Dos policías de Filadelfia resultan heridos en tiroteo en un evento del 4 de julio

julio 5, 2022 - 9:59 am

(Las Vegas Review-Journal)

FILADELFIA (AP) – Dos agentes de policía de Filadelfia que trabajaban en la celebración del 4 de julio sufrieron heridas por roce de bala cuando se produjeron disparos a última hora de la noche del lunes, lo que provocó que decenas de personas asustadas huyeran del lugar a pie.

No está claro qué provocó el tiroteo, que se produjo alrededor de las 9:45 p.m. del lunes frente al Philadelphia Art Museum, ni si alguno de los agentes era el objetivo previsto. Uno de los agentes sufrió una herida en la frente -según las autoridades la bala se encontró en el sombrero del agente-, mientras que el otro resultó herido en el hombro.

Ambos agentes fueron atendidos en un hospital y posteriormente fueron dados de alta. No se han reportado otros heridos en el incidente y no se han efectuado arrestos. Los investigadores aún no han determinado desde dónde se efectuaron los disparos ni cuántos se efectuaron.

Hablando con los periodistas el lunes por la noche después del tiroteo, el alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, dijo que la creciente violencia en la ciudad le ha hecho “desear no ser alcalde”. También citó su frustración por los esfuerzos para endurecer las leyes sobre armas.

“Este es un país de armas. Es una locura. Somos el país más armado de la historia del mundo y somos uno de los menos seguros”, dijo Kenney. “Siempre ando esperando que ocurra algo malo. Seré feliz cuando no sea alcalde y pueda disfrutar de algunas cosas”.