Anuncio de Usher en el medio tiempo del Super Bowl: ‘30 años de historia’

Usher se presenta en la noche inaugural de su residencia "My Way" en Dolby Live at Park MGM el viernes 15 de julio de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Un coro de gospel, signos de la paz, niños jugando a la cuerda y una banda de música. Y también Usher.

¿Qué significa? El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

El tráiler oficial del partido del 11 de febrero en el Allegiant Stadium se publicó el viernes por la mañana. Usher es el artista que se presenta. Se esperan colaboraciones. El espectáculo durará unos 12 minutos.

El video promocional de un minuto de duración y el espectáculo del medio tiempo se titulan “One Performance. 30 Years In The Making”. El video une imágenes y secuencias de más de 30 años. Junto a la antigua superestrella de Dolby Live, también aparecen Lebron James, J Balvin y Jung Kook mientras suena “Yeah!” a lo largo del video. Las Vegas no aparece, al menos no de forma evidente.

Usher publica su noveno álbum de estudio, “Coming Home”, el 9 de febrero, justo antes del Super Bowl. Su equipo aconseja que los patines sean opcionales.