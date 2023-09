Un artista dos veces titular del Strip es seleccionado para el medio tiempo del Super Bowl

Usher se presenta durante el festival de música Lovers & Friends el sábado 14 de mayo de 2022, en Las Vegas. (Chase Stevens/Las Vegas Review-Journal) @csstevensphoto

Usher actúa ante el público en el Dolby Live del Park MGM el miércoles 12 de octubre de 2022. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

Usher asiste a la fiesta del presidente tras el evento NFL Honors el jueves 10 de febrero de 2022 en el So-Fi Stadium de Inglewood, California (Willy Sanjuan/Invision/AP)

La residencia "My Way" de Usher vuelve al Dolby Live del Park MGM este fin de semana. (Denise Truscello/Getty Images para Dolby Live en Park MGM)

Un artista que ha tenido una residencia dos veces en el Strip se presentará en el Super Bowl LVIII en Las Vegas.

La NFL anunció la madrugada del domingo Usher será el artista principal en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl el 11 de febrero en Allegiant Stadium.

Se trata de una ruta de sincronización perfecta. La superestrella de Atlanta también lanzará “Coming Home”, su noveno álbum, junto con el Super Bowl. Es su primer nuevo álbum desde “Hard II Love” en 2016, que escaló hasta el número 5 en las listas de álbumes de Billboard.

La superestrella del R&B, de 44 años, se ha presentado anteriormente en el Colosseum del Caesars Palace y en el Dolby Live del Park MGM, agotando todas las entradas.

Usher se habló de la oportunidad y la posibilidad de presentarse en el Super en abril. Se refirió a su anterior presentación respaldando a los artistas Black Eyed Peas en el Super Bowl XLV en 2011, cuando los Packers vencieron a los Steelers 31-25 en el AT&T Stadium.

“Sería un tonto si dijera que no”, dijo Usher a Scott Evans, de Aces Hollywood, en una entrevista publicada el 21 de abril. “Si las cosas se alinean como todos esperamos, algún día llegará ese momento. He tenido la oportunidad de adornar el escenario en apoyo de ‘OMG’ y Will.i.am, pero ese fue un momento”.

Estaba seguro entonces, y seguro ahora, de que tiene el poder necesario para llegar a una audiencia mundial.

“Creo que tengo un catálogo que obviamente habla por sí mismo, así que poder celebrarlo ese día, obviamente tiene que ver con el fútbol americano, pero todo el mundo espera realmente la presentación”, dijo Usher. “Ver presentarse a Michael Jackson y recientemente a Snoop (Dogg) y (doctor) Dre… Ver tantas presentaciones increíbles como la de Prince… Siempre ha sido una especie de deseo”.

El cantante de “U Don’t Have to Call” y patinador protagonizó el espectáculo de 20 funciones “My Way” en el Colosseum desde el 16 de julio de 2021 hasta el 1 de enero de 2022. Desde entonces ha trasladado el espectáculo a Dolby Live, regresando para su próxima serie de conciertos el 11 de octubre y hasta su anunciado cierre el 2 de diciembre.

“Los fans del Allegiant Stadium y los de todo el mundo disfrutarán de una fiesta en el medio tiempo”, dijo Chris Baldizan, de MGM Resorts International, en un comunicado el domingo. “Estamos emocionados por Usher y no podemos esperar a ver el espectáculo”.

Baldizan negoció los espectáculos de Usher en el recinto Park MGM con el promotor de conciertos Live Nation.

El presidente de Entretenimiento de Caesars Entertainment, Jason Gastwirth, elogió la decisión de llevar a Usher al escenario internacional.

“Usher es un talento tremendo”, dijo Gastwirth en un comunicado el domingo. “Disfrutamos de un gran éxito juntos en el Colosseum del Caesars Palace y estamos felices de que reciba este honor en el Super Bowl de Las Vegas este próximo año”.

La fastuosa producción ha recorrido los más de 20 años de carrera de Usher, incluyendo clásicos como “Yeah!”, “U Remind Me”, “My Boo”, “Love In This Club”, “OMG” y “You Make Me Wanna…”.

El gigante de la industria discográfica también se ató los patines para la versión de “Good Love” de City Girls y se presentó en un escenario diseñado como el club de striptease Magic City de sus días en Atlanta. Así que el próximo Super Bowl tendrá un escenario de patinaje.

Usher fue contratado en medio de especulaciones sobre artistas como NSYNC, Harry Styles, Miley Cyrus y los Backstreet Boys. La banda de Las Vegas The Killers también estaba dispuesta a participar.

Al parecer, Taylor Swift rechazó la idea de presentarse en el Super Bowl de Las Vegas, a la espera de una oportunidad para protagonizarlo si el partido se juega en Nashville.

El espectáculo es una asociación entre la NFL, Roc Nation de Jay-Z y Apple Music.

“Usher es un icono cuya música ha dejado una huella indeleble en el panorama cultural a lo largo de su carrera; no podríamos estar más emocionados de tenerlo como titular de cartel del Apple Music Super Bowl Halftime Show de este año”, dijo Seth Dudowsky, jefe de Música de la NFL. “Estamos deseando trabajar con Usher, Roc Nation y Apple Music para ofrecer a los fans otro espectáculo de medio tiempo para los libros de historia”.

El alcance del espectáculo del descanso del Super Bowl es innegable. La presentación de Rihanna en la Super Bowl LVII fue oficialmente el medio tiempo más visto de la historia, según un reporte ajustado de Nielsen en mayo. Según reportó Billboard, la primera presentación de Rihanna en más de cinco años atrajo a 121,017 millones de espectadores durante la transmisión del 12 de febrero.

Los índices de audiencia originales situaban el espectáculo de medio tiempo de Rihanna en 118.7 millones de espectadores. Su repertorio incluyó éxitos como “Only Girl (in the World)”, “We Found Love”, “S&M”, “Rude Boy” y “Work”. Durante la aparición, la superestrella reveló que estaba embarazada.

Tras el aumento ajustado, el espectáculo de Rihanna superó la presentación de Katy Perry en 2015 (coprotagonizada por la infame “Left Shark”, que anteriormente ostentaba el récord con 121 millones de espectadores.

Usher se une a una lista cada vez mayor de estrellas pasadas o presentes que se han presentado en el Super Bowl.

Perry, Lady Gaga, Bruno Mars, Jennifer Lopez, Maroon 5, Prince (si recuerdan su presentación en 2006-2007 en Rio), Christina Aguilera, Toni Braxton, ZZ Top, The Who (una serie de seis presentaciones en el Colosseum en 17), Boyz II Men y Aerosmith con Britney Spears se han presentado en múltiples fechas en Las Vegas. U2 se refiere a su serie en The Sphere como un “lanzamiento de residencia”, pero esa banda también está en la lista.