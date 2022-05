Organizaciones advierten a demócratas que la regularización migratoria fue su bandera de campaña

Rico Ocampo, de Make The Road Nevada, uno de los organizadores de la “Marcha del 1 de Mayo” por una reforma migratoria. Reclamó “los políticos deben demostrar que están con nosotros, ya no es suficiente con que nos traigan mariachis, tienen que hacer más durante todo el año, no solamente a pocos días de elecciones”. Domingo 1 de mayo de 2022 en Las Vegas. [Foto Hernando Amaya / Contribuidor]