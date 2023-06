Dónde celebrar el 4 de julio y ver fuegos artificiales

Fuegos artificiales iluminan el cielo durante una celebración del 4 de julio en Heritage Park el lunes 4 de julio de 2022, en Henderson. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Emily Sandoval, con la bandera en la mano, de nueve años, espera a que comiencen los fuegos artificiales durante una celebración del 4 de julio en Heritage Park el lunes 4 de julio de 2022, en Henderson. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

El defensa de los Golden Knights Zach Whitecloud, izquierda, y el portero Logan Thompson, centro, montan el carro alegórico del equipo de los Knights durante el Desfile Patriótico Anual 28 del Concejo de Summerlin, el lunes 4 de julio de 2022, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Una Miss Stars and Stripes de 15 pies saluda en el carro "America Standing Tall" durante el Desfile Patriótico anual 28 del Concejo de Summerlin, el lunes 4 de julio de 2022, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

En esta foto de archivo del 3 de julio de 2021, un buggy pasa a través de la ruta del desfile durante el evento de dos días Damboree en Nevada Way en el centro de Boulder City. (Heidi Fang/Las Vegas Review-Journal) @HeidiFang

Fuegos artificiales sobre M Resort en Henderson el sábado 4 de julio de 2020. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

La gente ve el espectáculo de fuegos artificiales del Red Rock Casino desde el centro de Summerlin el sábado 4 de julio de 2020, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Celebra el 4 de julio con espectáculos de fuegos artificiales y eventos en todo el sur de Nevada.

Los Golden Knights, campeones de la Copa Stanley, participarán en el desfile patriótico anual del Concejo de la Ciudad de Summerlin, y los cantantes Carnell “Golden Pipes” Johnson y Lynnae Meyers ofrecerán un concierto acústico en M Resort. Los Aviators ofrecerán espectáculos de fuegos artificiales después de los partidos del 2 y 3 de julio, y los Lights ofrecerán un espectáculo después de su partido del 4 de julio. Además, la Noche de Fuego iluminará el cielo el 3 de julio en Las Vegas Motor Speedway tras las carreras de autos de serie.

He aquí una lista de algunos de los eventos de este año.

Boulder City

La edición 75 de Damboree, el 4 de julio, comenzará con el desayuno de hot cakes de los rotarios a las 7 a.m. en Bicentennial Park, en el 1100 de Colorado Street. A las 9 a.m., Boulder City Veterans Flying Group se presentará y dará comienzo el desfile. El recorrido del desfile comenzará en Colorado Street, bajará por Nevada Highway hasta Fifth Street y terminará en Broadbent Memorial Park (Avenue B y Sixth Street). Veterans Memorial Park tendrá música en vivo, actividades, camiones de comida y mucho más, a partir de las 4 p.m. en 1650 Buchanan Blvd. El precio del estacionamiento es de 20 dólares Los fuegos artificiales comenzarán a las 9 p.m. La entrada es gratuita. bcnv.org/damboree

Caesars Palace

El resort lanzará fuegos artificiales a las 9 p.m. del 4 de julio. caesarspalace.com

Cashman Field

Las Vegas Lights juegan contra New Mexico United a las 6 p.m. el 4 de julio en Cashman Field, 850 Las Vegas Blvd. North. Tras el partido habrá fuegos artificiales. Boletos a partir de 15 dólares. lightsfc.com/tickets

Floyd Lamb Park

Floyd Lamb Park en Tule Springs, 9200 Tule Springs Road, contará con fuegos artificiales, un DJ, actividades, camiones de comida y mucho más, a partir de las 6 p.m. del 4 de julio. La entrada es gratuita. lasvegasnevada.gov/ward6; 702-229-5463.

Green Valley Ranch Resort

El espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 p.m. Las puertas se abrirán a las 7:30 p.m. para asistir a una fiesta en la zona Backyard del resort. El precio de los boletos es de 35 dólares para mayores de 12 años y de 10 dólares para niños de dos a 11 años, y pueden adquirirse en la tienda de regalos del casino o en la tienda de regalos Essentials. La renta de hamacas y cabañas en la piscina o en el estanque puede reservarse por internet en stationcasinos.com/fireworks.

Henderson

La ciudad de Henderson celebrará el 4 de julio con música en vivo, juegos acuáticos, puestos de comida y mucho más, de 6 a 9:30 p.m. en Heritage Park, 350 S. Racetrack Road. Little Texas se presentará a las 7:30 p.m. Los fuegos artificiales comenzarán a las 9 p.m. La entrada es gratuita. La ciudad de Henderson también se ha asociado con Lake Las Vegas, M Resort y Green Valley Ranch Resort para lanzar fuegos artificiales desde cada uno de los lugares a las 9 p.m. cityofhenderson.com.

Lake Las Vegas

Un espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 p.m. del 4 de julio en colaboración con la celebración del 4 de julio de la ciudad de Henderson. lakelasvegas.com

Las Vegas Ballpark

Las Vegas Aviators se enfrentan a Round Rock Express a las 6:05 p.m. el 2 y el 3 de julio en Las Vegas Ballpark, 1650 S. Pavilion Center Drive. Los precios de los boletos varían. Tras los partidos habrá un espectáculo de fuegos artificiales. aviatorslv.com

Las Vegas Motor Speedway

Las puertas se abren a las 5 p.m. del 3 de julio para la Noche de Fuego en la Plaza de Toros de Las Vegas Motor Speedway, 7000 Las Vegas Blvd. North. Habrá carreras de autos de serie, fuegos artificiales después de la carrera, hot dogs a 3 dólares y productos Coca-Cola y cervezas a tres dólares. Los boletos cuestan 15 dólares por adelantado o 30 dólares el día del evento para adultos; los niños menores de 12 años entran gratis. lvms.com

Laughlin

El espectáculo de fuegos artificiales “Rockets Over the River” sobre el río Colorado tendrá lugar a las 9 a.m. del 4 de julio en Laughlin. El público podrá contemplarlo gratuitamente a lo largo del paseo fluvial de Laughlin. Los fuegos artificiales irán acompañados de música patriótica que se retransmitirá simultáneamente por los altavoces de los hoteles de Laughlin y las emisoras de radio locales. visitlaughlin.com

M Resort

Un espectáculo de fuegos artificiales de 15 minutos comenzará a las 9 p.m. del 4 de julio en colaboración con la celebración del 4 de julio de la ciudad de Henderson. El público podrá verlos gratuitamente en el resort. También se podrá disfrutar de una experiencia pirotécnica de primera calidad desde la piscina M. La piscina estará abierta de 10:30 a.m. a 9:30 p.m. La entrada diurna cuesta 30 dólares para adultos y 10 dólares para menores de 10 años, con asientos limitados. Cover Lane, con los cantantes del himno de los Vegas Golden Knights Carnell “Golden Pipes” Johnson y Lynnae Meyers, se presentará a partir de las 7:45 p.m. themresort.com.

Mesquite

El espectáculo “Rockets Over the Red Mesa” se lanzará a las 9 p.m. del 4 de julio desde la mesa situada detrás del casino Eureka, 275 Mesa Blvd., Mesquite. La entrada es gratuita. Una banda sonora patriótica acompañará a los fuegos artificiales y se retransmitirá por la radio local 88.1-FM. eurekamesquite.com

Plaza

Los fuegos artificiales comenzarán a las 9 p.m. del 4 de julio. Las puertas se abrirán a las 7:30 p.m. para que los mayores de 21 años puedan verlos desde la piscina. Para rentar cabañas y hamacas, visite plazahotelcasino.com.

Red Rock Resort

El espectáculo de fuegos artificiales comenzará a las 9 p.m. del 4 de julio. Las puertas se abren a las 7:30 p.m. para una fiesta en la piscina Sandbar. Los boletos cuestan a partir de 35 dólares para mayores de 12 años y 10 dólares para niños de 2 a 11 años, y están disponibles en la tienda de regalos. Las rentas de cabañas para un día en la piscina pueden reservarse por internet. stationcasinos.com/fireworks

Summerlin

El Desfile Patriótico anual 29 del Concejo de la Ciudad de Summerlin contará con grupos militares y de veteranos, los Vegas Golden Knights, Las Vegas Aviators, carrozas, globos, presentaciones y mucho más, a partir de las 9 a.m. del 4 de julio. El desfile comenzará en Hillpointe Road y Hills Center Drive y viajará hacia el sur hasta Village Center Circle antes de girar hacia el oeste por Trailwood Drive y terminar cerca de la esquina de Trailwood Drive y Spring Gate Lane. summerlinpatrioticparade.com