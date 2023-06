Las Vegas se prepara para un fin de semana abrasador y abren estaciones de enfriamiento

La primera ola de calor prolongada del verano, retrasada más de un mes de lo normal, se sentirá en toda la región de Las Vegas a partir del jueves antes de intensificarse durante el fin de semana.

En respuesta, el Condado Clark anunció que abrirá estaciones de enfriamiento este fin de semana para aquellos que necesiten un respiro del calor.

Se espera que las temperaturas máximas en Las Vegas ronden los 101° F el jueves, los 104° el viernes y alcancen los 112° el domingo y el lunes antes de descender unos grados a mediados de la próxima semana.

En el Lago Mead se prevén máximas de 113° el domingo y el lunes. El centro de visitantes del Death Valley National Park en Furnace Creek, California, puede llegar al aumento de alrededor de 123° el domingo.

No se esperan máximas diarias que alcancen récords para Las Vegas, ya que las máximas del 30 de junio al 2 de julio son 115° (en 1972), 115° (la última en 2013) y 116° (en 1937) son varios grados más altas.

La máxima del miércoles en el aeropuerto de Las Vegas alcanzó los 97°, lo que supone el récord de 293 días consecutivos sin llegar a los 100°.

Q: What exactly do the different HeatRisk categories mean and what precautions can I take to minimize my risk of heat related impacts?

A: The graphics below outline the different HeatRisk categories & provide actions you can take to stay safe! #NVwx #AZwx #CAwx https://t.co/BJct9MaJVv pic.twitter.com/Z9VjgrNQmG

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) June 28, 2023