Preguntas y respuestas: Oscar De La Hoya sigue amando Las Vegas, quiere más megapeleas

El campeón de seis divisiones de boxeo Óscar De La Hoya parecía más emocionado el viernes por la tarde que algunos de los boxeadores a los que promocionaría el sábado en el Cosmopolitan de Las Vegas, apretando los puños y sonriendo con deleite mientras subían a la báscula para comprobar su peso.

Todavía en forma a sus 50 años, el fundador, presidente y director ejecutivo de Golden Boy Promotions esperaba una gran pelea el sábado, cuando los excampeones Gilberto Ramírez (44-1, 30 nocauts) y Joe Smith Jr. (28-4, 22 KOs) debutaran en el peso crucero tras perder sus últimos combates como pesos semipesados.

“Es a vida o muerte”, dijo De La Hoya sobre el combate, que también es eliminatorio por el título de la AMB. “Literalmente es a vida o muerte para ambos, y ellos lo saben”.

Después del pesaje, De La Hoya habló con el Review-Journal sobre el regreso de Golden Boy a Las Vegas, el trabajo con otros promotores y lo que prevé para su empresa en el futuro.

Las preguntas y respuestas han sido editadas para mayor extensión y claridad.

RJ: Es evidente que has tenido muchos buenos recuerdos en Las Vegas. ¿Hay alguno que destaque?

De La Hoya: Cada pelea. (Pero) la mejor experiencia que tuve aquí fue justo después de los Juegos Olímpicos. Todos me llamaban. Don King. Bob Arum. Así que recibí una llamada – mi padre estaba recibiendo llamadas en ese momento – y mi padre me dijo que había un caballero que decía que estaba construyendo un hotel en Las Vegas, Kirk. En resumen, Kirk Kerkorian me llevó a Las Vegas. Ya te puedes imaginar que no había hotel. No había nada allí. Me dijo: “Hijo, ¿ves esa X en el desierto? Ahí es donde estoy construyendo el MGM, y vas a luchar allí “. Y efectivamente, peleé (12 veces) allí. Fue la mejor experiencia.

RJ: Viéndote hoy, sigue pareciendo que te entusiasma tanto promocionar aquí como luchar, ¿no?

DLH: Me entusiasma mucho porque aquí es, literalmente, donde los sueños se hacen realidad para los niños. Para los luchadores. Aquí es donde empezó todo para mí. Para los jóvenes que estoy promocionando ahora, aquí es donde puede empezar para ellos.

RJ: Hace poco hiciste un llamado en las redes sociales para que los promotores y las redes trabajen juntos. Participaste este año en un combate entre Gervonta Davis y Ryan García. ¿Cuáles son los retos que conlleva? ¿Y los beneficios?

DLH: Todo es ego. Eso es todo. Todo es ego. Cuando se hacen grandes combates, todos ganan. El deporte gana. Los promotores ganan. Los luchadores ganan. Especialmente los boxeadores, porque se llevan la mayor parte del pastel. Pero el boxeo gana, y siempre he dicho que no hay nada como que se produzca un gran combate de boxeo. Cuando los mejores boxeadores se enfrentan, no hay nada igual. El ambiente. La energía. No hay nada como eso. Así que, llamando a todos los promotores, hombre. A todos los promotores. Voy a dejar mi ego en la puerta. Solo hagamos que estas grandes peleas sucedan.

RJ: Te reuniste con el presidente de Top Rank, Bob Arum, mientras estabas aquí esta semana. ¿Cómo fue?

DLH: El lo entiende. Es un veterano. Fue genial. Potencialmente estamos trabajando en algo súper para febrero.

RJ: ¿El fin de semana del Super Bowl?

DLH: Oh sí, ya veremos qué pasa. Pero él quiere hacerlo, y yo quiero hacerlo. Solo es cuestión de poner los detalles.

RJ: Acabas de anunciar también un combate para Ryan (García) en diciembre contra un duro boxeador como Óscar Duarte. ¿Cuáles son los próximos pasos de la joven superestrella en su carrera?

DLH: Después de una derrota por nocaut ante Tank Davis, de la que no debería avergonzarse. Estaba en el juego. Lo estaba intentando. Fue atrapado con un golpe al cuerpo. Todos lo hemos hecho. A mí me pasó con Bernard Hopkins. Pero volver con Oscar Duarte, que es un artista del nocaut, con una racha de 11 nocauts, es increíble. Es un golpeador duro y una pelea peligrosa. Si supera eso, Ryan, entonces pasaremos a una súper pelea. Y esas son mis conversaciones con Bob.

RJ: ¿Cómo llevas el ímpetu al 2024?

DLH: Ahora les digo a todos mis peleadores: “Los estoy emparejando duro”, porque 2024 es el año. Tengo luchadores que están listos para los títulos mundiales. Tengo luchadores que están en contención. Tengo a los jóvenes que vienen, así que todos estamos cubiertos en esa área. Pero es hora de brillar, hombre. Es hora de brillar. Y quiero traer boxeo a lo grande de nuevo a Las Vegas. Mi objetivo es llevar este tipo de peleas al Cosmo, MGM, Mandalay Bay. Y luego el boxeo a lo grande en el T-Mobile y Allegiant Stadium.

RJ: El estadio, ¿no? ¿Quieres entrar en eso?

DLH: Sí. Queremos entrar en Sphere y en Allegiant Stadium.