugando bien antes del partido del lunes. Los seis goles que permitió a los Devils fueron más de los que permitió en sus tres partidos anteriores juntos.

Los esfuerzos de Thompson fueron incluso reconocidos por la NHL el lunes por la mañana, ya que fue nombrado tercera estrella de la semana de la liga.

3. En cifras

Los Knights dejaron escapar puntos solamente por tercera vez esta temporada cuando iban ganando tras el segundo periodo.

Ahora van 18-1-2 cuando van por delante en el tercer periodo.

Los Knights también cayeron a 7-6 fuera del tiempo reglamentario.