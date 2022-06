Consulado de México realizó evento informativo para “Dreamers”

Representantes del CSN brindan información sobre oportunidades educativas para estudiantes indocumentados. Miércoles 15 de junio de 2022 en el Consulado de México en Las Vegas. [Foto Anthony Avellaneda / Las Vegas Review-Journal en Español]

El 15 de junio de 2012 las autoridades federales anunciaron la implementación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), el cual beneficiaría a miles de jóvenes inmigrantes en Estados Unidos. El programa entró en vigor el 15 de agosto de 2012.

Después de 10 años, DACA ha sido un programa rodeado de polémica que estuvo cerca de ser eliminado por la administración del expresidente Donald Trump, y aunque las apelaciones ante la corte han ayudado a que los beneficiarios sigan manteniendo su estatus, los nuevos solicitantes han permanecido en el limbo. Por otro lado, la administración del presidente Joe Biden no ha sido capaz de proporcionar una solución permanente para los llamados “Dreamers”.

En el marco del décimo aniversario, el Consulado de México en Las Vegas y organizaciones aliadas llevaron a cabo un evento para informar a los jóvenes indocumentados sobre las oportunidades educativas que tienen en el “Estado de Plata”, además de la situación actual del programa.

“El caso está ahora en la Corte de Apelaciones, está pendiente. El 6 de julio empezarán a escuchar los argumentos, testimonios, y ahí probablemente vamos a tener una decisión, la cual puede ser buena, pero nos tenemos que preparar por si no es tan buena”, comentó la directora de la Fundación Casa del Inmigrante, Luz Marina Mosquera, durante el evento realizado el miércoles 15 de junio.

De acuerdo con Mosquera, actualmente hay cerca de 11,720 “Dreamers” en Nevada, de los cuales, alrededor de 9,370 radican en el valle de Las Vegas. Su organización, ha ayudado a aproximadamente 5,000 jóvenes indocumentados desde 2012.

“No sabemos qué puede pasar. El consejo es renovar, los que puedan deben hacerlo, cuatro o cinco meses antes de que expire su permiso. Si no tienen dinero, busquen recursos, pueden pagar DACA con tarjeta de crédito”, dijo Mosquera.

Es importante que los jóvenes indocumentados, ya sea que cuenten con DACA o no, mantengan un comportamiento apropiado. Mosquera informó que ya mayoría de los casos donde los “Dreamers” del sur de Nevada han perdido su estatus, ha sido por situaciones relacionadas con DUI o violencia doméstica.

Por su parte, el cónsul Julián Escutia hizo un llamado a la comunidad para mantenerse informados a través de medios oficiales y evitar caer en fraudes por personas que buscan lucrar con temas migratorios.

“Si un abogado llega y les dice que por ser un joven les van a tramitar DACA, no es cierto, por ahora no hay solicitudes nuevas de DACA. El tema migratorio es muy complicado, por eso está el consulado y organizaciones para que ustedes se informen bien y no sean víctimas de algún fraude”, aseveró Escutia.

En cuanto a las opciones educativas que tienen los jóvenes indocumentados en Nevada, durante el evento se brindó información oportuna por parte de representantes de las principales instituciones académicas del estado, tales como la Universidad de Nevada Las Vegas (UNLV), la Universidad de Nevada Reno (UNR), el Colegio del Sur de Nevada (CSN) y el Colegio Estatal de Nevada (Nevada State College, NSC).

“La mayoría de los estudiantes con los que trabajo son indocumentados sin DACA, entonces veo todos los días los desafíos que enfrentan. En NSC tenemos una beca para estudiantes indocumentados. Si entran a primer año, pueden obtener una beca de $33,000 y eso les paga los cuatro años de la escuela. No deben tener DACA o TPS, es para cualquier estudiante indocumentado”, expresó Mariana Sarmiento, una joven “Dreamer” que actualmente es la gerente de programas para estudiantes indocumentados en NSC.

Las nuevas solicitudes de becas en NSC se recibirán en noviembre, sin embargo, esta institución cuenta con diferentes recursos disponibles.

Cabe mencionar que, durante el evento, la organización Dream Big Nevada obsequió una renovación de DACA entre los asistentes. En caso de que el ganador del sorteo fuera un joven sin DACA, se le prometió buscar otra forma de ayudarlo.

“Es muy importante que no pierdan la esperanza. Para llegar a DACA, al 15 de junio de 2012, fueron 12 años (de espera). Es difícil”, dijo Astrid Silva, integrante de Dream Big Nevada.

La representante de la congresista Dina Titus, Ana Quintanilla, estuvo presente en el evento.

Para más información sobre opciones educativas a nivel superior en Nevada, comuníquese con las instituciones académicas mencionadas en este reportaje.

*NSC: (702) 992-2000 / www.nsc.edu.

*CSN: (702) 651-4303 / www.csn.edu.

*UNLV: (702) 895-3011 / www.unlv.edu.

*UNR: (775) 784-1110 / www.unr.edu.