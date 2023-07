‘Twisted Metal’ y otras 10 veces que Hollywood destruyó Las Vegas

Anthony Mackie como John Doe, izquierda, y Joe Seanoa como Sweet Tooth en una escena de "Twisted Metal". (Skip Bolen/Peacock)

No queda mucho de Las Vegas.

Solo queda un sobreviviente: un payaso corpulento y brutal que ha pasado los últimos 20 años desde que el mundo se sumió en el caos conduciendo un camión de helados convertido en máquina de guerra, viviendo en las ruinas del casino Monte Cristo y escuchando al “dios de los cabellos plateados” Sisqo.

Es Sweet Tooth, y ha dado el salto de los videojuegos de “Twisted Metal” a la adaptación de la serie de televisión que se estrena el jueves en Peacock.

La comedia de acción sigue a John Doe (Anthony Mackie), un “lechero” que reparte paquetes entre ciudades amuralladas, por lo que le pagan con gasolina y limpiaparabrisas. Está huyendo de Nueva San Francisco a Nueva Chicago cuando se encuentra con Sweet Tooth y el agente Stone (Thomas Haden Church), el sádico expolicía del centro comercial que está decidido a restaurar la ley y el orden en lo que queda del país desde su base en el centro de visitantes de la Presa Hoover.

“Twisted Metal” no es el primer proyecto de Hollywood que imagina una Las Vegas diezmada. Ni siquiera es el décimo, y eso sin contar películas como “Superman” (1978) y “San Andreas” (2015) que destruyen la Presa Hoover y solo insinúan la devastación que se nos viene encima.

He aquí un repaso a algunas de las otras:

“Resident Evil: Extinction” (2007): Las Vegas ha sido reclamada por el desierto tras un apocalipsis zombi en la tercera entrega de esta franquicia cinematográfica basada en una serie de videojuegos.

“Army of the Dead” (2021): Para cuando Dave Bautista y su alegre banda de ladrones de bancos entran en el Strip desde el Campo de Refugiados McCarran, ya no queda mucho que salvar de la horda de zombis -incluido uno de los tigres zombificados de Siegfried & Roy- que ha tomado la ciudad.

“Blade Runner 2049” (2017): Una bomba ha irradiado Las Vegas, dejándola como un páramo en gran parte inhabitable y teñido de naranja en esta secuela protagonizada por Harrison Ford y Ryan Gosling.

“The Stand” (1994) y “The Stand” (2020): Después de que una nueva cepa de la influenza acabe con la población mundial, una gran parte de los sobrevivientes desaparece cuando una explosión nuclear arrasa Las Vegas en estas producciones televisivas.

”2012” (2009): Un conductor de limusinas a tiempo parcial (John Cusack), sus dos hijos pequeños, su exesposa, el novio cirujano plástico de esta, un multimillonario ruso, sus hijos gemelos, su exnovia, el perro de esta y su amante escapan en un avión de carga lleno de autos de lujo.

“10.5: Apocalypse” (2006): Un catastrófico terremoto hace que los carteles de neón se estrellen contra el suelo y que los apostadores entren en pánico mientras el Strip solo se hunde lentamente en el desierto en esta película para televisión protagonizada por Kim Delaney y Dean Cain.

“Godzilla” (2014): Después de escuchar un llamado de apareamiento de presumiblemente el único otro miembro de su especie, una hembra MUTO (Organismo terrestre masivo no identificado), que está sola y lista para emparejarse, escapa de una prisión de Yucca Mountain y acaba con el Strip del centro. En la secuela, “Godzilla: King of the Monsters” (2019), se muestra el Strip cubierto de vegetación después de que la radiación expulsada por el MUTO mantuviera alejada a la gente.

“Blast Vegas” (2013): Tres hermanos de fraternidad arrastran a su amigo nerd (Frankie Muniz) a Las Vegas para pasar las vacaciones de primavera, y luego roban la espada maldita de Tutmosis III de Egipto del Hotel Isis, desatando una tormenta de arena que a veces adopta la forma de una serpiente gigante mientras arrasa el Strip. ¿Su única esperanza de sobrevivir? Un viejo cantante de lounge (Barry Bostwick) que, de niño, “fue mensajero para Meyer Lansky”.

“Sharknado: The 4th Awakens” (2016): Al parecer, todos los sharknados anteriores inspiraron el casino Shark World y su acuario de 25 pisos lleno de tiburones. Cuando uno de esos tornados tan comunes en Las Vegas lo atraviesa, los tiburones vuelan por todo el Strip para que el Fin de Ian Ziering pueda salvar el día navegando por un Las Vegas Boulevard inundado en uno de los barcos piratas de Treasure Island. Espera cameos de Wayne Newton, Carrot Top, Vince Neil, Susan Anton, los luchadores de la UFC Frank Mir y Roy Nelson, Frank Marino y sus Divas, y las Chippendales.