Varias producciones del Strip se apartan de la carrera de la F1

septiembre 25, 2023 - 9:20 am

El Cirque du Soleil va a trasladar producciones de éxito como "Mystere", "O", "Love" y "Michael Jackson One" para que se presenten en matinés poco frecuentes durante el Grand Prix de F1 de Las Vegas. (Cirque du Soleil)

Una escena de la producción "Love" del Cirque du Soleil y los Beatles, con motivo del 53º aniversario del concierto de la banda en una azotea. El intervalo se grabó el 21 de enero de 2022 en la azotea del Mirage. (Cirque du Soleil)

Las drag queens Kameron Michaels, Eureka O'Hara, Jaida Essence Hall, Derrick Berry y Trinity K. Bonet se presentan en vivo en RuPaul's Drag Race Live! en Flamingo Las Vegas el 3 de febrero de 2022, en Las Vegas. (Foto de Denise Truscello/Getty Images para RuPaul's Drag Race Live!)

Petra Massey como Boozy Skunkton, un papel que tomó cuando "Atomic Saloon Show" se estrenó en The Venetian en agosto de 2019. (Erik Kabik/Spiegelworld)

Piff The Magic Dragon (izquierda) y Donny Osmond se muestran en Flamingo Showroom durante la celebración del 15 cumpleaños de Mr. Piffles el lunes 14 de noviembre de 2022. (Stabile Productions)

Del 16 al 18 de noviembre, muchos de los espectáculos de producción del Strip mantendrán su distancia o harán una parada en los pits. Las referencias a las carreras se inspiran, por supuesto, en el Grand Prix de F1 de Las Vegas.

Con el acceso restringido a los hoteles y sus recintos en esas fechas, los espectáculos de producción y los titulares de cartel se están ajustando para permitir a los fans ver los espectáculos antes de lo habitual. Muchos espectáculos están simplemente detenidos hasta que se despeje el escape.

Especialmente los espectáculos del Cirque du Soleil están modificando sus horarios, trasladando producciones de éxito como “Mystere” en Treasure Island, “O” en Bellagio, “Love” en The Mirage y “Michael Jackson One” en Mandalay Bay, para que se presenten en poco comunes funciones matinales. Spiegelworld está cambiando algunos horarios, y también está añadiendo un espectáculo “Box Box”, una producción de cabaret en el bar exterior del teatro OPM de The Cosmopolitan of Las Vegas específicamente para la F1.

A continuación, figura una lista, aún en fase de elaboración, de los espectáculos en vivo programados para la F1 del 16 al 18 de noviembre (los espectáculos que no figuran en la lista no han reportado cambios):

Cirque du Soleil: “Mystere”: Programado para el 16 de noviembre. Matinée 2 p.m., 4:30 p.m. Nov. 17-18. “Love”: 4:30 p.m. 16 y 17 de noviembre. 18 de noviembre. “Michael Jackson One”: 2:30 p.m. 16-18 de noviembre. “O”: Mediodía-2:30 p.m. 16-18 de noviembre. “Ka”: al anochecer16-18 de noviembre, regreso 19 de noviembre a las 7 p.m. “Mad Apple”: Dark programada el 16 de noviembre, 2:30 p.m. del 17 al 18 de noviembre. Blue Man Group: 1 y 4 p.m. 16-18 de noviembre.

Spiegelworld: “Atomic Saloon Show” en Grand Canal Shoppes de The Venetian; “OPM” en The Cosmopolitan of Las Vegas, el 18 de noviembre.

Luxor: Carrot Top: al anochecer del 12 al 19 de noviembre. “Fantasy”: 7 p.m. 16-18 de noviembre, 8 p.m. 19 de noviembre. “America’s Got Talent Superstars en vivo”: 7 p.m. 16-17 de noviembre, 6 p.m. 18 de noviembre.

MGM Grand: Brad Garrett’s Comedy Club cerrado los días 17 y 18 de noviembre. MGM Grand Garden cerrado del 16 al 18 de noviembre.

Linq Promenade: Jimmy Kimmel’s Comedy Club: Farrell Dillon al anochecer 16-18 de noviembre.

The Strat: “Banachek’s Mind Games”, “Illuminate”, al anochecer del 16 al 18 de noviembre. “Rouge” 9 p.m. 16-18 de noviembre.

Flamingo: “Wayne Newton Up Close and Personal”, Piff the Magic Dragon, “Ru Paul’s Drag Race Live”, al anochecer del 16 al 18 de noviembre.

Excalibur: Mac King, “Australian Bee Gees Show”, “Spice Wanna Be”, 16-18 de noviembre. “Thunder From Down Under” 9 p.m. 16-18 de noviembre. “Torneo de Reyes” 4 y 6:30 p.m. Nov. 16, 4 p.m. Nov. 17, 4 p.m. Nov. 18.

Harrah’s: “X Country” al anochecer del 16 al 18 de noviembre. Harrah’s Showroom: Donny Osmond, “Hyprov” al anochecer del 16 al 18 de noviembre.

The Mirage: Shin Lim “Limitless” 4 p.m. 16-17 de noviembre, al anochecer 18 de noviembre (reprogramado el 21 de noviembre).

Bakkt Theater del Planet Hollywood Resort: Keith Urban 6:30 p.m., 16-17 de noviembre (normalmente empieza a las 8:30 p.m.).

The Colosseum en Caesars Palace: Rod Stewart, 6:30 p.m. 16-17 de noviembre (normalmente empieza a las 7:30 p.m.).

Teatros al anochecer del 16 al 18 de noviembre: Resorts World Theater, Encore Theater en Wynn Las Vegas, The Theater en Virgin Hotels Las Vegas, Dolby Live en Park MGM.

Sin embargo, algunos productores del Strip abrirán sus puertas. David Saxe, del V Theater en Miracle Mile Shops at Planet Hollywood, dice de su grupo de producciones: “Seguimos como siempre y esperamos que nuestros clientes puedan ir a los teatros. Puede que tengamos que lanzarlos en paracaídas, pero el espectáculo debe continuar”.

Harto de ‘Apple’

El genial cómico/mago/presentador de “Mad Apple” ha anunciado que deja el programa. Harrison Greenbaum se marcha después de registrar 650 presentaciones en el New York-New York. Greenbaum publicó en las redes sociales: “Por fin doy el siguiente gran paso en mi viaje por la comedia y la magia”.

El artista neoyorquino fue el primer cómico en presentar formalmente un espectáculo del Cirque en el Strip. Dijo que vuelve a la Nueva York “real”, y a ver a todo el mundo allí y en la carretera.

Greenbaum, a quien conocí hace unos cuatro años en una presentación nocturna en el Comedy Cellar de Nueva York, nos contará más cosas.

Alerta de Salida Genial

Cambiando de medio de transporte, The Windjammers tocan en Chrome Showroom en Santa Fe Station a las 8 p.m. el viernes. La banda de Jerry López merece el viaje. Sin pago por entrar, de 21 años en adelante. Pregunta por los “medio sombreros”, como López los llama.