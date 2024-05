Sibella, exejecutivo de MGM, es condenado en un tribunal federal

LOS ÁNGELES - El expresidente del MGM Grand, Scott Sibella, fue sentenciado a un año de libertad condicional y a pagar una multa de 9,500 dólares, más una cuota especial de 100 dólares, por violar la Ley Federal del Secreto Bancario establecida para prevenir el lavado de dinero en instituciones financieras.

La jueza de distrito federal Dolly M. Gee dictó la sentencia el miércoles en el Tribunal del Distrito Central de California, en el centro de Los Ángeles.

Sibella está obligado a pagar inmediatamente la cuota especial de 100 dólares y la multa de 9,500 dólares con intereses en un plazo de 15 días. Los términos de su libertad condicional le obligan a presentarse 200 horas de servicio comunitario.

Tras la audiencia de 20 minutos, Sibella declinó una entrevista, pero emitió una declaración preparada.

“Me siento aliviado de que este asunto haya concluido y acepto las condiciones impuestas hoy por el tribunal”, declaró.

Como he dicho a lo largo de esta investigación, lamento el dolor que esto ha causado a mis amigos y familiares, y estoy muy agradecido a quienes han decidido estar conmigo en estos momentos difíciles”.

“La decisión de declararme culpable del único cargo, por no presentar un reporte de actividad sospechosa (SAR) en MGM Resorts en 2017, no fue fácil de llegar dados los hechos subyacentes y las realidades en este asunto. Fui acusado desde el principio por no presentar un SAR, acepté una declaración de culpabilidad y he asumido plena y completamente la responsabilidad por lo que hice. Quiero reiterar que, con todo lo alegado, no obtuve ningún beneficio, ni personal, ni profesional, ni financiero”.

Sibella, que se declaró culpable el 24 de enero, no presentó los reportes de transacciones sospechosas exigidos a los casinos mientras estuvo al frente del MGM Grand entre agosto de 2017 y febrero de 2019.

Según los registros judiciales develados en enero, Sibella hizo la vista gorda ante la presencia del corredor de apuestas ilegales Wayne Nix, un exlanzador de béisbol de ligas menores, que fue invitado a los eventos del “Scott Sibella Undercover Weekend” en el MGM, una referencia a la aparición de Sibella en el reality show de televisión “Undercover Boss”.

Los expedientes judiciales documentan seis ocasiones en las que Sibella recibió a Nix a sabiendas de que no se le debería haber permitido jugar.

Los documentos judiciales dicen que Sibella evitó deliberadamente saber cómo pagaba Nix sus marcadores de casino y no reportó ninguna actividad sospechosa a las autoridades.

Conocido corredor de apuestas ilegales

Según los documentos judiciales, Sibella admitió a las fuerzas del orden en 2022 que creía que Nix estaba involucrado en apuestas deportivas ilegales, pero “no quería saberlo debido a mi posición… Si lo sabíamos, no podíamos permitir que jueguen… No pregunté, no quería saberlo, supongo, porque no estaba haciendo nada para engañar al casino”.

Nix se declaró culpable en abril de 2022 de un cargo de conspiración para operar un negocio de juego ilegal y un cargo de presentar una declaración de impuestos falsa y se pospuso una sentencia programada por Gee en marzo.

“Las instituciones financieras tienen el deber bajo la ley de reportar actividades criminales o sospechosas que ocurran en la institución a través de reportes de actividades sospechosas”, dijo en enero el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Joseph McNally. “Nuestra oficina perseguirá agresivamente a los ejecutivos y empleados corporativos que hagan la vista gorda a los actores criminales que depositan fondos ilegales en casinos e instituciones financieras”.

Sibella dejó el MGM Grand para convertirse en presidente de Resorts World Las Vegas antes de su apertura en junio de 2021, pero fue despedido en septiembre de 2023 por una infracción no especificada de las políticas de la compañía y los términos de su acuerdo de empleo.

Sibella, de 61 años, se enfrentaba a una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250 mil dólares. Tanto la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos, en un reporte de investigación de la sentencia presentado el 3 de abril, como los fiscales de la Fiscalía de Estados Unidos se mostraron de acuerdo con la sentencia que finalmente recibió Sibella.

En sus recomendaciones, la Oficina de Libertad Condicional hizo referencia a las directrices federales para la imposición de penas.

La recomendación decía que Sibella aceptaba la responsabilidad de sus actos al declararse culpable y que su edad también era un factor atenuante.

Tras el comienzo de la audiencia, Sibella, vestido con un traje azul, compareció ante el juez con su abogado, Jeffrey Rutherford.

Sibella se dirigió con calma al juez y se disculpó ante el tribunal, sus amigos, su familia y sus colegas de la industria del juego por sus acciones.

“Esto ha puesto mi vida patas arriba”, dijo Sibella al juez. “Y no volverá a verme en este tribunal”.

Tras la audiencia, Rutherford dijo que tanto él como su cliente estaban satisfechos con el resultado de la sentencia. Dijo que había sido una de las sentencias más cortas y sin complicaciones en las que había participado en su carrera.

Ocho personas asistieron a la audiencia en la galería del tribunal.

Gee se mostró de acuerdo con las recomendaciones de condena recibidas de la oficina de libertad condicional y de la Fiscalía de Estados Unidos y dijo que le había conmovido recibir 81 cartas de apoyo a Sibella de sus compañeros de juego y de gente que le conoce.

“No creo haber recibido nunca tantas cartas de apoyo”, afirmó.

Multas a MGM y Cosmopolitan

MGM Resorts International también fue sancionada por las acciones de Sibella.

MGM Grand y The Cosmopolitan of Las Vegas llegaron a un acuerdo de no enjuiciamiento con la Fiscalía de Estados Unidos, por el que pagaron una multa total de 7.45 millones de dólares y están cooperando con las autoridades que siguen investigando el alcance de las apuestas ilegales en California.

Según los términos del acuerdo de conciliación entre la Fiscalía de Estados Unidos y MGM Resorts, la empresa deberá someterse a una revisión externa y mejorar su programa de cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero.

Los problemas legales de Sibella no terminan con la sentencia federal.

El 30 de abril, la Junta de Control del Juego de Nevada presentó una denuncia de tres cargos contra Sibella que podría dar lugar a la suspensión o revocación de su licencia de juego y a una multa de hasta 750 mil dólares.

“Sibella, a sabiendas de que Nix se dedicaba a apuestas ilegales, permitió a Nix apostar en el MGM Grand y sus filiales y recibir beneficios complementarios en el MGM Grand, incluidos alojamiento, comida y viajes de golf con adultos mayores y otros clientes de alto poder adquisitivo del casino para animar aún más a Nix a frecuentar el casino y/o las propiedades afiliadas”, dice la denuncia.

No está claro cuándo actuará la Comisión del Juego de Nevada, compuesta por cinco miembros, en relación con la denuncia del Consejo de Control.

En virtud de los procedimientos estatales de juego, la fiscalía general de Nevada actúa como fiscal en nombre de la Junta de Control y la comisión actúa como juez y jurado.

Los abogados de Sibella podrían negociar un acuerdo que tendría que ser aprobado por la comisión, o el asunto podría juzgarse como un juicio.