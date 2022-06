La respuesta de la policía de Uvalde fue un “fracaso absoluto”, declara funcionario

junio 21, 2022 - 10:59 am

ARCHIVO - La gente visita un monumento en la Robb Elementary School de Uvalde, Texas, el 2 de junio de 2022, para presentar sus respetos a las víctimas que murieron en un tiroteo en la escuela. Un comité legislativo que investiga el mortífero tiroteo en la escuela primaria de Texas tiene previsto escuchar más testimonios de los agentes de la ley el lunes 20 de junio de 2022. (AP Photo/Jae C. Hong, Archivo)

AUSTIN, Texas – Las autoridades policiales tenían suficientes agentes en el lugar de la masacre de la escuela de Uvalde para haber detenido al pistolero tres minutos después de que entrara en el edificio, declaró el martes el jefe de seguridad pública de Texas, que declaró que la respuesta policial fue un “fracaso abyecto”.

En cambio, los agentes de policía con rifles se quedaron esperando en un pasillo de la escuela durante casi una hora mientras el pistolero llevaba a cabo el ataque del 24 de mayo que dejó 19 niños y dos profesoras muertos.

El coronel Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, declaró en una audiencia del Senado estatal sobre la gestión policial de la tragedia. Los retrasos en la respuesta de las fuerzas del orden se han convertido en el centro de las investigaciones federales, estatales y locales.

Ocho minutos después de que el tirador entrara en el edificio, un agente reportó que la policía tenía una palanca “hooligan” que podían usar para derribar la puerta del aula, dijo McGraw. Diecinueve minutos después de la entrada del tirador, la policía introdujo en el edificio el primer escudo antibalas, declaró el testigo.

McCraw le dijo a la comisión del Senado que Pete Arredondo, jefe de policía del distrito escolar de Uvalde, decidió anteponer la vida de los agentes a la de los niños.

El jefe de seguridad pública empezó a exponer ante la comisión una serie de oportunidades perdidas, fallos de comunicación y otros errores.

“Se reportó que no tenía una radio con él. Eso es cierto. No llevaba”, dijo McCraw sobre Arredondo.

McCraw dijo también que la puerta del aula no podía cerrarse desde dentro.

Además, McCraw dijo que las radios de la policía y del alguacil no funcionaban dentro de la escuela; solo las radios de los agentes de la Patrulla Fronteriza que estaban en el lugar funcionaban dentro de la escuela, e incluso no funcionaban perfectamente.

Las preguntas sobre la respuesta de las fuerzas del orden comenzaron días después de la masacre. McCraw dijo tres días después del tiroteo que Arredondo tomó “la decisión equivocada” cuando decidió no irrumpir en el aula durante más de 70 minutos, incluso cuando los alumnos de cuarto grado atrapados dentro de dos aulas estaban llamando desesperadamente al 911 para pedir ayuda y los padres angustiados fuera de la escuela instaban a los agentes a entrar.

Arredondo dijo más tarde que no se consideraba la persona a cargo y que suponía que otra persona había tomado el control de la respuesta de las fuerzas del orden. Arredondo ha rechazado repetidas peticiones de comentarios a The Associated Press.

El pistolero, de 18 años, usó un rifle semiautomático del tipo AR-15.