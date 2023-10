‘Solo quiero saludar’: Paul McCartney, en una visita improvisada al Mirage

El miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll intentaba encontrar al reparto de “Love” en su visita al Mirage. Solo encontró a una artista.

Paul McCartney aparece con la acróbata Sasha Harrington de "Love" en el Mirage el sábado 30 de septiembre de 2023. (Cirque du Soleil)

Paul McCartney solo quería saludar (hola, hola).

Sin agenda, plan ni indicaciones, Sir Paul se aventuró al Love Theater del Mirage hacia las 2 p.m del sábado. Él y su pequeño grupo se acercaron a la entrada lateral del escenario y se encontraron con un guardia de seguridad.

McCartney dijo que solo quería entrar. Pero no llevaba ningún distintivo que le identificara como funcionario del hotel o de la producción. No estaba claro si el agente de seguridad de turno lo había reconocido.

Fue entonces cuando llegó Sasha Harrington.

Harrington es una artista autorizada del Cirque du Soleil, una acróbata del espectáculo “Love” y, en ese momento, la improvisada guía turística de una leyenda viva.

Harrington se presentó temprano en el teatro para hacer un poco de “fisio”, o entrenamiento de fuerza, unas cinco horas antes de que se presentara la primera función de “Love”. Iba hablando por teléfono mientras se dirigía a la entrada del escenario.

Harrington, miembro del reparto desde hace 10 años y que interpreta el número de tela aérea de “A Day in the Life”, se encontró con un pequeño grupo que intentaba acceder al teatro.

“Vi a un hombre mayor y a algunas otras personas hablando con seguridad, diciendo: ‘Oh, solo queremos entrar y saludar’. Y cuando me acerqué pensé: ‘Ok, se parece a Paul McCartney’”, relató Harrington el miércoles en una charla telefónica. “Luego se quitó los lentes de sol y pensé: ‘¡Dios mío!’. Sin duda es Paul McCartney’”.

Harrington había estado hablando por teléfono, y la conversación se cortó de inmediato cuando se dio cuenta de en qué se había metido.

“Al parecer, ni siquiera colgué el teléfono”, dijo. “Fue súper raro. Me acerqué y solo supuse que tenía una reunión con alguien. Le pregunté: ‘¿A dónde tienes que ir? Te llevaré’”.

“‘No sé, solo quería dar una vuelta y decir: ‘Hola’”, respondió McCartney, según la descripción de Harrington. “No he venido a ver a nadie en particular. Quiero saludar a todos”.

Pero no había nadie del reparto en el teatro.

“Bueno, vamos al escenario”, dijo Harrington. “Te lo enseñaré”. No es que no hubiera estado allí antes, pero no sabía qué más hacer”.

Los dos posaron para las fotos con motivo de la ocasión y llevaron el saludo de McCartney a la familia del Cirque.

“Me dijo: ‘Quiero hacer algo acrobático contigo’, así que posamos así”, contó Harrington. “Yo solo dije: ‘¡Gracias! Porque, ¿qué se supone que tengo que decir después de eso? Algo así como: ‘Eh, todos, Paul McCartney estuvo solo aquí, pero no hay pruebas’”.

Harrington se considera una gran fan de los Beatles.

“Fue emocionante, sobre todo estar en un ambiente informal como ese”, dijo Harrington. “Él solo quería pasarse por su teatro, que fue construido para lo que él creó, y pasar por allí. Entonces dijo: ‘¡Muy bien! Tengo que irme”. Fue surrealista. Nunca lo olvidaré”.