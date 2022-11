Los vientos pueden alcanzar 30 mph el lunes cuando la tormenta del día de las elecciones llegue al valle

Una potente tormenta invernal comenzará a hacer acto de presencia a partir del lunes.

Se espera que la tormenta traiga en su mayoría fuertes vientos y lluvia al área de Las Vegas a principios de esta semana, dice el Servicio Meteorológico Nacional. También es probable que nieve en las montañas.

As some of you may have heard, there is a strong low pressure system that will impact the region early this week. But just how much rain could #LasVegas see from this system?

The graphic shows the % chance of 24-hr precip totals exceeding different values 🌧️#VegasWeather #NVwx pic.twitter.com/kWCkpFz3kw

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 6, 2022