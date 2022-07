Vivió las pruebas nucleares de Nevada: Un destello, un silencio espeluznante, y luego una nube de radiación

julio 5, 2022 - 11:00 am

Una nube de polvo que transporta lluvia radioactiva por las montañas desde la prueba Schooner el 8 de diciembre de 1968. Schooner formaba parte del Programa Plowshare que investigaba el uso de explosiones nucleares con fines industriales no militares. (Jeanne Sharp Howerton)

Rancho Blue Eagle en 1964, con la montaña Blue Eagle elevándose al fondo. (Jeanne Sharp Howerton)

Jeanne Sharp Howerton recuerda claramente las pruebas nucleares.

Todo lo que tenía que hacer era salir al porche de su casa, donde tendría una fila de visión directa de la detonación.

Primero, hubo un destello.

“Fue espeluznante”, reflexiona. “Hubo un gran destello y luego todo quedó en silencio. Todos los pájaros, todo estaba muy, muy tranquilo”.

Diez minutos después, las ondas de choque recorrieron las 100 millas. para sacudir el rancho ganadero de su familia. Poco después, vería la nube en forma de hongo. “Aproximadamente la mitad de las veces se dirigía hacia Utah. Y las otras veces vendría hacia nosotros”.

Sharp Howerton y sus hermanas corrían al interior hasta que el polvo pasaba. Entonces podían volver a pasar el día, pero “por supuesto”, añade, “la bomba había arrojado radiación sobre todo”.

Sharp Howerton y su familia son “downwinders”, personas expuestas a la radiación de las pruebas nucleares realizadas por el gobierno federal.

El 25 de junio, presentó su memoria visual, “In the Dawn’s Early Light”, en el National Atomic Testing Museum. En la presentación, relató la historia de su familia en Railroad Valley y lo que supuso ser testigo de las pruebas nucleares mientras crecía.

La familia vivía en el rancho Blue Eagle, en el Condado Nye, a unas 100 millas al norte de lo que entonces se conocía como el sitio de pruebas de Nevada. Entre 1951 y 1992, el gobierno llevó a cabo 100 pruebas atómicas atmosféricas y 828 subterráneas en el sitio, ahora conocido como Sitio de Seguridad Nacional de Nevada. El sitio está a unas 65 millas al noroeste de Las Vegas.

Joseph Kent, director de educación del National Atomic Testing Museum de Las Vegas, explica que el objetivo de estas pruebas era “mejorar la seguridad y fiabilidad del arsenal de armas nucleares de Estados Unidos”.

Dice que las pruebas nucleares también sirvieron como elemento disuasorio de una guerra nuclear total con la Unión Soviética y fueron una forma de mantenerse en la carrera armamentística nuclear que se prolongó durante la mayor parte de la Guerra Fría. Kent añade que “la mayoría de los trabajadores del Sitio de Pruebas de Nevada no querían que se usara ninguna”.

Crecer con armas nucleares

Sharp Howerton, de 75 años, tiene buenos recuerdos de su infancia en el rancho. “No teníamos electricidad. No teníamos teléfono. No teníamos televisión, ni agua corriente… Pero me encantaba el rancho”.

Le gustaba montar a caballo y escuchar a los pájaros. Memorizaba poemas y canciones para pasar el tiempo. Inventaba juegos para jugar con sus cuatro hermanas y se inventaba amigos de mentira para que le hicieran compañía. “También se puede sacar mucho provecho de los amigos de mentira”, bromea.

Las pruebas nucleares eran una parte más de la vida del rancho para Sharp Howerton y su familia. “No conocía la vida sin las bombas”, dice. “La primera la lanzaron el 27 de enero (de 1951). Yo tenía cuatro años y siete días de edad”.

Su madre hacía que los niños se quedaran dentro mientras la lluvia radiactiva pasaba por la casa, pero su padre a menudo se ponía una camisa de manga larga y un sombrero y se iba a hacer su trabajo.

Al principio, las pruebas no eran angustiosas para Sharp Howerton. Su madre y su padre no hablaban de ellas con los niños. Cuando los adultos empezaban a hablar de las pruebas, sus padres mandaban a los niños a jugar fuera.

En 1955, las cosas cambiaron. Fue cuando un niño que vivía a 25 millas al sur, 25 millas más cerca de los sitios de pruebas, enfermó de leucemia.

“Eso cambió las cosas. Y entonces la gente empezó a asustarse. La gente empezó a no estar tan contenta de tener esas bombas”. La madre del niño empezó a hacer circular peticiones para detener las pruebas. Sin embargo, cuando la gente habló, Sharp Howerton dice que se les acusó de formar parte de un complot de inspiración comunista para sabotear al gobierno.

“Así que siguieron haciendo (las pruebas). Así que lo aceptamos y vivimos con ello”.

El niño falleció antes de cumplir ocho años, en octubre de 1956, y su familia se mudó después. Cuatro años después, su padre también murió de cáncer.

Sharp Howerton y su familia se quedaron. La gente se acercó con panfletos en los que se advertía a la familia que no bebiera leche de vaca después de una prueba. La lluvia radioactiva de las detonaciones cubriría la hierba que comían las vacas y acabaría en su leche, haciéndola insegura para beber.

Recuerda a los hombres que venían a revisar las verduras, la leche y las placas que la familia llevaba para medir su exposición a la radiación. “Siempre decían que todo estaba bien”.

Muchas de las reses de la familia desarrollaron cáncer de ojos. Las personas que vivían cerca del sitio afirmaban que su ganado había recibido quemaduras de radiación beta. Durante una prueba especialmente notable en 1962, el Proyecto Sedán, Sharp Howerton dice que el cielo estaba tan oscuro por la lluvia radiactiva que las gallinas se echaron a dormir.

En 1957, Sharp Howerton empezó a escribir su diario, un cuaderno de espiral de 25 centavos que le regalaron por Navidad. El diario contiene relatos de primera mano sobre la vida cotidiana en el rancho, e información sobre las detonaciones nucleares.

Una entrada del 19 de julio de 1957 dice: “Vimos cómo estallaba un cohete. Era una bomba. Vimos la nube”.

El cuaderno estuvo acumulando polvo hasta 2006, cuando Sharp Howerton se topó con su material antiguo y se dio cuenta de que había registrado información sobre las pruebas que vio. Se emocionó. “Esta es la historia no solo de mi vida, sino de la de mis hermanas y de todos los rancheros”.

Cuando compartió sus historias con amigos y familiares, fueron tan populares que en 2014 publicó sus escritos en el libro “1957: The Diary of a Nevada Ranch Girl”.

Pruebas subterráneas, consecuencias

Entre 1951 y 1963 se realizaron cien pruebas atmosféricas en el sitio de pruebas. Con la firma del Tratado de Prohibición Limitada de Pruebas en 1963, que prohibía las pruebas de armas nucleares en la atmósfera, el espacio o bajo el agua, las pruebas nucleares se mudaron al subsuelo. Entre 1963 y 1992, todas las pruebas de dispositivos nucleares de Estados Unidos se realizaron bajo tierra.

Pero Sharp Howerton dice que el paso a la clandestinidad de las pruebas no siempre evitó el peligro.

“Esas bombas expulsaban mucho más de lo que se cree”, dice. En 1968, recuerda la lluvia radiactiva de una prueba flotando hacia su casa como “grandes racimos de nubes pesadas”.

Una detonación subterránea en 1957 derrumbó el pozo de la familia. “Mi padre tuvo que bajar al pozo. Cayeron más rocas y una gran roca cayó y no le pegó. Así que fuimos y tomamos una cuerda de lazo y se la pusimos bajo los brazos y la envolví alrededor del molino y la sujeté como se sujeta a un ternero, por si, ya sabes, se caía al agua”.

La última prueba nuclear en Estados Unidos, Divider, tuvo lugar el 23 de septiembre de 1992, en el sitio de pruebas de Nevada. Para entonces, el gobierno había realizado 928 pruebas nucleares y 1,021 detonaciones en el sitio.

En 1990, el Congreso aprobó la Ley de Compensación por Exposición a la Radiación (RECA), que permitía indemnizar a las personas que vivían cerca del sitio de las pruebas nucleares atmosféricas si ellas o un familiar desarrollaban determinados cánceres o enfermedades tras las pruebas nucleares.

Las personas que vivían cerca recibieron 50 mil dólares si podían verificar su residencia y tienen constancia de que posteriormente desarrollaron una de las enfermedades contempladas en la ley, como cáncer de mama, cáncer de tiroides o leucemia. En virtud de la RECA, el Departamento de Justicia ha concedido más de 2,500 millones de dólares de prestaciones a más de 39 mil reclamantes.

Aunque es difícil atribuir directamente cualquier cáncer individual a la exposición a la radiación, la exposición puede aumentar el riesgo de cáncer. Por ejemplo, el Instituto Nacional del Cáncer ha calculado que la exposición a la radiación procedente de las pruebas atmosféricas en el Sitio de Pruebas de Nevada pudo haber causado o causará entre 11,300 y 212 mil casos de cáncer de tiroides en todo el país.

En Nevada, las personas que viven en los Condados Eureka, Lander, Lincoln, Nye y White Pine, así como en el extremo noreste del Condado Clark, tienen derecho a una indemnización si pueden demostrar que vivieron en la zona durante 24 meses consecutivos entre el 21 de enero de 1951 y el 31 de octubre de 1958. También pueden optar a ella si vivieron en una zona afectada durante todo el periodo comprendido entre el 30 de junio de 1962 y el 31 de julio de 1962, que abarca el periodo del Proyecto Sedán y las cuatro pruebas de la Operación Sunbeam (también conocida como Operación Dominic II).

Aunque estaba previsto que la RECA expirara en julio, el 7 de junio se promulgó la Ley de Ampliación de la RECA de 2022, que prorrogó dos años el programa de compensación. Ahora está previsto que expire el 7 de junio de 2024.

El senador Mike Lee, republicano por Utah, defendió el proyecto de ley de ampliación de la RECA, que fue aprobado con apoyo bipartidista. “Los depredadores y otros perjudicados por el programa atómico temprano de la nación suelen sufrir las consecuencias de la exposición décadas después del hecho. La aprobación de mi prórroga de la RECA es una declaración que dice que el gobierno de Estados Unidos no abandona a estas víctimas y comunidades”, dijo Lee en un comunicado de prensa.

Sharp Howerton afirma que tanto ella como una de sus hermanas recibieron una indemnización tras ser diagnosticadas de cáncer. Otra hermana con problemas de tiroides -pero no de cáncer- no recibió la indemnización.

Aunque no pregunta a la gente si ha solicitado la indemnización, sabe que muchas personas o sus hijos podrían tener derecho a ella.

En una reciente reunión familiar, Sharp Howerton y sus parientes se pusieron a hablar de ciertas ramas de su árbol genealógico. “¿Qué pasó con los hijos de los mineros?”, se preguntaron. “Y entonces descubrimos que de los siete hijos, cinco habían muerto de cáncer”.

Mirando hacia atrás

Reflexionando sobre las pruebas, Sharp Howerton dice que siente curiosidad por saber qué ocurrió en el Sitio de Pruebas de Nevada. Pero no se siente enfadada.

“Imagina que tienes una rana”, dice, “y hay una olla de agua hirviendo en el fuego. Cuando echas la rana, salta fuera de la olla de agua. Pero si tienes una olla de agua que está fría y metes a la rana y luego la calientas, la rana se cocinará hasta morir porque no sabe que hay peligro y ocurre muy lentamente. Así es como éramos nosotros”.

Ha hablado bastante con sus hermanas sobre las pruebas, pero esas conversaciones no suelen ser concluyentes. “No teníamos pensamientos muy negativos sobre ellas. Y creo que todavía no lo sé”.

Pero añade: “Sí sé que lo que hicieron fue bastante malo para hacer a tu propia gente. Y supongo que era necesario hacerlo. Pero el mundo es un lugar peligroso”.