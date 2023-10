Superestrella del pop anuncia su residencia en el Strip de Las Vegas

Christina Aguilera llega a la novena ceremonia del Breakthrough Prize el sábado 15 de abril de 2023, en The Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles. (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP)

Christina Aguilera asiste al desfile de la colección Primavera 2023 de Dior Men, el jueves 19 de mayo de 2022, en Venice, California (Foto de Jordan Strauss/Invision/AP).

Christina Aguilera, izquierda, y Matthew Rutler llegan a la Vanity Fair Oscar Party el domingo 12 de marzo de 2023, en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts en Beverly Hills, California (Foto de Evan Agostini/Invision/AP).

Es oficialmente la hora de Viva Voltaire para Xtina.

Christina Aguilera será la próxima titular de cartel del local, en residencia y en víspera de Año Nuevo, según se hizo oficial el martes por la mañana. Como se informó en esta columna hace un mes, Aguilera se presentará los días 30 y 31 de diciembre. Sus fechas adicionales se anunciarán el viernes. Ese mismo día se pondrán a la venta las entradas, mesas y paquetes en voltairelv.com.

Se espera que la cantante de “Drrty”, de 42 años, se presente en 20 fechas hasta abril en este local de entretenimiento “interactivo” con capacidad para mil personas.

Aguilera se une a Kylie Minogue, que se presentará los días 3 y 4 de noviembre, como titular de cartel en Voltaire. Minogue ha firmado para 20 presentaciones, que continuarán los días 10 y 11 de noviembre, 8 y 9 de diciembre y 15 y 16 de diciembre. Luego, el espectáculo se detiene para una conversión de la producción mientras Aguilera se traslada.

El próximo año se cumple el 25 aniversario del álbum de debut de Aguilera. Aguilera encabezó el entonces-Zappos Theater (hoy Bakkt Theater) en el verano de 2019. Su “XPerience” fue una celebración del empoderamiento femenino.

“Estoy deseando traer a Las Vegas un nuevo espectáculo que fusiona música, sofisticación y arte de formas en las que nunca me he presentado antes”, dijo Aguilera en un comunicado. “Lo que me encanta de la intimidad de Voltaire en The Venetian Resort es lo cercana y personal que puedo ser con el público… Un giro verdaderamente moderno en la experiencia de las presentaciones”.

Voltaire promociona su experiencia como “pregame, main event y late-night after-party en una experiencia singular e inigualable. Marca el comienzo de una nueva era del entretenimiento en Las Vegas que no solo es elevada y transformadora sino, sobre todo, increíblemente divertida”. Todo ello a partir de la descripción que hace The Venetian de un local aún por develar. Voltaire está en el antiguo espacio del Opaline Theater, que en su día albergó Blue Man Group y “Rock of Ages”.

“Nuestro objetivo en Voltaire es tener la vida nocturna más elegante e íntima y las experiencias de artistas superestrellas en Las Vegas”, dijo el fundador de Voltaire Michael Gruber en un comunicado. “Estamos más que orgullosos de traer a la increíblemente talentosa Christina Aguilera a nuestro escenario para resaltar esa experiencia Voltaire que estamos decididos a ofrecer”.