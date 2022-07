Desfiles del 4 de julio atraen a miles en las celebraciones patrióticas

Los miembros de los Cross Country Panthers de Palo Verde High School portan una gran bandera estadounidense durante el 28º desfile patriótico anual del Ayuntamiento de Summerlin, el lunes 4 de julio de 2022, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

Un imitador de Elvis y unas bailarinas se presentan en la carroza "A Very Vegas Birthday" durante el 28º Desfile Patriótico Anual del Ayuntamiento de Summerlin, el lunes 4 de julio de 2022, en Las Vegas. (Chitose Suzuki / Las Vegas Review-Journal) @chitosephoto

La gente asiste al 74º desfile anual del 4 de julio en Boulder City, el lunes 4 de julio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Unos niños rocían con agua a la multitud desde un camión en movimiento en la zona de agua tras el 74º desfile anual del 4 de julio en Boulder City, el lunes 4 de julio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La gente se rocía con agua en el 74º desfile anual del 4 de julio en Boulder City, el lunes 4 de julio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Un sobrevuelo de aviones da el pistoletazo de salida al 74º desfile anual del 4 de julio en Boulder City, el lunes 4 de julio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Ryker McArthur, de tres años, de Henderson, observa el 74º desfile anual del 4 de julio en Boulder City, el lunes 4 de julio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La gente asiste al 74º desfile anual del 4 de julio en Boulder City, el lunes 4 de julio de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Los residentes del valle de Las Vegas celebraron el lunes el 4 de julio desde Summerlin hasta Boulder City con desfiles y fuegos artificiales, después de que una pandemia de dos años mantuviera a miles de personas en casa durante la festividad.

El 74º Desfile del Damboree comenzó a las 9 a.m. e incluyó más de 50 carrozas que descendieron por Nevada Way en Boulder City entre caballos, bicicletas y camiones. Cientos de personas se reunieron en la esquina de Nevada Way y Fifth Street, donde el desfile giró tras pasar por Southwest Diner.

Las familias vestían con colores de corbata a juego, los niños ocultaban los trajes de baño bajo la ropa y tanto los residentes como los visitantes se vestían con sus conjuntos más festivos del Día de la Independencia.

Nicole y Sam Jeffries eran originarios de pequeños pueblos de Washington, así que cuando se mudaron a Las Vegas hace dos años la pareja sabía que Boulder City sería lo más parecido a sus antiguos hogares.

“Cuando hace mucho calor, no puedes estar tanto al aire libre”, dijo Nicole Jeffries. “Pero encontramos un lugar con sombra”.

A sus 11 meses, el lunes marcó el primer 4 de julio de Billie Rose Jeffries. Llevaba un vestido rojo y saltaba en brazos de su tía antes del desfile.

Lawrence y Kendra Conteras, de Henderson, trajeron a sus hijos, Grace, de ocho años, y Elías, de cinco, para que ocuparan un lugar fuera del Southwest Diner. Antes del desfile, los niños jugaron con su abuela, Linda Contreras, a la que convencieron recientemente para que se mudara al valle de Las Vegas.

“Nos gusta el ambiente de pueblo, ya que ambos somos de pueblos pequeños”, dijo Lawrence Contreras. “Es una gran oportunidad y el tiempo ha sido bastante tranquilo”.

Grace Conteras dijo que lo que más tenía ganas de ver era la infame zona de agua, en la que los participantes en el desfile y los espectadores se salpican con mangueras, pistolas de agua y cubetas de agua.

Compartiendo la ciudad

Los residentes de Boulder City, Brent y Kris Edlund, estaban encantados de que el desfile volviera después de la pandemia. La pareja ha venido todos los años desde que se mudó a la ciudad en 2002.

“Es bueno ver a todos fuera y ver el rojo, blanco y azul y el apoyo a nuestro país”, dijo Kris Edlund. “Se siente bien volver después del COVID”.

La pareja dijo que les gusta que los residentes de otras ciudades cercanas se detengan en el desfile porque es bueno para los negocios.

“Me alegro de que todavía haya mucha gente celebrando la libertad y la independencia, y creo que necesitamos mucho más”, dijo Brent Edlund. “Nos encanta compartir nuestra hermosa ciudad”.

La representante Dina Titus, el gobernador Steve Sisolak y varios otros candidatos políticos saludaron al encontrarse entre los primeros vehículos del desfile. La Patrulla Montada de Caballos se detuvo para que los niños pudieran acariciar a los animales, y un tractor John Deere hizo caballitos al son de los vítores.

A las 10 a.m., un carro de golf pasó por Fifth Street y Avenue A anunciando que las demás carrozas eran acuáticas. La calle se convirtió rápidamente en un océano; estallaron gritos; algunos se pusieron a cubierto y otros se defendieron devolviendo el fuego con pistolas de agua y cubetas grandes.

Un camión de concreto disparó agua implacable contra la multitud, empapando a todos a su paso. Un camión simplemente llevaba cubetas de agua, sin mangueras, y los que iban a bordo vertían agua sobre los niños que intentaban defenderse desde la acera de abajo. Algunas carrozas del desfile eran solo botes decorados con el look patriótico del 4 de julio. Los que iban a bordo “atacaron” igualmente a los espectadores del desfile.

Summerlin

Se esperaban al menos 35 mil personas a lo largo de la ruta de una milla del Desfile Patriótico de Summerlin, en el que se prepararon enormes carrozas durante semanas.

Las carrozas incluían 20 globos gigantes, un coro, una banda de música, mariachis y muestras que representaban a los equipos profesionales de Las Vegas: Golden Knights, Aces, Aviators y, por primera vez, los Raiders. Un imitador de Elvis y una carroza con un pastel “Very Vegas Birthday Party” también formaron parte de la 28ª celebración anual del desfile.

Henderson

Las familias se apresuraron a reclamar valiosos puestos en el césped, con neveras a cuestas, cuando se iniciaron las celebraciones de Henderson en Heritage Park.

El evento se centró en una serie de actos musicales en vivo con actividades para toda la familia, como una máquina de espuma tipo manguera de incendios, una pista de obstáculos, elementos básicos como la pintura de caras y una docena de opciones de comida. Los fuegos artificiales estaban programados para las 9 p.m., una hora después de la puesta de sol.

El grupo de música country Lonestar encabezó la parte musical, pero los fuegos artificiales de los vecindarios cercanos garantizaron que no hubiera ni un momento de tranquilidad.

Bobby Leonard se aseguró de traer a su familia temprano para evitar las prisas. Es la primera vez que su familia acude a un evento a gran escala sin usar cubrebocas desde antes de la pandemia. Su hijo menor tiene nueve años.

“La mayor parte de su memoria reciente es COVID. Durante años hemos tenido que ir y hacer planes basados en las restricciones”, dijo. “Pero ahora, teniendo a sus amigos aquí, es muy, muy bueno”.

Las preocupaciones de la época de la pandemia no se veían por ninguna parte mientras los niños corrían por los campos del parque.

“Este tipo de normalidad, no tener que llevar cubrebocas y sentirse libre… es refrescante”, dijo Stephanie Baker.

A pesar de la variedad de opciones de entretenimiento que ofrece la ciudad, no todo el mundo se aprovechó.

“(Nuestros hijos) han estado demasiado ocupados jugando con los demás niños y correteando”, dijo Baker. “Es perfecto”.

Cuando el sol empezó a ponerse, las filas para entrar en el evento gratuito solo se hicieron más largas. La ciudad dijo que esperaba unos 20 mil asistentes.

Algunas familias se saltaron por completo la fila y optaron por establecer sus mantas y sillas de picnic en la colina del adyacente parque Cinnamon Ridge para ver el show de fuegos artificiales.

“Venimos aquí todos los años, a los niños les encanta el parque”, dijo Sean McAndrews. “El espectáculo de este año fue espectacular, mejor que todos los demás”.