Puedes coreografiar un espectáculo de las fuentes del Bellagio si ganas esta puja

Las fuentes del Bellagio en funcionamiento a lo largo del Strip de Las Vegas, en Las Vegas, en abril. (AP Photo/John Locher)

Espectáculo de las fuentes del Bellagio en el Strip de Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

Anthony Capuano, presidente y director ejecutivo de Marriott International, a la izquierda, Bill Hornbuckle, presidente y director ejecutivo de MGM Resorts International posan en el hotel-casino Aria, el lunes 17 de julio de 2023, en Las Vegas. MGM y Marriott anunciaron el lunes un acuerdo de licencia estratégica exclusiva a largo plazo y la creación de MGM Collection con Marriott Bonvoy. (Las Vegas Review-Journal)

Alguien conseguirá coreografiar un espectáculo de las fuentes del Bellagio, una de las experiencias especiales ofrecidas a través de una asociación de licencias largamente retrasada entre MGM Resorts International y Marriott International.

Las empresas informaron el miércoles que la asociación, anunciada por primera vez el 17 de julio, se lanzará oficialmente el miércoles. En un principio, estaba previsto que “MGM Collection with Marriott Bonvoy” comenzara en otoño, pero los representantes de ambas empresas dijeron que el retraso se debía a que tanto MGM como Marriott querían tener todos los detalles listos antes del lanzamiento.

Varios analistas hoteleros habían especulado en octubre con la posibilidad de que un ciberataque de nueve días sufrido por MGM en septiembre hubiera pospuesto el lanzamiento.

Funcionarios de Marriott afirman que la asociación da acceso adicional a las propiedades de Las Vegas. El Cosmopolitan de Las Vegas estaba afiliado al programa y cuando MGM adquirió esa propiedad en 2022, heredó la conexión con Marriott. Ahora, más resorts están afiliados.

“Creo que lo que realmente destaca es el acceso a Las Vegas que no teníamos antes”, dijo Peggy Roe, vicepresidenta ejecutiva y directora de clientes de Marriott International. “El Cosmo siempre ha formado parte de nuestra cartera, pero tener estos 11 hoteles adicionales en un lugar destacado del Strip de Las Vegas ofrece a nuestros clientes y socios un acceso mucho mayor”.

Ahora, la asociación está en marcha y las empresas le están dando inicio con tres “Momentos Marriott Bonvoy” por los que pueden pujar millones de clientes de Marriott y MGM. Como se trata de experiencias únicas, los socios pujarán por ellas con sus puntos de fidelidad en una subasta en la que ganará el mejor postor.

Por primera vez, un espectáculo de las fuentes del Bellagio se cederá a una persona ajena a la administración del espectáculo. El ganador elegirá una canción y trabajará con WET Design de California para desarrollar un espectáculo y luego irá a Las Vegas para el estreno del espectáculo con cinco invitados. La secuencia pasará a formar parte de la lista de espectáculos del Bellagio para futuros espectadores de la fuente.

Otras experiencias incluyen una partida de golf en el exclusivo Shadow Creek Golf Course en North Las Vegas y el acceso a una suite VIP en el Topgolf del MGM Grand para el ganador y tres amigos el 14 de abril, último día del torneo de golf Masters en el Augusta National Golf Course.

Una tercera experiencia incluye visitas guiadas, encuentros con el elenco, asientos de primera categoría, tratamiento VIP y comidas en el restaurante MGM para los espectáculos “Ka”, “Michael Jackson ONE”, “Mad Apple” y “O” del Cirque du Soleil.

Los miembros de MGM Rewards, el programa de fidelidad de la empresa, también podrán participar vinculando su afiliación con la de Marriott.

Roe y Zanella afirmaron que las tres experiencias extraordinarias para el arranque están inspirando nuevas ideas que ofrecer a un público más amplio para futuros Momentos Bonvoy de Marriott.

Steve Zanella, presidente de operaciones de MGM, dijo que además de ampliar el alcance de marketing de MGM a través del programa de Marriott, los empleados de MGM disfrutarán de un nuevo beneficio adicional.

Los empleados de MGM serán tratados como empleados de Marriott cuando reserven estancias para sus propios viajes.

Cuando se anunció la asociación en julio, el programa de Marriott contaba con unos 182 millones de miembros y el de MGM con 40 millones.

De los 16 resorts de MGM que forman parte de MGM Collection with Marriott Bonvoy, cuatro de las propiedades también están afiliadas a marcas ya existentes de la colección Marriott: Bellagio, a Luxury Collection Resort and Casino; Aria, Autograph Collection; Park MGM, a Tribute Portfolio Resort, y continuando su afiliación con Autograph Collection está The Cosmopolitan of Las Vegas.

Otros siete resorts de MGM en Las Vegas se unirán a MGM Collection con Marriott Bonvoy: Vdara, MGM Grand, The Signature at MGM Grand, Mandalay Bay, New York-New York, Luxor y Excalibur.