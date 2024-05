‘Una lacra del boxeo’: Óscar de La Hoya y ‘Canelo’ intercambian insultos en Las Vegas

No hubo mucha tensión entre el campeón mundial indiscutible del peso supermediano Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el retador Jaime Munguía durante su conferencia de prensa final el miércoles por la tarde.

No se puede decir lo mismo de la relación entre Álvarez y su expromotor, Óscar De La Hoya, quien ahora promueve a Munguía.

Una guerra de palabras que se ha estado filtrando en las últimas semanas surgió el miércoles, antes de la pelea del sábado en T-Mobile Arena entre Álvarez (60-2-2, 39 nocauts) y Munguía (43-0, 34 nocauts).

Si bien los peleadores han mantenido una relación civil, casi se ha convertido en una batalla de poderes mientras Álvarez y De La Hoya buscan saldar una cuenta de hace años que comenzó cuando ‘Canelo’ demandó a Golden Boy Promotions para rescindir de su contrato de gerencia en 2020.

Esta es la primera vez que las dos partes han estado directamente involucradas entre sí desde que se presentó la demanda y Álvarez ha atacado a De La Hoya en entrevistas recientes.

De La Hoya habló antes que Álvarez en la conferencia de prensa del miércoles en el MGM Grand y aprovechó la oportunidad para responder a los ataques a su carácter, que se ha sugerido que en ocasiones condujeron a una representación negligente.

“Sí, He enfrentado muchos retos en mi vida. Sí, he estado en rehabilitación varias veces. Sí, hubo algunos puntos realmente bajos. Y sí, hubo momentos en que el trabajo no era mi prioridad debido a mi salud mental, que había descuidado durante tanto tiempo”, dijo De La Hoya. “Pero eso no cambia el hecho de que Golden Boy construyó a ‘Canelo’ Álvarez. Punto. La empresa bajo la cual luchaste durante décadas siempre ha tenido un nombre. Y es mío. Así que *** respétalo”.

Álvarez se puso de pie para enfrentar a De La Hoya, pero fueron rápidamente separados mientras Canelo le decía varias cosas a su expromotor.

Cuando llegó el turno de hablar de ‘Canelo’, mostró su coraje por lo que se dijo.

“Tienen que escribirle lo que tiene que decir este ma*****”, dijo Álvarez al micrófono, referiendose a cómo De La Hoya acababa de leer sus declaraciones mientras seguía en el podio. Poco después comenzaron a intercambiar insultos de pie y en español. “Los que hacen todo son lo que están detrás de ti; tú eres un pe***** nada más con la imágen” le dijo a su expromotor mientras De La Hoya se sentaba.

Cuando llegó el turno de Álvarez, el peleador tapatío habló en español sobre su pelea con Munguía y se refirió al combate en donde defenderá sus títulos: “contento de poder presentar esta pelea entre dos mexicanos; la primera vez en la historia peleando los cuatro títulos”, dijo. “Nos respetamos abajo del cuadrilátero pero no quiere decir que vengamos a jugar matatena”.

Al terminar de hablar sobre la pelea, Canelo se refirió a De La Hoya con una serie de insultos.

“Y para este imbécil intento de gente… que no se le olvide que yo ya vine siendo el ‘Canelo’ a Estados Unidos, y que sólamente lucro con mi nombre”, dijo Álvarez. “¿Ya le pagaste a Golovkin lo que querías robar? Sí, muy bien… si no hubiera metido a mis abogados, me lo robas”.

“Lo único que hace este hombre es ser una lacra del boxeo, robarles a los boxeadores. Para que el que esté con él meta porfavor a sus abogados porque seguramente les está robando. Eso es lo único que viene a hacer al boxeo. Y a lo único que vienes es a robarle la atención a Jaime Munguía, no viene a promoverlo”.

Durante su momento de hablar, Munguía no se involucró en los dimes y diretes entre ‘Canelo’ y De La Hoya.

“Me siento emocionado, me siento muy feliz de que pues ya estemos cerca de la hora de la hora”, dijo Munguía durante la misma conferencia de prensa. “La verdad creo que tuvimos una gran preparación”.

El mexicano terminó su declaración diciendo: “ya quiero que llegue el día y pues esperen todos una gran guerra mexicana, y pues ¡Viva México!”.