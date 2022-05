“Humo, sangre y gente gritando”: Al menos 10 heridos de bala en ataque en el metro de Nueva York

abril 12, 2022 - 10:22 am

Agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York se reúnen en la entrada de una parada de metro en el barrio de Brooklyn, Nueva York, el martes 12 de abril de 2022. Cinco personas fueron tiroteadas el martes por la mañana en una estación de metro de Brooklyn, Nueva York, según fuentes policiales. (AP Photo/John Minchillo)

Agentes del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York se reúnen en la entrada de una parada de metro en el barrio de Brooklyn, Nueva York, el martes 12 de abril de 2022. Varias personas fueron tiroteadas el martes por la mañana en la estación de metro de Brooklyn, Nueva York, según informaron fuentes policiales. El personal de bomberos que respondió a los reportes de humo en la estación de 36th Street, en el vecindario de Sunset Park, encontró a varias personas baleadas y artefactos no detonados, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York. (AP Photo/John Minchillo)

Trabajadores de transporte público de la Ciudad de Nueva York llegan a una parada de metro en el barrio de Brooklyn, Nueva York, el martes 12 de abril de 2022. Varias personas fueron tiroteadas el martes por la mañana en la estación de metro de Brooklyn, Nueva York, según informaron fuentes policiales. El personal de bomberos que respondió a los reportes de humo en la estación de 36th Street, en el vecindario de Sunset Park, encontró a varias personas baleadas y artefactos no detonados, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York. (AP Photo/John Minchillo)

Las fuerzas del orden se reúnen cerca de la entrada de una parada de metro en el barrio de Brooklyn, Nueva York, el martes 12 de abril de 2022. Varias personas resultaron heridas por disparos el martes en una estación de metro de la Ciudad de Nueva York durante un ataque en la hora pico de la mañana que dejó a los viajeros heridos sangrando en el andén del tren... (AP Photo/Kevin Hagen).

NUEVA YORK – Un hombre armado llenó de humo un tren de metro en hora pico y disparó a varias personas el martes, dejando a los viajeros heridos sangrando en un andén de Brooklyn mientras otros corrían gritando, según las autoridades. La policía seguía buscando al tirador.

Las autoridades dijeron que los disparos hirieron al menos a 10 personas, y que al menos 16 en total resultaron heridas de algún modo en el ataque que comenzó en un vagón de metro que entró en la estación de 36th Street, en el vecindario de Sunset Park. Cinco personas se encontraban en estado crítico, dijo la comisionada interina del Departamento de Bomberos de Nueva York, Laura Kavanagh, pero el comisionado de policía Keechant Sewell dijo que no había lesiones que pusieran en peligro sus vidas.

Sewell añadió que el ataque no se estaba investigando como terrorismo, pero que “aún no reglamentaba nada”. No se ha identificado al tirador.

El video de un pasajero del tren muestra humo y gente saliendo a borbotones de un vagón del metro. Los pasajeros corren hacia una salida mientras otros salen cojeando del tren. Uno cae al andén y una persona grita: “¡Que alguien llame al 911!”. En otros videos y fotos de la escena, la gente atiende a los pasajeros ensangrentados que yacen en el andén, algunos en medio de lo que parecen ser pequeños charcos de sangre, y otra persona está en el piso de un vagón del metro.

“La puerta del metro se abrió en medio de la calamidad. Había humo y sangre y gente gritando”, le dijo el testigo Sam Carcamo a la emisora de radio 1010 WINS, afirmando que vio una gigantesca columna de humo saliendo del tren N una vez que se abrió la puerta.

Según varias fuentes policiales informadas de la investigación, la información preliminar indica que el pistolero que huyó llevaba un chaleco de construcción y una máscara antigás.

Los investigadores creen que el pistolero desplegó un dispositivo de humo antes de abrir fuego, dijo uno de los agentes de la ley. Los investigadores están examinando si pudo haber usado ese dispositivo para distraer a la gente antes de disparar, dijo el funcionario.

Los bomberos y la policía estaban investigando los reportes de que se había producido una explosión, pero Sewell dijo en una conferencia de prensa celebrada justo después del mediodía que no había ningún artefacto explosivo conocido. Se encontraron múltiples dispositivos de humo en el lugar de los hechos, dijo el portavoz de la alcaldía, Fabien Levy.

Ningún trabajador de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) resultó herido físicamente, según un comunicado del “Transport Workers Union Local 100”. Además de las heridas de bala, los heridos fueron atendidos por inhalación de humo, metralla y pánico.

Juliana Fonda, ingeniera de radiodifusión de WNYC-FM, dijo en su sitio de noticias Gothamist que iba en el tren cuando los pasajeros del vagón que estaba detrás del suyo empezaron a golpear la puerta entre ellos.

“Sonaron un montón de chasquidos fuertes, y salía humo del otro vagón”, dijo. “La gente intentaba entrar y no podía, estaban golpeando la puerta para entrar en nuestro vagón”.

El presidente Joe Biden y el fiscal general Merrick Garland fueron informados del incidente, al igual que la gobernadora Kathy Hochul. El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, que está aislado tras dar positivo en una prueba del COVID-19 el domingo, fue informado en la residencia del alcalde.

El incidente se produjo en una línea de metro que atraviesa el sur de Brooklyn, en un vecindario en el que predominan las comunidades hispanas y asiáticas, a unos 15 minutos en tren de Manhattan. Las escuelas locales, incluida Sunset Park High School, ubicada al otro lado de la calle, fueron cerradas.

Danny Mastrogiorgio, de Brooklyn, acababa de dejar a su hijo en la escuela cuando vio a un grupo de pasajeros, algunos de ellos heridos, que subían corriendo la escalera del metro en la cercana estación de 25th Street, presas del pánico. Al menos dos tenían heridas visibles en las piernas, dijo.

“Fue una locura”, le dijo a The Associated Press. “Nadie sabía exactamente lo que estaba pasando”.

Allan Lee estaba atendiendo su negocio, el Cafe Nube, cuando media docena de autos de policía y vehículos de bomberos convergieron repentinamente en la manzana donde se encuentra la estación de 36th Street.

“Entonces empezaron a empujar a la gente que estaba en la manzana hacia la manzana adyacente y luego cerraron la entrada del metro” cerca de la puerta del café, le dijo a la AP. Cuando vio a los agentes del equipo antibombas y a los perros, tuvo la certeza de que no se trataba de un problema cotidiano del metro.

Un mar de luces de emergencia era visible desde al menos una docena de manzanas más allá, donde se había establecido un cordón policial.

La Ciudad de Nueva York se ha enfrentado en los últimos meses a una serie de tiroteos e incidentes de gran repercusión, incluso en el metro de la ciudad. Uno de los más impactantes se produjo en enero, cuando una mujer fue empujada hasta la muerte delante de un tren por un desconocido.

Adams, un demócrata que lleva poco más de 100 días de mandato, ha hecho de la lucha contra la delincuencia -especialmente en el metro- uno de los objetivos de su primera administración, y se ha comprometido a enviar más agentes de policía a las estaciones y andenes para realizar patrullas periódicas. No quedó claro de inmediato si los agentes habían estado ya dentro de la estación cuando se produjo el tiroteo.

“No permitiremos que se aterrorice a los neoyorquinos, ni siquiera por un solo individuo”, dijo Adams en un mensaje grabado en video desde la residencia del alcalde, donde estaba aislado. No ofreció más detalles.