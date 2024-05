En vivo, desde la Sphere (en una triplete de primicias), el Draft de la NHL

El arte de Mickey Hart, de Grateful Dead and Dead and Company, apareció en la Exosphere de la Sphere el Día de la Tierra. (Sphere Entertainment)

The Sphere se toma un descanso de las bandas musicales con un cambio de turno al estilo del hockey.

El local acogerá su primer evento televisado en junio, cuando el draft de la Liga Nacional de Hockey (NHL) llegue por primera vez a Las Vegas.

El comisionado de la NHL, Gary Bettman, hizo el anuncio oficial durante la lotería del draft de la NHL del martes por la noche, retransmitida desde el estudio de NHL Network en Secaucus, Nueva Jersey.

El Draft de la NHL se celebrará el 28 de junio (Ronda 1, televisada en ESPN y ESPN+ a partir de las 4 p.m. PT) y el 29 de junio (Rondas 2 a 7, televisadas en ESPN+ y NHL Network a partir de las 8:30 a.m. PT).

Hasta ahora, la Sphere ha acogido deslumbrantes producciones de U2 y Phish, que recientemente encabezaron una serie de cuatro espectáculos que finalizó el 21 de abril. Dead and Company abre el 16 de mayo y ofrecerá 24 funciones entre el 16 de mayo y el 24 de julio.

Considere el draft como una brisa fresca durante ese periodo.

“Acoger el Draft de la NHL de 2024 en la Sphere refleja a la perfección la evolución de Las Vegas como capital mundial del deporte y el entretenimiento”, declaró en un comunicado Steve Hill, director ejecutivo de la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas (LVCVA).

El funcionario de turismo también recordó que los Golden Knights siguen siendo los campeones de la Copa Stanley incluso después de perder ante los Dallas Stars en la primera ronda de los playoffs.

“Las Vegas ha sido una ciudad de hockey desde que el puck cayó en el primer partido de los Golden Knights en 2017”, dijo Hill. “Como vigentes campeones de la Copa Stanley, no podíamos estar más emocionados de que la NHL haya seleccionado Las Vegas y esta sede verdaderamente innovadora para dar la bienvenida a su próxima generación de jugadores”.

La liga se complace en ser pionera de otro gran evento deportivo en Las Vegas.

“La NHL se enorgullece de llevar el primer evento deportivo y la primera retransmisión televisiva en vivo a la Sphere”, dijo el vicepresidente ejecutivo sénior y director de contenidos de la NHL, Steve Mayer. “Junto con el increíble equipo de la Sphere, planeamos ofrecer un Draft de la NHL como ningún otro, presentando el brillante futuro del hockey en un escenario innovador y estimulante”.

El escenario estará poblado por ejecutivos de clubes de la NHL, reclutadores y entrenadores en el piso del Draft de la NHL. Se espera la presencia de miles de fans y cientos de miembros de los medios.

Las Vegas está familiarizada con la organización de fiestas y eventos de la NHL. Los lugares donde se han celebrado los premios de la NHL incluyen Pearl at the Palms de 2009 a 2011, Encore at Wynn en 2012 y 2014, MGM Grand Garden en 2015, The Joint en el Hard Rock Hotel (actual Theater at Virgin Hotel) en 2016 y 2018 y Mandalay Bay Events Center (actual Michelob Ultra Arena) en 2019.

El draft de expansión de la NHL de 2017 se celebró en el T-Mobile Arena, el hielo sede de los Knights.

“La Sphere continúa estableciéndose como un destino de primer nivel para algunos de los eventos más esperados en deportes y entretenimiento”, dijo Joel Fisher, vicepresidente ejecutivo de eventos de marquesina y operaciones de MSG Entertainment, quien supervisa los eventos de marquesina para la Sphere. “Nos complace dar la bienvenida al Draft de la NHL y esperamos mostrar las capacidades de nueva generación de la Sphere tanto en persona como en todo el mundo a través de la primera retransmisión televisiva en vivo desde el recinto”.

Lo que funciona en Las Vegas

“Los Bukis: La residencia de Las Vegas en Dolby Live”. La primera residencia en español como cabeza de cartel agota las entradas. El grupo vuelve miércoles, viernes y sábado; continúa los días 12, 13, 17, 19 y 20 de julio, y cerrará este capítulo histórico de la música latina los días 13, 14, 18, 20 y 21 de septiembre. Me han dicho que hasta el público que no habla español se queda boquiabierto con la presentación.

El cantante Marco Antonio Solís regresa con la veterana banda, tras varios años como estrella en solitario. Se ha dicho que su participación es similar a la de Justin Timberlake presentándose de nuevo con N’Sync. Casualmente, Timberlake (sin N’Sync, y en inglés) encabeza el T-Mobile Arena el viernes y el sábado.

Puestas de sol

Podemos afirmar que los vendedores en el Virgin Hotel están contentos de que los representantes de Virgin vayan a operar el casino del hotel a finales de año. La tribu india mohegan y el resort pondrán fin a su asociación de gestión a finales de año. Es de esperar que se haga más hincapié en el marketing dirigido a la población local, los turistas y las empresas de congresos. En otras palabras, a todos los clientes potenciales.

El casino del hotel está en primera línea, pero a menudo está poco concurrido. La casa de apuestas deportivas Betfred tardó casi dos años en obtener la licencia para aceptar apuestas (hasta entonces, la zona de asientos era una gran oficina de Kats!).

Elbert “Ickey” Woods, el ex running back estrella de la UNLV y novato estrella de los Cincinnati Bengals, hizo la primera apuesta en febrero de 2023, una apuesta de línea de dinero a que los Eagles ganarían el Super Bowl a los Chiefs. La victoria de K.C. fue la derrota de Ickey.

Estamos ansiosos por ver el regreso del Center Bar, un pedazo de la historia del Hard Rock Hotel que puede impulsar la conversación entre los lugareños. El presidente de Virgin, Cliff Atkinson, dice que se están concertando “acuerdos legales” para empezar a trabajar en cambios serios en el piso del casino.

Y aplaudimos que el autobús rojo de dos pisos vuelva a ser el protagonista. Ha estado estacionado en el primer piso del estacionamiento desde la ceremonia de relanzamiento de Virgin en marzo de 2021. Esta bestia está bellamente pintada en una temática psicodélica y retro-‘60. No es por tirar a nadie bajo el autobús de doble piso, pero este vehículo tiene cero impacto promocional en su lugar actual.

Una palabra del dueño

Le pedí al dueño de los Raiders, Mark Davis, su opinión sobre el programa de Tom Brady en Netflix, que se estrenó el Cinco de Mayo. “¡Agresivo!”, fue la respuesta de una sola palabra, seguida de un emoji de halo. No se puede discutir.

Alerta de diversión

El maestro del piano Wes Winters vuelve al Grandview Lounge de South Point a las 6 p.m. el viernes y el sábado, y continúa los días 17 y 18 de mayo. Sin cover, sin entradas, sin complicaciones, disfruta de este showman vintage.