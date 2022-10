Telles tiene miles en bienes, pero los contribuyentes le pagan dos abogados

Una imagen compuesta de cuatro de las cinco casas de renta que Robert Telles posee en Hot Springs, Arkansas. (Asesor del condado de Garland)

Robert Telles comparece en el tribunal durante su audiencia de fianza en el Centro Regional de Justicia el 18 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El administrador público del Condado Clark, Robert Telles, entra en su casa, mientras los periodistas intentan hacerle preguntas, el miércoles 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

Mae Ismael, a la derecha/delante, asiste a una audiencia de fianza para su marido Robert Telles, acusado de la muerte del reportero de investigación de Las Vegas Review-Journal, Jeff German, en el Centro Regional de Justicia, el martes 18 de octubre de 2022, en Las Vegas. Telles permanece en custodia después de que se le negara la fianza. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El administrador público del Condado Clark, Robert Telles, lava su auto afuera de su casa el martes 6 de septiembre de 2022, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Fotos de una propiedad en renta en Hot Springs, Arkansas, propiedad de Robert Telles. Foto obtenida del sitio web del asesor del Condado Garland. (Cortesía de Las Vegas Review-Journal)

La casa del exadministrador público del Condado Clark, Robert Telles, después de que la policía cumpliera una orden de registro el 7 de septiembre de 2022, en Las Vegas. Telles fue detenido en relación con la muerte del reportero del Review-Journal Jeff German. (Steel Brooks/Las Vegas Review-Journal)

El exadministrador público Robert Telles tiene seis propiedades en Nevada y Arkansas con al menos 200 mil dólares de patrimonio, según los registros, pero los contribuyentes siguen pagando a dos abogados para que lo defiendan de las acusaciones de haber asesinado al reportero Jeff German.

El 20 de septiembre, Telles presentó la documentación ante el tribunal diciendo que es indigente y que necesita un abogado de oficio, a pesar de señalar que él y su esposa ganaban 20,500 dólares al mes antes de su detención y de revelar que posee cinco casas en renta. También es dueño de una casa en Las Vegas, los registros de propiedad muestran, con una estimación de Zillow del valor de esa casa en casi 600 mil dólares.

El Review-Journal encontró las cinco propiedades en Hot Springs, Arkansas, que Telles compró por 332 mil dólares el 30 de diciembre de 2019, según los registros de propiedad. Las casas, que van de 984 a 1904 pies cuadrados, ahora están valoradas en al menos 389 mil dólares, pero él sacó una hipoteca de 286 mil dólares para comprarlas, muestran los registros. En su solicitud para obtener un defensor público, Telles no dio detalles más allá de decir que no ha recibido ningún pago por las propiedades en renta, que los funcionarios de la ciudad de Hot Springs dicen que no tienen licencia para rentas a corto plazo.

El exfiscal del Condado Clark, Thomas Moskal, que ahora es un abogado defensor privado, dijo que Telles tiene muchos recursos para pagar su propio abogado.

“No hay una audiencia real sobre la indigencia y los fiscales nunca la desafían”, dijo. “Hay una regla tácita de que simplemente se continúa con el proceso. Todo lo que los acusados tienen que decir es: ‘No puedo pagar un abogado’”.

Sin embargo, Franny Forsman, una defensora pública federal jubilada que sirvió durante más de una década en la Comisión de Defensa de Indigentes de la Corte Suprema de Nevada, dijo que los jueces quieren asegurarse de que un acusado tenga una representación competente.

“Es un dilema esperar a ver si un acusado puede conseguir dinero si no tiene efectivo en el banco”, dijo, añadiendo que no sería ético que los fiscales impugnaran la indigencia de un acusado porque podrían estar interfiriendo con el derecho de una persona a un abogado. “Si él tuviera un par de cientos de miles en el banco sería una cosa, pero si tiene propiedades, la mayoría de los abogados no van a aceptar eso como pago”.

Uno de los defensores públicos de Telles, el defensor público adjunto principal Edward Kane, no devolvió una llamada en busca de comentarios. Telles intentó salir en libertad bajo fianza el martes, pero un juez la negó.

Kane y el otro defensor público de Telles, David Lopez-Negrete, ganan juntos unos 460 mil dólares en salario y beneficios, según Transparentnevada.com.

El miércoles, Telles fue suspendido temporalmente del ejercicio de la abogacía, según una orden firmada por los jueces de la Corte Suprema que alega que pudo haber malversado fondos de clientes. El tribunal había recibido tres quejas sobre Telles desde que asumió el cargo de administrador público en enero de 2019.

Telles, que era un funcionario electo demócrata, fue arrestado el 7 de septiembre como sospechoso de asesinato en el apuñalamiento de German de 69 años, un periodista veterano de investigación en el sur de Nevada. El cuerpo de German fue encontrado el 3 de septiembre: había sido apuñalado siete veces.

Directiva judicial

En 2008, la Corte Suprema del estado emitió una orden en la que se establecían las normas para la asignación de un abogado de oficio a un acusado.

Se considera que una persona es indigente si el acusado experimenta “dificultades sustanciales para sí mismo o sus dependientes para obtener un abogado competente y calificado”, dijo la orden, añadiendo que los factores de calificación pueden incluir el encarcelamiento, calificar para el bienestar o caer por debajo del 200 por ciento del nivel federal de pobreza.

“Los acusados que no estén por debajo del umbral presuntivo serán sometidos a un proceso de selección más riguroso”, decía la orden, añadiendo que podría incluir la determinación de los gastos mensuales y las tarifas que cobran los abogados locales por casos similares.

La declaración financiera que Telles presentó enumeraba múltiples razones para solicitar asistencia legal, como estar desempleado o recibir beneficios de Seguridad Social, pero Telles solo marcó una casilla junto a “actualmente encarcelado”, según una copia del formulario.

Moskal y Forsman admiten que las audiencias de elegibilidad son escasas, pero difieren sobre si eso es un problema.

“No hay verificación de nada”, dijo Moskal, añadiendo que el juez debería exigir los extractos bancarios y las declaraciones de impuestos de Telles. “Nadie quiere trabajar. En un caso como este, es tan obvio que el juez podría querer hacer una investigación”.

Forsman dijo que un acusado que tiene un abogado incompetente siempre puede apelar basándose en una defensa inadecuada.

“La mayoría de los jueces piensan que lo mejor para el caso es tener al mejor abogado representando al acusado”, dijo.

Un caso de asesinato, como el que afronta Telles, puede costar cientos de miles de dólares o tan solo unos pocos miles, dependiendo del abogado y de si hay un acuerdo de declaración anticipada, dijo Moskal. “Algunas personas podrían hacerlo solo por la publicidad, ya que es un caso de alto perfil”, dijo.

Moskal dijo que Telles podría encontrar fácilmente a alguien que se encargue del caso por 100 mil dólares, que podría conseguir vendiendo sus propiedades.

También dijo que hay un estatuto que requiere una declaración jurada de la capacidad financiera y no cree que el formulario que Telles llenó cumple con la norma. La ley exige que el acusado pague al condado si se determina que puede pagar un abogado, pero nunca se aplica, dijo.

Valores de la propiedad

La gestión de propiedades forma parte del historial laboral de Telles.

Su exesposa, Tonia Burton, dijo que ella y Telles encontraron trabajo como administradores de apartamentos cuando se mudaron a Las Vegas alrededor de 2005. Antes y durante la facultad de Derecho, Telles trabajó en la reparación de calefacción, ventilación y aires acondicionados porque llamaba a las empresas como administrador de apartamentos y lo vio como una oportunidad para ganar más dinero debido al caluroso clima de verano de Las Vegas, dijo ella.

Telles probablemente no informó de las propiedades en su declaración financiera porque el formulario solo requiere revelar las propiedades que un candidato tiene en Nevada o estados adyacentes, muestran los registros.

Su casa de Las Vegas en 9624 de Spanish Steps, donde fue detenido el mes pasado, está valorada por el condado en al menos 320 mil dólares, aunque tiene una hipoteca de 232,803 dólares, según los registros.

Su esposa Mary Ann (Mae) Ismael, trabaja como consultora senior en Talent Function, una empresa de Cielo, según su cuenta de LinkedIn. Ella y Telles también eran dueños de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (LLC) de Nevada, Southern Nevada Tutors. Los registros muestran que cerró en 2019.

En la divulgación financiera, Telles también dijo que tiene alrededor de 10 mil dólares en ahorros e Ismael gana 10,500 dólares al mes. El portavoz del condado, Dan Kulin, dijo que el condado le pagó por última vez el 22 de septiembre, pero que tratará de recuperar el dinero de los dos últimos cheques de pago después de que un juez lo destituyera el 5 de octubre.

“Dada la posición del condado de que ha sido negligente con sus deberes elegidos desde al menos el 7 de septiembre, el condado emitirá una carta de demanda solicitando el reembolso de los pagos de cheques hechos desde entonces”, escribió Kulin.

Moskal le pidió al juez investigar más a fondo las finanzas de Telles, y Forsman dijo que siempre hay una oportunidad de remover a un defensor público si Telles tiene los recursos para pagar su propio abogado.

Los defensores públicos y los fiscales están intentando acceder a los dispositivos de German y posiblemente identificar sus fuentes confidenciales.

Los abogados que representan al Review-Journal dijeron que la confiscación del teléfono y las computadoras de German por parte de la Policía Metropolitana, viola la ley escudo de Nevada y la ley federal de protección de la privacidad.

Los abogados de la Policía Metropolitana afirmaron que el registro de los dispositivos es necesario para investigar el crimen y darle a Telles un juicio justo.

Nota del editor: El abogado Edward Kane no está relacionado con Arthur Kane.