Desestiman demanda contra hoteles del Strip por fijación de precios

Una demanda colectiva que alegaba fijación de precios de habitaciones de hotel fue rechazada, dando una victoria a las empresas de hospitalidad del Strip acusadas de comportamiento antimonopolio.

La jueza Miranda Du, jefa del distrito federal, emitió el miércoles una orden de 18 páginas desestimando una demanda enmendada de la empresa Hagens Berman Sobol Shapiro, con sede en Seattle, contra Caesars Entertainment, Treasure Island, JC Hospitality, Blackstone Inc, Wynn Resorts Holdings y Cendyn Group, una empresa de análisis de datos y software de hostelería con sede en Boca Ratón, Florida, y su filial, Rainmaker Group Unlimited, con sede en Georgia.

La demanda se presentó por primera vez en el distrito de Nevada en enero de 2023. En ella se alegaba que los operadores hoteleros habían infringido la Ley Sherman de Defensa de la Competencia por usar el software Rainmaker -fabricado por Cendyn- y se pedía a los demandados que reembolsaran a los clientes que habían pagado de más.

El programa usaba algoritmos que recomendaban los precios diarios de las habitaciones de hotel, pronosticaban la demanda de los grupos y fijaban las tarifas. Los expertos afirman que este tipo de software se usa con frecuencia. Los demandantes argumentaron que el uso generalizado de Rainmaker equivalía a una conspiración tácita para fijar precios.

Du desestimó la demanda en octubre, alegando que era errónea porque no demostraba que las empresas hoteleras hubieran acordado conspirar para fijar los precios. Permitió a los demandantes volver a presentar una demanda modificada. Aun así, no convencieron a la juez con un argumento que sugería un acuerdo plausible, no dicho pero implícito, entre las empresas hoteleras. Señaló que los hoteles no están obligados a aceptar las recomendaciones de precios del software, y a menudo no lo hacen.

“Las alegaciones de los demandantes de que los demandados entraron en un acuerdo tácito para fijar los precios aún no han cruzado la fila de lo concebible a lo plausible a pesar de la multitud de alegaciones adicionales” en la primera demanda enmendada, según la desestimación del tribunal. “Este caso sigue siendo una teoría antimonopolio relativamente novedosa basada en la fijación algorítmica de precios que va en busca de alegaciones fácticas que puedan apoyarla”.