Calificaciones del final de temporada de los Golden Knights: severas para un final difícil

Una cosa es evidente sobre la temporada de los Golden Knights: no ha sido lo suficientemente buena.

El centro de los Vegas Golden Knights Jonathan Marchessault (81) celebra después de que su compañero de equipo anotara durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena en Las Vegas, el sábado 26 de marzo de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El centro de los Golden Knights, Chandler Stephenson (20), patina con el puck mientras el defensa Brayden McNabb (3) golpea al ala izquierda de los Canucks, Tanner Pearson (70), contra las tablas durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el miércoles 6 de abril de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los San Jose Sharks, James Reimer (47), bloquea un disparo del defensa de los Golden Knights, Shea Theodore (27), en un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el domingo 24 de abril de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

El defensa de los Golden Knights, Alex Pietrangelo (7), busca un pase mientras el ala izquierda de los Bruins, Erik Haula (56), patina en busca del puck durante el tercer periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 3 de marzo de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El portero de los Golden Knights, Robin Lehner (90), ataja un disparo a puerta de los Canadiens durante el segundo periodo de un partido de hockey de la NHL en T-Mobile Arena el jueves 20 de enero de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Una cosa es evidente sobre la temporada de los Golden Knights: no ha sido lo suficientemente buena.

No se esperaba que este equipo terminara 17º en la clasificación de la NHL y 14º en diferencia de goles. Los Knights no debían ceder un récord de la franquicia de 2.98 goles por partido (empatados con el 14º mejor de la liga) un año después de ganar el Trofeo Jennings al menor número de goles permitidos. No querían estar en medio de una búsqueda de entrenador en mayo.

“Nos perdimos los playoffs, lo cual es una lección de humildad para un equipo, independientemente de las razones por las que ocurrió”, dijo el director general Kelly McCrimmon.

Cómo llegaron hasta allí es una historia complicada. Las lesiones -unos 500 partidos perdidos- fueron un factor importante. También la inconsistencia y los malos tramos de juego. Esto debería dar lugar a una interesante temporada baja, ya que el equipo intenta recuperarse con un nuevo entrenador.

Antes de que empiecen a hacerse movimientos, he aquí un vistazo al rendimiento de los Knights esta temporada:

Delanteros

(Listados por puntos)

Ala izquierda Jonathan Marchessault – Anotó 30 goles por segunda vez en su carrera y fue All Star por primera vez.

Centro Chandler Stephenson – Alcanzó los máximos de su carrera en goles (21), asistencias (43) y puntos (64). Su mejor marca anterior era de 35 puntos.

Ala derecha Evgenii Dadonov – Fue uno de los tres goleadores de 20 goles de los Knights. Pero solo ha conseguido ocho puntos en el power play después de haber sido contratado para ayudar a esa unidad.

Centro Nicolas Roy – El jugador de 25 años tuvo una temporada de gran éxito con 39 puntos. Es un agente libre restringido.

Ala derecha Reilly Smith – Anotó 38 puntos, pero se perdió los últimos 24 partidos por una lesión no revelada. Es un agente libre sin restricciones.

Ala izquierda Max Pacioretty – Fue productivo cuando estuvo disponible, pero se perdió 43 partidos por lesiones. Terminó con 19 goles.

Centro William Karlsson – Se perdió un tiempo por una fractura en el pie y anotó el menor número de puntos por partido (0.52) de sus cinco temporadas con los Knights.

Ala derecha Mark Stone – Solo participó en 37 partidos por una lesión de espalda. Consiguió 28 puntos en sus primeros 28 partidos, y luego dos en los últimos nueve tras salir de la reserva de lesionados de larga duración.

Centro Jack Eichel – Anotó 25 puntos en 34 partidos después de llegar a través de un intercambio de gran magnitud. Lo hizo mientras se recuperaba de una operación de cuello y jugó con un pulgar roto las últimas seis semanas.

Ala izquierda Mattias Janmark – Consiguió un punto en sus primeros 11 partidos mientras se recuperaba de COVID-19. Después de eso, igualó exactamente su producción de la temporada anterior con 24 puntos en 56 partidos.

Ala derecha Keegan Kolesar – Tuvo 24 puntos en su segunda temporada en la NHL. Tuvo un resultado de menos tres en cinco contra cinco, lo que supone la segunda peor marca entre los delanteros.

Ala izquierda William Carrier – Estableció los máximos de su carrera en goles (nueve) y puntos (20) en 63 partidos. Su estilo de juego directo y físico aporta energía al equipo.

Centro Brett Howden – Ocupó el quinto lugar en los Knights en puntos por 60 minutos en cinco contra cinco, demostrando su eficacia en un papel de sexto delantero. Es un agente libre restringido.

Ala derecha Michael Amadio – Este jugador de la lista de exención ha anotado 11 goles y ha dado siete asistencias en 53 partidos. Fue un buen hallazgo como adición barata de profundidad.

Centro Nolan Patrick – Solo participó en 25 partidos y está de baja indefinida, según el director general Kelly McCrimmon. Las lesiones siguen afectando a su carrera.

Centro Jake Leschyshyn – El novato participó en 41 partidos y anotó seis puntos. Su patinaje ha mejorado, y podría aspirar a más tiempo la próxima temporada.

Ala derecha Jonas Rondbjerg – Al igual que Leschyshyn, fue llamado a menudo como novato. Consiguió seis puntos en 30 partidos.

CALIFICACIÓN: Tres de cinco bastones

Los Knights tuvieron actuaciones impresionantes de Marchessault y Stephenson. Roy, Carrier, Howden y Amadio tuvieron temporadas de gran éxito. Pacioretty y Stone iban camino de hacer grandes temporadas hasta que las lesiones los descarrilaron. Pero la producción general del equipo fue escasa. Solo Marchessault, Stephenson y Dadonov consiguieron más de 20 goles o 40 puntos. Eso tiene que cambiar con el regreso de todo el talento.

Defensores

(Listados por puntos)

Shea Theodore – Estableció máximos en su carrera en cuanto a goles (14) y puntos (52) al tiempo que se enfrentaba a partidos más difíciles. Además, consiguió un máximo de cinco goles de victoria del equipo.

Alex Pietrangelo – Fue el cuarto jugador de los Knights con 44 puntos, al mismo tiempo que se incorporaba a diferentes compañeros a lo largo de la temporada. Fue All Star por cuarta vez y ganó el breakaway challenge.

Zach Whitecloud – Anotó ocho goles después de tener dos en sus primeros 68 partidos. Su desarrollo le valió una ampliación de contrato de seis años en octubre.

Brayden McNabb – Su constante presencia le valió una ampliación de contrato de tres años en enero. Lideró la NHL en tiros bloqueados con 179 a pesar de perderse 13 partidos.

Nic Hague – Las lesiones le dieron la oportunidad de jugar minutos elevados, pero sigue desarrollándose a sus 23 años. Es un agente libre restringido.

Dylan Coghlan – Jugó 59 partidos en su segunda temporada. Tuvo un resultado de menos cinco en cinco contra cinco, la peor marca de la línea azul.

Ben Hutton – Fue contratado en octubre y demostró ser un fichaje inteligente. Participó en 59 partidos y pasó mucho tiempo con Pietrangelo.

Alec Martínez – Una extraña lesión en noviembre lo dejó fuera de combate durante 56 partidos. Su dureza y liderazgo se echaron de menos hasta que regresó el 26 de marzo contra Chicago.

Daniil Miromanov – El novato jugó 11 partidos y quedó resguardado, empezando a menudo los turnos en la zona ofensiva. Tuvo una asistencia.

CALIFICACIÓN: Tres de cinco pucks

Perder a un defensa de los cuatro mejores como Martínez durante la mayor parte de la temporada creó un efecto dominó que complicó la vida a los Knights. Usaron un récord de franquicia de 13 defensas, cuatro de los cuales debutaron en la NHL. El equipo pudo haber estado más ajustado en su propia zona. Los Knights ocuparon el puesto 18º en ocasiones de anotar por cada 60 minutos en cinco contra cinco y el 19º en ocasiones de alto peligro permitidas.

Porteros

(Listados por puntos)

Robin Lehner – Las lesiones lo limitaron a 44 partidos como titular y parecieron perjudicar su juego al final de la temporada. Fue el 17º entre 74 porteros con 10 partidos o más en goles atajados por encima de lo esperado, según MoneyPuck.com.

Laurent Brossoit – Estuvo bien al principio de la temporada, pero empezó a tener problemas antes de perderse los últimos 20 partidos por una lesión no revelada. Terminó con 10-9-3 y un porcentaje de atajadas de 0.895.

Logan Thompson – El novato se presentó como el mejor de los porteros de los Knights. Acabó 10-5-3 con un porcentaje de atajadas de 0.914 y dio al equipo la oportunidad de llegar a la postemporada.

CALIFICACIÓN: Tres de cinco redes

Los Knights pasaron de ganar el Trofeo Jennings en 2021 a terminar en el puesto 20 de porcentaje de atajadas por equipo esta temporada. Eso no se debe solo a la portería. Cuando están en cortocircuito, a menudo presionan en busca de la ofensiva y ceden en el otro sentido a los hombres impares. Pero la consistencia en la red debe mejorar para que vuelvan a los playoffs.

Equipos especiales

Power play – Los Knights, que ocuparon el puesto 25 con un 18.4 por ciento, no debieron haber terminado por debajo de equipos como Ottawa (20º) y San José (22º), independientemente de sus lesiones. Esta unidad necesita ser arreglada.

Eliminación de penaltis – Los Knights descendieron del primer puesto al 21º (77.4 por ciento), en gran parte debido a su portería. Su porcentaje de atajadas en los penaltis fue el segundo en 2021 y el 25º esta temporada.

CALIFICACIÓN: Dos de cinco penaltis

A pesar de todos sus defectos, los Knights terminaron 12º en la diferencia de goles en cinco contra cinco, con un positivo de 18. Quedaron en quinto lugar en la Conferencia Oeste. Los equipos especiales los frenaron. Sacaron -5 en equipos especiales, empatados en el puesto 21 de la liga. Minnesota y Los Ángeles fueron los dos únicos equipos de playoffs que estuvieron peor.