‘The Killers’ de Las Vegas añaden fechas a su residencia en el Strip

The Killers ampliaron su serie “Hot Fuss” en el Colosseum.

La banda amplió su primera residencia en el Strip para incluir el fin de semana del Día del Trabajo, del 31 de agosto al 1° de septiembre, anunciaron el jueves por la mañana.

“Estamos doblando”, publicó la banda en sus canales sociales. “Debido a la demanda popular añadimos dos shows más a nuestra residencia en el Caesars Palace (8/31 & 9/1). Consigue tus entradas mientras haya”.

We’re doubling down. Due to popular demand we’ve added two more shows to our Ceasars Palace residency (8/31 & 9/1). Get your tickets while they last. pic.twitter.com/FyDGXYCVEB

— The Killers (@thekillers) January 25, 2024