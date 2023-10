U2 tocará el fin de semana del Super Bowl al añadir fechas en el Sphere

U2 aparece durante el estreno de "U2 UV: Achtung Baby" en el Sphere el viernes 29 de septiembre de 2023 en Las Vegas. (John Katsilometes/Las Vegas Review-Journal) @JohnnyKats

U2 se presenta en un concierto sorpresa mientras filma el video de "Atomic City" frente al hotel y casino Plaza el domingo 17 de septiembre de 2023 en Las Vegas. (Madeline Carter/Las Vegas Review-Journal)

Bono, The Edge, Adam Clayton y Bram van den Berg de U2 se presentan durante la noche de apertura de "U2:UV Achtung Baby" en el Sphere el 29 de septiembre de 2023 en Las Vegas. (Kevin Mazur/Getty Images para Live Nation)

Bono, The Edge, Adam Clayton y Bram van den Berg de U2 se presentan durante la noche de apertura de "U2:UV Achtung Baby" en el Sphere el 29 de septiembre de 2023 en Las Vegas. (Kevin Mazur/Getty Images para Live Nation)

El primer (y hasta ahora, único) artista titular de Sphere suma 11 conciertos en enero y febrero.

Hablamos de U2, que avanza 11 fechas en enero y febrero, dando el pistoletazo de salida al fin de semana del Super Bowl en el maravilloso globo terráqueo. El universalmente aclamado “U2:UV Achtung Baby Live” se presentará los días 26, 27 y 31 de enero; 2, 3, 7, 9, 10, 15, 17 y 28 de febrero.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Bram van den Berg se presentarán en el ciclo. Van den Berg sigue sustituyendo a Larry Mullen Jr. a la batería (los reportes previos de que Mullen regresarían en esta serie de shows no eran exactos).

El nuevo sencillo “Atomic City”, centrado en Las Vegas y emitido en el estreno de la serie el 29 de septiembre, ha alcanzado el número uno en la lista Alternative Digital Song Sales Chart de Billboard. Es el primer número uno y el quinto Top 10 de U2 en esta lista. El tema también se ha colocado en el Top 5 de la radio Triple A, y sigue subiendo.

Directrices para la compra de entradas: Todos los suscriptores de pago de U2.com pueden solicitar entradas para los 11 conciertos añadidos, incluso si ya han solicitado o conseguido entradas para las fechas anunciadas anteriormente. La preventa se abrió el jueves por la mañana y se cerrará el sábado a las 10 p.m. Las confirmaciones de las entradas se enviarán el martes por la tarde.

En venta general: Las entradas estarán a la venta a partir de las 11 a.m. del miércoles en Ticketmaster.com. Los horarios de venta pueden variar. Consulte la lista de Ticketmaster para obtener más información.

Restricciones para las entradas de piso de acceso general: Para minimizar la reventa y mantener el precio de las entradas a su valor nominal para los fans, se restringirá la transferencia de las entradas de piso de acceso general. Solo podrán revenderse al precio de compra original.

Los fans seguirán estando protegidos contra imprevistos. Quienes compren entradas y ya no puedan asistir al espectáculo podrán venderlas al precio que pagaron usando el sistema Ticketmaster Face Value Exchange (para más información, visita blog.ticketmaster.com/how-ticketmaster-face-value-ticket-exchange-works/).

¡Angelo a la casa!

El presidente del Italian American Social Club, Angelo Cassaro, acudió como invitado a la Casa Blanca el pasado jueves por la noche. Cassaro y su esposa, Nancy, fueron invitados por la Primera Dama Jill Biden para representar al Italian American Club of Southern Nevada. El acto tenía por objeto celebrar el primer Mes Nacional de la Herencia Italoamericana.

Cassaro asistió como miembro de la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Italoamericanas (COPOMIAO), que representa a casi 60 organizaciones italoamericanas de todo el país. Jill Biden es de ascendencia siciliana y la primera primera dama italoamericana del país.

Cassaro mantuvo la posición no partidista de la IAC como organización, pero afirmó que los Biden fueron unos amables anfitriones. Dijo: “Fui en representación del Italian American Club of Southern Nevada y de los 18 millones de italoamericanos del país. No se trataba de política”. Y, la comida era genial.

Tiempo de NF para nosotros

Recordamos el primer Concierto Esperanza de NF, presentado por el entonces miembro del reparto de “Jersey Boys” Jeff Leibow, en el Hilton de Las Vegas en 2011. A lo largo de los años los lugares han cambiado, pero la necesidad no. El evento es para combatir la Neurofibromatosis, un trastorno genético del sistema nervioso caracterizado por tumores que pueden crecer en cualquier nervio del cuerpo sin previo aviso.

A Emma, la hija de Jeff y Melody Leibow, le diagnosticaron NF en 2010, cuando solo tenía nueve meses. Hoy tiene 14 años y es una gran bailarina que asiste a Las Vegas Academy.

El próximo Concierto Esperanza de la NF tendrá lugar el domingo a las 11.30 a.m. (apertura del vestíbulo) y a las 13.m. (programa de entretenimiento) en Myron’s, en el Smith Center. El espectáculo presenta a favoritos de Las Vegas como Skye Dee Miles, Jasmine Trias, Ben Stone, Gabie Lopez y el coro de Las Vegas Academy. Los Leibow -todos los Leibow, incluida Emma- también están en el cartel.

Jeff Leibow ha luchado incansablemente en favor de esta iniciativa desde que lanzó la campaña en 2011. El miembro fundador del nuevo grupo vocal The Fourmers ha presionado todos los años en Washington D.C. para conseguir financiación para luchar contra la NF.

Pero afirma: “Los verdaderos héroes de esta lucha son las familias con NF. Son la razón por la que hemos trabajado tan duro durante los últimos 13 años, y son la razón por la que haremos todo lo posible para marcar la diferencia.” Las entradas cuestan 49 dólares y pueden adquirirse en el 702-749-2000 o en thesmithcenter.com/nfhope. Como decimos nosotros, llega.

Alerta de Salida Genial

La serie de música en vivo Nashville Unplugged de Aaron Benward vuelve el viernes a las 8 p.m. en el Rhythm & Riffs del Mandalay Bay. Benward es un profesional experimentado, un gran artista y compositor, además de divertido. Un modelo de espectáculo sin entrada en el Strip. Mayores de 21 años. Colabora con el bar y el bote de las propinas.