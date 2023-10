“Nadie puede vencer a este Canelo”: tapatío habla tras combate en Las Vegas

Canelo Álvarez anima a sus fanáticos durante una pelea de boxeo por el título mundial indiscutible de peso súper mediano en T-Mobile Arena el sábado 30 de septiembre de 2023 en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Canelo Álvarez levanta su brazo al aire después de vencer a Jermell Charlo durante una pelea de box por el título mundial indiscutible de peso súper mediano en T-Mobile Arena el sábado 30 de septiembre de 2023 en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

El sábado en Las Vegas fue un gran día para los mexicanos luego de la victoria del “Canelo” Álvarez, un combate que fue dominado en su mayoría por el tapatío que mostró estar en buena forma.

“Nadie puede vencer a este Canelo”, dijo el mexicano tras anunciarse su victoria 60, que fue por decisión unánime, dentro de T-Mobile Arena, las tarjetas de los jueces terminaron 119-108, 118,109 y 118-109.

“Este es ‘Canelo’, ya estoy de regreso. Finalmente, estoy de regreso. Me siento confiado, me siento genial y estoy muy feliz porque hacía mucho tiempo que no me sentía así, pero ahora estoy de regreso”, dijo el mexicano durante la conferencia de prensa tras su victoria.

La muestra más clara del dominio del ‘Canelo’ se dio en el round 7 cuando tras un derechazo, Charlo fue derribado, lo que parecía que lo dejaría fuera del combate por KO, pero tras unos segundos, el norteamericano logró levantarse y terminar la pelea sin ser noqueado.

“Me hubiera gustado que hubiera más pelea, pero obviamente Jermell Charlo es un gran peleador, salió a moverse, a defenderse muy bien e hicimos lo que teníamos que hacer, pero me sentí bastante bien”, dijo durante la conferencia de prensa tras el combate.

“Estoy contento con lo que hice, me siento genial”, mencionó el ‘Canelo’. Agregó que entrenó para golpear el cuerpo, y cuando se le preguntó sobre lo que hizo Charlo para lograr la victoria, dijo: “Nunca hizo nada para ganar”.

“Sabemos que es un gran peleador”, dijo Álvarez. “Él sabe cómo moverse en el ring, pero trabajamos; trabajamos tres meses en el gimnasio de la montaña, sin mi familia. Pero todavía amo el boxeo. Me encanta el boxeo muchísimo. El boxeo es mi vida. El boxeo me convirtió en la persona que soy hoy. Y también amo tanto el boxeo gracias a mis fans”.

Con la victoria, el ‘Canelo’ defendió sus títulos de peso súper mediano y dijo que está lejos de finalizar su carrera.

Sobre una próxima pelea, el jalisciense dijo: “Contra quien sea. No me importa”. El nombre que más suena para pelear ahora en contra del ‘Canelo’ es David Benavidez, pero eso se sabrá pronto en lo que llega lo que se espera sea su próximo combate el 5 de mayo.

Para terminar con sus reacciones inmediatamente tras la pelea, el mexicano se mostró muy agradecido con sus fans y dijo: “Viva México cabrones”.