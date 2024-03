No terminado aún: Rampa del Centennial Bowl cerrará varias semanas

La intersección del Centennial Bowl, donde se unen U.S. Highway 95 y 215 Beltway en el noroeste de Las Vegas, se muestra durante una celebración del Departamento de Transporte de Nevada de la finalización sustancial del proyecto, el lunes 4 de diciembre de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal)

Está en marcha la construcción para conectar la rampa de salida de Tropicana Avenue en la Interstate 15, como parte del proyecto de la intersección de la Interstate 15-Tropicana, el viernes 16 de febrero de 2024, en Las Vegas. Todas las rampas de la autopista I-15-Tropicana también se cerrarán durante las obras, y la I-15 se cerrará al tráfico en ambas direcciones durante el fin de semana. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal)

A pesar de un anuncio en diciembre sobre la finalización sustancial de las obras del Centennial Bowl de 272 millones de dólares, un cierre vial a largo plazo dentro del alcance del sitio inició el domingo por la noche.

El cierre de más de un mes de la rampa de salida hacia el sur de la U.S. Highway 95 hacia Centennial Center Boulevard comenzó el domingo por la noche y se espera que dure hasta las 5 p.m. del 19 de abril, según el Departamento de Transporte de Nevada (NDOT). El cierre es necesario para llevar a cabo obras de servicios públicos y la reubicación de la línea de alcantarillado vinculados al proyecto Centennial Bowl.

Las obras están vinculadas a la lista de tareas pendientes en el proyecto en el noroeste del valle. A menudo se trata de tareas menores vinculadas a la finalización de proyectos viales, como pintar zonas necesarias, ajardinar o retocar secciones que pueden haber sufrido daños durante la construcción inicial.

Las obras de la rampa de salida se están llevando a cabo junto con las obras de servicios públicos que también se están realizando en Centennial Center.

A pesar de que la rampa de acceso se completó en una fase temprana del proyecto Centennial Bowl, hace más de una década, el NDOT tuvo que esperar hasta esta semana para llevar a cabo las obras de servicios públicos.

“La razón por la que las obras de alcantarillado se están llevando a cabo ahora es que estábamos esperando las aprobaciones y permisos, que no llegaron hasta hace poco”, dijo Justin Hopkins, portavoz del NDOT.

Durante el cierre a largo plazo, la rampa de salida hacia el sur de U.S. 95 hacia Centennial Center estará cerrada las 24 horas los 7 días de la semana. El NDOT recomienda a los automovilistas que normalmente usan el Centennial Center que salgan en Ann Road.

El proyecto, que lleva 15 años, aunque la construcción real no comenzó hasta 2015, incluyó la construcción de 20 puentes, mejoras en las redes de calles a nivel de superficie, la adición de un nuevo sendero multiusos y un mejor acceso a Kyle Canyon, de acuerdo con el NDOT.

La mejora vial incluía la intersección de U.S. 95 y 215 Beltway, que es el Centennial Bowl, además de aumentar la capacidad de ambas autopistas y añadir carriles HOV y acceso a la U.S. 95. La fase final de las obras incluyó conexiones directas de la U.S. 95 a la 215 en dirección oeste, de la 215 en dirección oeste a la U.S. 95 en dirección norte y de la 215 en dirección este a la U.S. 95 en dirección norte.

Actualización del proyecto I-15-Tropicana

A medida que las obras continúan en la Fase 3 del proyecto multianual de 305 millones de dólares y cuatro fases, los impactos viales asociados continúan.

Las obras de la Fase 3 comenzaron en febrero y continuará hasta el otoño. Incluyen mejoras en el lado sur de Tropicana antes de la reapertura de la I-15 en dirección sur hacia la rampa elevada en dirección este de Tropicana, que fue cerrada a principios de 2023.

Dropicana 2.0 también forma parte de la fase actual, en la que se demolió la mitad sur del puente de Tropicana sobre la I-15 y Frank Sinatra Drive antes de su reconstrucción. Este proyecto es similar al Dropicana inicial del año pasado, en el que se derribó y reconstruyó la mitad norte del puente.

La reconstrucción de puentes sobre la I-15, Frank Sinatra y Dean Martin es también parte de la Fase 3.

Entre las 9 p.m. del miércoles y las 5 a.m. del jueves, la rampa en dirección sur de la I-15 hacia 215 Beltway en dirección este se cerrará al tráfico.

Otros próximos cierres de carreteras y carriles incluyen:

– I-15 en dirección el sur entre las calles Russell y Sunset a dos carriles por la noche entre las 9 p.m. y las 5 a.m. el 17 de marzo y 18 de marzo

– I-15 en dirección norte entre Sunset y Russell a dos carriles por la noche entre las 9 p.m. y las 5 a.m. el 18 de marzo y 24 de marzo

– I-15 en dirección sur entre Flamingo Road y Russell totalmente cerrada entre las 9 p.m. y las 5 a.m. del 28 de marzo

– I-15 en dirección el norte entre Tropicana y Flamingo a tres carriles por la noche entre las 9 p.m. y 5 a.m. el 3 de abril y 4 de abril

Se espera que la cuarta y última fase del proyecto comience a finales de año y termine en el verano de 2025. Las obras de la fase final están vinculadas principalmente a la reconfiguración de Dean Martin bajo la I-15, convirtiéndola en una conexión directa y suprimiendo el semáforo de Tropicana que existe actualmente.