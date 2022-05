Miles de almas con ritmo electrónico

Este grupo de amigos conformado por turistas y locales celebraron un festival emocionante. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Alisiya Bell y Clara McMillan disfrutaron cada momento del evento. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Tristan Gálvez y Paige Pabst celebraron juntos de un fin de semana electrizante. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Hardwell. Foto Cortesía.

Lost Frequencies. Foto Cortesía.

R3HAB. Foto Cortesía.

Personas de distintos países se dieron cita en este evento. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Octavia Pickens, Mariah Phelan y Soshie disfrutaron de los espectáculos del escenario principal. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Alyssa Adorable, Patrick Oliveros, Kathy Delgado y Paola Abesamis, viajaron desde Los Ángeles para este evento. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Elizabeth y Esther dieron el toque latino a este evento. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Sarah Vachon y Max Lee se mostraron felices con las actividades de este evento. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Monique Molina y Norma Curven llegaron desde muy temprano para no perderse detalles del festival. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Javier López y Bailey Chester lucieron sus originales atuendos durante el festival. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Música y espectáculos circenses fueron parte del atractivo de EDC 2018. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

EDC Las Vegas 2018 contó con más de 400,000 asistentes. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Los fuegos pirotécnicos fueron una atracción del evento. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

EDC reune a lo mejor de la música electrónica en un solo lugar. Del 18 al 20 de mayo de 2018 en Autódromo de Las Vegas. Foto Anthony Avellaneda / El Tiempo.

Entre luces, música y mucha diversión concluyó la edición número 22 del Electric Daisy Carnival (EDC), evento que cautivó a más de 400,000 asistentes de todo el mundo reunidos en el Autódromo de Las Vegas los días 18, 19 y 20 de mayo.

Nuevos sets, invitados sorpresa, show de fuegos artificiales, área de campamento, actividades interactivas y la mejor música electrónica de los DJ’s más reconocidos del momento, fueron parte de un fin de semana memorable para el público asistente. Uno de los artistas más esperados del evento fue R3HAB, quien otorgó una entrevista para El Tiempo.

“Es realmente increíble poder compartir mis pensamientos y sentimientos con tanta gente y crear algo que toque la vida de una persona, o simplemente los haga felices cuando la escuchen. Fue mi sueño cuando comencé a producir y el hecho de estar donde estoy ahora significa mucho para mí”, comentó R3HAB.

Este reconocido DJ confesó que pese al éxito obtenido en su carrera ha tenido que enfrentar la dificultad de equilibrar las giras con la producción de su música y su vida personal. “De vez en cuando es difícil mantenerse enfocado con tantas cosas sucediendo en tantas zonas horarias diferentes, pero hasta ahora he logrado mantener todo junto simplemente dando un paso atrás para poder dar dos pasos hacia adelante”.

Sin duda uno de los temas más exitosos de R3HAB ha sido ‘I Just Can not’, canción escrita en Los Ángeles que significa mucho para él, y de la cual ha realizado distintas versiones. “El video está hecho de metraje en vivo, especialmente de mí y Quintino, y se adapta muy bien a la canción. Me pone la ‘piel de gallina’ cada vez que lo miro porque puedo ver hacia atrás en muchos momentos increíbles del año pasado”, aseguró el DJ.

https://twitter.com/ThonyAvellaneda/status/997796103507464192

Tomando como referencia la moda del Kinetic Love, EDC contó con dos capillas instaladas en distintos puntos del inmueble, las cuales albergaron alrededor de 100 bodas legales. Sin embargo, quienes quisieran algo menos serio también pudieron celebrar a su pareja con bodas no legales, renovaciones de votos y ceremonias de compromiso. Estas actividades se llevaban a cabo mientas artistas como Hardwell se preparaban para deleitar al público.

“Lo que más me gusta de EDC son los seguidores por supuesto, las etapas y la producción, como con cada evento, son alucinantes, incluso cuando toqué en un concierto secreto en la pequeña y conmovedora escena de Mayan Art Car, las luces estaban fuera de escala. Pero los fanáticos son lo más importante para mí, hacen que EDC esté tan lleno de energía y los shows realmente se sienten tan especiales como pueden”, sentenció Hardwell.

Este importante DJ ha tenido canciones exitosas y colaboraciones con artistas reconocidos como Steve Aoki, a quien calificó como “fenomenal” para la actual generación de EDM y música pop. Hardwell compartió con El Tiempo que se encuentra preparando su segunda colaboración con Aoki, ahora para crear el tema ‘Anthem’.

“También me estoy preparando para lanzar una colaboración que presenté en ULTRA Miami recientemente, es algo realmente diferente para mí y estoy muy orgulloso de dar una nueva perspectiva sobre dónde podemos llevar la música de baile como artistas y para los oyentes”, expresó Hardwell.

Por otra parte, para Lost Frequencies es muy importante mantener contento a su público de Estados Unidos, objetivo que cumple en cada presentación de importantes festivales como Coachella y EDC, donde dice sentirse emocionado por las diferentes variedades de géneros musicales que se presentan en eventos como estos.

“Creo que es muy importante ser divertido y cierto con tus fans, así que nunca intento ser falso con lo que publico (en redes sociales). Quiero invitar a mis fans, ya sea para hacer bromas o bailar en el escenario, lo que mis fanáticos ven es una representación de mi vida. También disfruto tanto cuando los fanáticos me twittean o me envían un mensaje diciéndome cuánto disfrutan de una canción o cuánto se divierten en un espectáculo, creo que ese es el secreto de lo que diría que es ‘exitoso’, pero realmente no pienso en ese aspecto”, dijo Lost Frequencies.

La canción ‘Crazy’ no podía dejar de ser mencionada en esta entrevista, la cual ya ha superado 60 millones de reproducciones en plataformas digitales y se ha colocado en primer lugar de las listas de popularidad en países como Bélgica, Holanda y Austria.

“Me siento muy afortunado de que ‘Crazy’ haya ganado el éxito que ya tiene, y estoy listo para el próximo lanzamiento, pero mi disco más exitoso hasta ahora se mantiene en uno de mis primeros ‘Are you with me’, que fue un evento global y me sentí tan irreal”, mencionó Lost Frequencies.

La próxima edición de EDC Las Vegas se llevará a cabo del 17 al 19 de mayo del 2019.