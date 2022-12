Las nubes del jueves darán paso al sol y al calor durante el fin de semana de Navidad

Temperaturas inusualmente cálidas bendecirán el valle de Las Vegas este fin de semana de Navidad y aún en más días, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Y existe la posibilidad de que llueva.

Las nubes aumentarán el jueves con una máxima cercana a los 59° F Los vientos serán ligeros y variables. Un cielo soleado ayudará a calentar el viernes con una máxima alrededor de los 61°. El viento volverá a estar en calma.

Sick of Chilly Temperatures?

🥶🤢👎

Good news! 😃 Late-December has, on average, the coldest high temperatures of the year for #LasVegas. Average high temps increase here forward until late-July.#VegasWxRecords #VegasWx pic.twitter.com/AVn91ChDQS

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) December 21, 2022