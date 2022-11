Pide NFL al Tribunal Supremo de Nevada que detenga la demanda de Jon Gruden

noviembre 4, 2022 - 10:48 am

El entonces entrenador de los Raiders, Jon Gruden, responde a las preguntas de los medios de comunicación en la sede de los Raiders/Intermountain Healthcare Performance Center en Henderson el 11 de octubre de 2021. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

La NFL pide al Tribunal Supremo de Nevada que detenga el procedimiento en la demanda del exentrenador de los Raiders, Jon Gruden, menos de dos semanas después de que un juez estatal denegara una petición similar.

Durante una audiencia celebrada el 20 de octubre, la juez de distrito Nancy Allf se negó a detener la demanda antes de que se resolviera un recurso anterior que la liga presentó ante el Tribunal Supremo. Ese recurso cuestionaba la sentencia de la jueza de que la NFL no puede obligar a Gruden a someterse a un proceso de arbitraje fuera de los tribunales.

El miércoles, la NFL presentó una petición para que el Tribunal Supremo detenga el proceso hasta que se resuelva el recurso sobre el proceso de arbitraje.

Gruden y la NFL llevan enzarzados en una batalla legal desde noviembre, cuando el exentrenador demandó a la liga y al comisionado de la NFL, Roger Goodell, en el Tribunal de Distrito, alegando que la liga filtró correos electrónicos despectivos que él escribió en un intento de arruinar su carrera y su reputación.

Gruden dimitió como entrenador el mes anterior a la demanda, después de que The Wall Street Journal y The New York Times publicaran correos electrónicos racistas, misóginos y contrarios al colectivo LGBTQ que había escrito.

En la petición del miércoles, los abogados de la NFL argumentaron que la liga y Goodell “sufrirán un daño mucho mayor” que Gruden si no se detiene la demanda, porque esta podría resolverse antes de que se resuelva el recurso.

“Los demandados perderán los beneficios del arbitraje, haciendo que su derecho legal a recurrir la orden que deniega el arbitraje quede vacío”, escribieron los abogados de la NFL en la petición.

La NFL también argumentó que es probable que el recurso prospere, en parte porque el Tribunal Supremo ha revocado 16 de las 17 denegaciones de peticiones para obligar al arbitraje que se han presentado ante el tribunal superior en los últimos años.

Allf ha reglamentado anteriormente que obligar al arbitraje sería injusto, porque la Constitución de la NFL permitiría que Goodell actuara como árbitro.

La NFL ha rebatido la afirmación de Gruden de que los correos electrónicos que condujeron a su marcha se enviaron todos antes de que firmara un acuerdo con los Raiders. La liga ha negado repetidamente que la NFL o Goodell filtraran los correos electrónicos, y los abogados escribieron en la petición del miércoles que la afirmación era una “especulación sin fundamento” de Gruden.

Adam Hosmer-Henner, un abogado que representa a Gruden, ha dicho previamente que la sentencia de Allf que deniega el intento de la NFL de detener la demanda demuestra que la presión de la NFL para el arbitraje “carece de mérito serio”.

Hasta el jueves no se había programado otra audiencia de la demanda en el Tribunal de Distrito.