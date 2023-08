Los últimos 14 días son los más calurosos de la historia de Las Vegas, según NWS

Tras unos meses de mayo y junio más fríos de lo normal, julio se esperaba como caluroso.

Bastante caluroso, según parece.

El julio más caluroso de la historia de Las Vegas está a punto de hacerse realidad en 2023, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Interesting stat of the day:

The last 2 weeks have been the hottest 14-day stretch ever recorded in Las Vegas. 🥵

Average high: 112.3°

Average low: 89.1°

Average temperature: 100.7° #nvwx #vegasweather

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) July 30, 2023