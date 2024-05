Fans abuchean después de que Canelo no se comprometiera a enfrentarse a estrella invicta

Uno de los mejores boxeadores del mundo sometió a un digno aspirante a la primera derrota de su carrera en un emocionante combate celebrado el sábado por la noche.

Sin embargo, los estridentes gritos y aplausos de los 17,492 fans en T-Mobile Arena dirigidos a ‘Canelo’ Álvarez tras derrotar al enrachado Jaime Munguía se convirtieron rápidamente en abucheos cuando el campeón indiscutible del peso supermediano declinó comprometerse a una pelea contra la estrella invicta David Benavidez.

“Ahora mismo no lo sé. Voy a descansar y disfrutar de mi familia”, dijo Álvarez antes de ser ahogado por los fans que expresaban su descontento por su evasión de una pregunta directa sobre si Benavidez sería el siguiente.

Álvarez (61-2-2, 39 nocauts) dijo que un día de pago masivo es la única manera de asegurar que los fans obtengan lo que quieren.

En declaraciones a los reporteros, Benavidez (28-0, 24 KOs) se burló de la afirmación. Dijo que el equipo de Álvarez ha indicado que tomaría una cantidad astronómica de $200 millones, un número que Benavidez dijo que es un punto de quiebre intencional.

Álvarez, de 33 años, volvió a referirse al dinero en efectivo como la clave para un posible acuerdo mientras trataba de aplacar a la multitud.

“Si el dinero es correcto, puedo pelear ahora mismo”, dijo. “Me importa un (grosería)”.

La pelea es una que los fans han estado exigiendo, pero parece haber poco impulso para que suceda, a pesar de que son los dos mejores peleadores del mundo en 168 libras por un amplio margen.

Benavidez, de 27 años, parece haber renunciado por ahora a su agresiva búsqueda de la pelea. Ha aceptado subir al peso semipesado para desafiar a Oleksandr Gvozdyk el 15 de junio en el MGM Grand Garden.

“La única pelea para la que me quedaba en 168 libras era Canelo”, dijo el sábado. “He terminado allí si no es Canelo. He estado allí durante 10 años en el pináculo tratando de pelear por todos los cinturones, y no me dieron la oportunidad”.

Y Álvarez sabe que no tiene que enfrentarse al contendiente más digno. Espera vengar en algún momento su derrota de 2022 ante el peso semipesado Dmitry Bivol. También existe la posibilidad de que se enfrente a Edgar Berlanga, estrella invicta en aumento.

El campeón del peso wélter, Terence Crawford, también podría ser un combate divertido que probablemente haría un gran negocio. También lo sería un combate contra la estrella de las redes sociales Jake Paul, por mucho que los puristas no quieran escucharlo.

Álvarez tiene opciones, y lo sabe.

“He peleado con todos los que me dijeron que no iba a pelear”, dijo. “He peleado con todos ellos. Así que ahora mismo, puedo hacer lo que quiera”.

Se lo ha ganado hasta cierto punto. También se ha ganado el derecho a celebrar lo que fue una impresionante victoria sobre Munguía (43-1, 34 nocáuts), que tuvo mucho éxito en los tres primeros asaltos antes de que Álvarez anotara un nocaut en el cuarto y luego tomara el control del combate.

Álvarez se impuso por 117-110, 116-111 y 115-112 y retuvo sus cinco cinturones.

“Esta victoria significa mucho”, dijo Álvarez. “Estoy contento de haberle dado esta oportunidad. Munguía es un gran tipo y un gran campeón. Va a tener una gran carrera. Estoy muy orgulloso de que todos los mexicanos estén aquí viéndonos”.

El éxito de taquilla de otro combate titular del fin de semana del Cinco de Mayo y la impresionante victoria sobre un prometedor compatriota consolidaron una vez más el lugar de Álvarez en el boxeo en su conjunto y entre los púgiles mexicanos.

“Cuando me retire, mis números dirán en qué posición estoy”, dijo. “Sé que hubo muchos grandes boxeadores mexicanos en el pasado, pero yo soy el mejor peleando ahora mismo”.

En cuanto a Munguía, de 27 años, su promotor Oscar De La Hoya dijo que la derrota ante uno de los mejores peleadores del mundo tendrá el mismo efecto que tuvo en él la derrota de Álvarez ante Floyd Mayweather Jr. en 2013.

“Pensé que Jaime lo hizo excelente contra la cara actual del boxeo”, dijo De La Hoya. “Esta experiencia llevará a Jaime a otro nivel. Canelo recibió una lección contra Mayweather y luego se convirtió en la cara del boxeo. Jaime no recibió una lección, pero ganó experiencia y se convirtió en un mejor boxeador. Esto es solo el principio”.