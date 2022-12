Las tarifas hoteleras de Año Nuevo son tres veces superiores a las de Navidad en el Strip

Fuegos artificiales sobre el Strip durante las celebraciones de Año Nuevo el sábado, 1 de enero de 2022, en Las Vegas. (L.E. Baskow/Las Vegas Review-Journal)

Automovilistas lidian con el intenso tránsito en Las Vegas Boulevard, el viernes 31 de diciembre de 2021, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal)

Qué diferencia hace una semana, sobre todo cuando se trata de pronosticar los precios de las habitaciones de hotel en Las Vegas.

Según una encuesta de precios que Review-Journal hizo el miércoles por la tarde, los precios de las habitaciones para el fin de semana de Año Nuevo serán unas tres veces superiores a los del fin de semana de Navidad.

Los precios de las habitaciones en Las Vegas para una estancia de viernes a domingo, que incluye Nochebuena y Navidad, fueron de 127.73 dólares en promedio por noche, según los listados de hotels.com. Para el mismo periodo una semana después, que incluye Víspera de Año Nuevo y Año Nuevo, el promedio es de 371.14 dólares. El estudio incluyó 67 establecimientos para las vacaciones de Navidad y 65 para las de Año Nuevo.

Según Josh Swissman, socio fundador de Strategy Organization, con sede en Las Vegas, la diferencia entre las tarifas de Navidad y Año Nuevo no tiene nada de raro. Según él, Navidad suele ser una fiesta para quedarse en casa con la familia, mientras que Año Nuevo atrae a más gente que quiere salir con los amigos y socializar en un ambiente festivo. Además, Las Vegas ofrece habitualmente la celebración de fuegos artificiales “America’s Party” en el Strip. La semana pasada, las autoridades develaron el programa de este año, “¡A lo grande!”, con ocho resorts que lanzarán fuegos artificiales desde sus azoteas.

Lo que es diferente este año, dijo Swissman, es que como la Víspera de Año Nuevo y el Año Nuevo caen en sábado y domingo, hay más gente dispuesta a visitarlos.

“Cuando la fiesta cae a mitad de semana, como el martes, miércoles o jueves, la gente tiene que ausentarse del trabajo para venir y ves una gran cantidad de gente que viene antes de la fiesta y otra que llega después”, explica.

“Este año, deberían venir todos el sábado y el domingo porque no tienen que faltar al trabajo para venir de fiesta”.

Según Swissman, es posible que algunos resorts exijan incluso una estancia de tres noches que incluya viernes, sábado y domingo, debido a la gran demanda.

Cuando aumenta la demanda, suele hacerlo también el índice promedio por día.

Para el fin de semana de Navidad, los precios de las habitaciones en el Strip, en el centro de Las Vegas y en toda la ciudad suelen ser de 100 dólares la noche o menos.

Las tarifas más bajas encontradas en la encuesta se encuentran en The Strat, que ofrece habitaciones por 26 dólares la noche. Silver Sevens, fuera del Strip, ofrece habitaciones por 30 dólares la noche.

The Rio tiene habitaciones disponibles por 31 dólares la noche y Circus Circus por 32 dólares.

Los precios más altos para el fin de semana de Navidad se registraron en Secret Suites at Vdara, con 977 dólares la noche. Otros hoteles con precios elevados son Wynn Las Vegas y Encore, con 335 dólares por noche, The Venetian, 314 dólares, y Bellagio, 259 dólares.

En el centro de Las Vegas, las tarifas por noche variaban: Circa, 107 dólares; Golden Nugget, 87 dólares; Downtown Grand, 83 dólares; Four Queens, 64 dólares; El Cortez, 79 dólares; y D Las Vegas, 56 dólares.

Las tarifas para el fin de semana de Año Nuevo fueron una historia diferente, y la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas no ha predicho cuántos visitantes habrá en la ciudad. En años anteriores, el número total de visitantes rondó las 320 mil personas.

Quienes deseen pasar el Año Nuevo en Las Vegas tendrán dificultades para encontrar un alojamiento por menos de 100 dólares la noche. La tarifa más baja disponible es la del Circus Circus, 169 dólares por noche; la del Arizona Charlie’s, en Decatur Boulevard, 189 dólares, y la de Motel 6, cerca de Las Vegas Motor Speedway, 192 dólares.

Las tarifas más altas se registraron en Bellagio, con 752 dólares por noche; Delano Las Vegas, 711 dólares; The Orleans, 672 dólares; Red Rock Resort, 622 dólares; Four Seasons, 620 dólares; Planet Hollywood Resort, 619 dólares; The Cosmopolitan of Las Vegas, 617 dólares; Wynn Las Vegas y Encore, 614 dólares; y Hilton Grand Vacations, 511 dólares.

En el centro de Las Vegas, las tarifas oscilaban entre los 388 dólares la noche en Four Queens, el Golden Nugget, 314 dólares, el Hotel Apache, 314 dólares, el Fremont, 279 dólares la noche, el California Hotel, 275 dólares, El Cortez, 264 dólares, el Main Street Station, 263 dólares, y el Plaza, 255 dólares la noche.