Jueza permite que siga adelante la demanda de Jon Gruden contra la NFL

octubre 21, 2022 - 10:13 am

Max Fetaz, un abogado de la NFL vuelve a su asiento después de hacer una declaración durante una audiencia en la demanda de Jon Gruden contra la NFL en el Tribunal de Distrito en el Centro Regional de Justicia el jueves 20 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La jueza Nancy Allf preside una audiencia en la demanda de Jon Gruden contra la NFL durante el Tribunal de Distrito en el Centro Regional de Justicia el jueves 20 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

El abogado Adam Hosmer-Henner, que representa a Jon Gruden, sale después de una audiencia en la demanda de Jon Gruden contra la NFL en el Tribunal de Distrito en el Centro Regional de Justicia el jueves 20 de octubre de 2022, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

Una jueza de distrito negó el jueves una petición de la NFL para detener los procedimientos en la demanda del exentrenador de los Raiders, Jon Gruden, contra la liga.

A principios de este mes, la jueza de distrito Nancy Allf dictaminó que la NFL no podía obligar a Gruden a un proceso de arbitraje fuera de los tribunales.

Gruden y la NFL han estado enfrascados en una batalla legal desde que el exentrenador demandó a la liga y al comisionado de la NFL Roger Goodell en noviembre, alegando que la liga filtró correos electrónicos despectivos que él escribió en un intento de arruinar su carrera y reputación.

Gruden renunció como entrenador el mes anterior a la demanda, después de que The Wall Street Journal y The New York Times publicaran correos electrónicos racistas, misóginos y en contra de la comunidad LGBTQ+ que había escrito.

Desde entonces, la liga recurrió al Tribunal Supremo de Nevada para impugnar la decisión de Allf de que no puede obligar a Gruden a someterse a un arbitraje. El 14 de octubre, la liga presentó una petición en el Tribunal de Distrito para suspender los procedimientos en la demanda hasta que la apelación pueda ser resuelta.

Al denegar la solicitud de paralización del proceso, Allf permitió que el caso siguiera adelante en el tribunal estatal.

“El fallo de hoy vuelve a confirmar que el intento de los demandados de enviar estas reclamaciones al arbitraje carece de mérito serio”, dijo Adam Hosmer-Henner, un abogado que representa a Gruden.

Allf también dijo que la liga podría presentar una petición ante el Tribunal Supremo contra su decisión de no suspender el procedimiento.

Max Fetaz, un abogado que representa a la liga, declinó hacer comentarios tras la audiencia del jueves.

La NFL disputó previamente la afirmación de Gruden de que los correos electrónicos que llevaron a su salida fueron enviados antes de que firmara un acuerdo con los Raiders.

Los abogados de la liga escribieron en documentos judiciales presentados el 16 de agosto que Gruden “continuó enviando el mismo tipo de correos electrónicos despectivos de manera consistente después de su fecha de inicio con los Raiders”.

La liga también ha negado que la NFL o Goodell fueran responsables de que los correos electrónicos se hicieran públicos y afirmó que habría despedido a Gruden si no hubiera renunciado.