‘Mala conducta al conducir en Las Vegas’: Alguacil habla de alza en accidentes letales

Reducir las muertes en las calles del valle de Las Vegas requiere un compromiso de toda la comunidad de conducir de forma más segura, y el Departamento de Policía Metropolitana está poniendo de su parte para tratar de frenar el aumento de las víctimas mortales en accidentes de tráfico, según el alguacil Kevin McMahill.

“Tenemos una mala conducta al conducir en Las Vegas”, dijo McMahill en una entrevista el miércoles con el Las Vegas Review-Journal.

El alguacil añadió: “No voy a aceptar solo el hecho de que tenemos estos aumentos significativos sin movilizarme para hacer algo al respecto”.

Las 61 víctimas mortales de accidentes de tráfico en la jurisdicción de la Policía Metropolitana hasta el miércoles representaron un aumento del 32 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2023, señaló el alguacil.

Al menos 131 personas murieron en choques en Nevada hasta abril, con 106 muertes reportadas en el Condado Clark, según un reporte del Departamento de Seguridad Pública de Nevada, que enumeró la conducción bajo la influencia de sustancias (DUI) y el exceso de velocidad como los principales factores contribuyentes.

“Si pierdes a un miembro de tu familia a causa de un accidente de tránsito”, dijo McMahill, “el sentimiento es igual de malo que si se le perdiera a causa de un homicidio”.

En respuesta a un 2023 particularmente letal, en el que la policía de Las Vegas investigó 158 muertes, y un aumento significativo de las muertes de tránsito en enero, el departamento de policía puso en marcha un “Plan de Reducción de Muertes.”

La operación de patrulla jedio lugar a unas 13 mil 500 sanciones, 4 mil 200 de ellas por infracciones de velocidad desde el 19 de febrero, dijo.

Mensualmente, las operaciones “relámpago” de DUI de fin de semana dirigidas a vecindarios problemáticos se han saldado con 93 arrestos por sospecha de DUI y 336 sanciones en 2024, según el alguacil.

Además, dijo McMahill, el departamento está trabajando para llenar las vacantes en su división de seguridad de tránsito y ajustar los turnos de patrullaje para proporcionar una presencia diaria de 2 p.m. a 3 a.m., que es cuando la mayoría de los accidentes mortales relacionados con DUI se han producido en los últimos cinco años.

El departamento también está produciendo anuncios de seguridad pública en español, añadió.

Los agentes de tránsito, que están capacitados en la detección de DUI, se han centrado menos en ciertas “infracciones de equipo”, dijo McMahill.

“Con los recursos limitados que tenemos, (estamos) más centrados en aquellas infracciones que están llevando a los factores causales de las muertes de tránsito”, dijo el alguacil.

McMahill dijo que era importante que los automovilistas reduzcan la velocidad presten atención y se den el tiempo suficiente para llegar a su destino.

El consejo aplica a todos, dijo McMahill, admitiendo que él recientemente causó un accidente en una carretera del valle.

“Miré detrás de mí, no vi venir al auto y causé un accidente menor”, dijo. “Solo no me di el tiempo suficiente y no presté atención a lo que pasaba”.

Y añadió: “Así que le puede pasar a cualquiera, y sucede”.

El alguacil ha planteado la idea de instalar cámaras de detección de semáforos en rojo y de velocidad en los cruces, que no pueden implantarse sin una modificación de la ley estatal, la cual, según dijo, está tramitando.

Sus detractores han argumentado que esta tecnología ha afectado de forma desproporcionada a comunidades minoritarias en otros lugares y que solo es una “máquina de hacer dinero” para las administraciones locales. McMahill ha escuchado esos argumentos y ha dicho que la Policía Metropolitana no se centrará en esas zonas.

El alguacil dijo que abogaría por que los ingresos obtenidos de los fondos se invirtieran de nuevo en la comunidad.

McMahill dijo que el departamento cabildearía ante legisladores estatales durante el próximo periodo de sesiones de 2025.

Si se aprueba, McMahill sugiere que las cámaras se instalen en algunas intersecciones problemáticas para “determinar si ayuda” a reducir los accidentes graves.

“Y si la respuesta es, ‘sí’, habrá una conversación sobre su expansión”, dijo. “Si la respuesta es, ‘no’, tenemos que probar otra cosa”.