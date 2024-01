Anuncian que un tercer equipo formará parte del Super Bowl en Las Vegas

Los Thunderbirds de la Fuerza Aérea volarán sobre el Super Bowl del próximo mes en el Allegiant Stadium, según una portavoz de la Base de la Fuerza Aérea de Nellis.

“El anuncio oficial saldrá el miércoles”, dijo el sargento Alexi Bosarge.

Taking over our home turf…looks like three teams are going to the Super Bowl! 🏈@usairforce @deptofdefense @nfl #AFFlyover #SuperBowlLVIII pic.twitter.com/GCtbux0WZT

— Thunderbirds (@AFThunderbirds) January 17, 2024