“Canelo” Álvarez domina a Charlo en Las Vegas – FOTOS

NUEVA YORK — Teófimo López capturó un título en una segunda categoría de peso, al vencer al ex invicto Josh Taylor por decisión unánime para ganar el cinturón de peso welter junior de la OMB. López, el ex campeón de peso ligero, no se veía bien últimamente después de subir a 140 libras. Pero entregó una actuación soberbia dentro del Madison Square Garden, con golpes que fueron más rápidos y más fuertes que los del campeón. López (19-1) ganó con puntajes de 115-113 en dos de las tarjetas y 117-111 en la otra, y lanzó golpes de poder durante la ronda final con la esperanza de no llegar siquiera a las tarjetas.