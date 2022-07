Nuevo festival devuelve a Elvis Presley a Las Vegas

Cliff Wright será uno de los artistas principales de “The King of Las Vegas”, un nuevo festival de tres días protagonizado por imitadores de Elvis de todo el mundo, desde Gran Bretaña hasta Brasil, que representan todas las épocas del icónico artista.

Huéspedes pasan junto a una estatua de Elvis Presley en el vestíbulo del Westgate de Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal)

Cliff Wright (Cortesía).

Jacob Roman (Cortesía).

Una estatua de Elvis Presley en el vestíbulo del Westgate el jueves 11 de julio de 2019, en Las Vegas. (Benjamin Hager/Las Vegas Review-Journal) @benjaminhphoto

Era solo una voz en la radio, incorpórea, pero real de algún modo: el pasado invadiendo el presente en forma de un barítono tan profundo como los recuerdos asociados a él durante mucho tiempo.

Fue uno de esos raros casos en los que alguien que habla a millones de personas se siente como si te hablara solo a ti.

Cliff Wright recuerda el momento con la claridad de quien ve cómo se desenvuelve una película de su vida ante sus ojos, aunque haya ocurrido hace casi cuatro décadas.

Tenía nueve años y viajaba en el auto mientras su familia se mudaba de Dallas a Russell, Alabama.

Wright preguntó a su padre de quién era la voz que ronroneaba por los altavoces.

“Me dijo: ‘Bueno, es un tipo llamado Elvis. Ya no vive’”, dice Wright. “Resulta que íbamos por Memphis, y entonces mi padre señaló uno de los carteles publicitarios.

“Lo recuerdo perfectamente”, continúa. “Era una imagen en blanco y negro de Elvis, y tenía color rosa a su alrededor. Empecé a meterme mucho en el asunto”.

Cuando llegaron a Russell, ya se habían detenido a comprar tres o cuatro discos de Elvis.

“Mis padres se dieron cuenta de lo mucho que me atrajo”, dice Wright. “Así fue desde entonces”.

Aunque aún no había nacido cuando Elvis Presley murió en agosto de 1977, Wright lleva años siendo un exitoso artista de tributo al hombre en cuestión.

Será uno de los artistas principales de “The King of Las Vegas”, un nuevo festival de tres días protagonizado por imitadores de Elvis de todo el mundo, desde Gran Bretaña hasta Brasil, que representan todas las épocas del icónico artista.

Presentado por la antigua novia de Elvis, Linda Thompson, el evento contará también con un concurso de dos días en el que 16 aspirantes competirán por ganar el Concurso del “Dream King”.

Y todo ello tendrá lugar en el Westgate Las Vegas, antes conocido como International y luego como Las Vegas Hilton, donde Elvis dio cientos de conciertos -todos ellos con las entradas agotadas- de 1969 a 1976.

En una ciudad que es sinónimo de Elvis desde hace mucho tiempo, pero que no tiene tantas atracciones orientadas a Elvis como solía tener, con un solo show de homenaje (“All Shook Up”, en el Pegasus Theater de Alexis Park), este es el mayor evento de este tipo en años.

Unas cuatro y media décadas después de que subiera por última vez al escenario del inmueble en cuestión, Elvis ha vuelto al edificio.

“Nuestro concepto inicial era devolver la música al edificio donde todo ocurrió”, explica Rosa Montano, directora de promociones de marketing de Kwick Productions, que organiza el evento. “Queremos seguir adelante y traerlo de vuelta a casa, porque no vemos que vaya mucho Elvis en Las Vegas; sí hay, pero más como en las capillitas y demás. Necesitamos algo grande de nuevo”.

Unos grandes zapatos (de gamuza azul) que llenar

Fue como una imposición de manos de rock ‘n’ roll.

Al igual que Cliff Wright, Jacob Roman tenía nueve años en una excursión familiar cuando su fascinación por Elvis se encendió como la llama al queroseno.

Fue un momento de presagio de su carrera, que tuvo lugar en un espectáculo de homenaje en Laughlin.

“Estaba en un asiento de pasillo”, recuerda Roman. “El tipo que se presentaba, Todd Luxton, bajó del escenario y me puso la mano en la cabeza y la sacudió, ante un teatro con las entradas agotadas. Mi madre siempre dice que me dio la bendición de Elvis”.

Roman se quedó paralizado.

“Este tipo salió con el traje y todo, y fue como, ‘Oh, Dios mío, esto es mágico’”, comenta. “Literalmente, a los nueve años le dije a mi madre que quería presentarme como Elvis el resto de mi vida”.

Ahora, con 26 años, Roman se presenta profesionalmente como Elvis desde los 16 años, tras ganar un concurso en una exposición de Elvis en Yuma, Arizona.

También, como Wright, se dedica a los primeros años de Elvis, centrándose en los años 50, cuando la voz de Elvis era tan cruda como las emociones que cantaba y un movimiento de caderas provocaba gritos de éxtasis e indignación por igual.

Los tiempos siempre cambian, y Elvis siguió su ejemplo, pasando de ser un rebelde del rock and roll de los 50s a un ídolo de las matinés de los 60s y a un glamuroso hombre de espectáculos de los 70s, una encarnación de la pedrería aficionada a la ostentación musical y sartorial.

Es este Elvis de la última época el que sirve de base para el acto del artista tributo británico Ben Portsmouth.

“Esa es mi época favorita de Elvis”, dice, “creo que realmente dominaba su oficio. La música era mucho mejor. Me encantan los trajes. Su voz había madurado, era casi operística hacia el final”.

Si la música y el vestuario de Elvis cambiaban constantemente, una cosa permanecía constante: el poder perdurable de su extenso cancionero, que se basaba tanto en el rango emocional como en el musical, abarcando este último el country, el blues, el gospel, el pop, el latino y más.

“Para mí, Elvis tiene todas las canciones que pueden conectar con la gente”, afirma Roman. “Si estás triste, Elvis tiene una canción triste para ti. Si estás feliz, Elvis tiene una canción feliz para ti. Si estás de viaje, Elvis tiene una canción de viaje para ti.

“Elvis tiene todas estas canciones para todas tus emociones”, continúa. “Cuando la gente escucha a Elvis, se produce una conexión: dicen: ‘¡Dios mío, Elvis me entiende!’”.

Y ahora su trabajo consiste en entender a Elvis, y transmitirlo en vivo en el escenario.

Esto plantea la pregunta obvia: Como intérprete, ¿qué se siente al representar a otro intérprete más famoso para ganarse la vida?

“Durante media hora, o el tiempo que sea en el escenario, puedo entrar en la cabina telefónica y salir y ponerme el disfraz de Superman, básicamente”, explica Wright. “Durante unas cuantas canciones puedo fingir que hago lo que hacía Elvis”.

La casa que Elvis construyó

La estatua de Elvis sigue en pie en el vestíbulo del Westgate, un símbolo de bronce de la continuidad mientras los ingresos desembolsados van y vienen de las máquinas tragamonedas cercanas.

Para los incondicionales de Elvis, este es un terreno sagrado, el antiguo International, la casa que Elvis construyó, donde realizó algunos de los shows más elaborados y altamente orquestados de su carrera y se abrió paso a golpe de karate hacia la inmortalidad en Las Vegas.

“Para mí, está Graceland y luego está el International, porque Elvis siempre estuvo allí”, dice Roman. “Prácticamente vivía en ese hotel”.

Cuando Portsmouth habla de presentarse en el Westgate este fin de semana, su voz suena incrédula.

“Estoy en Inglaterra, tocando en un teatro de Hastings, y al minuto siguiente le digo al público: ‘Me voy a Las Vegas y voy a cantar en el mismo escenario donde cantó Elvis’”, dice. “Suena como si fuera un chiste, ¿me entiendes?”.

El Internacional ocupa un lugar destacado en la recién estrenada película biográfica de Baz Luhrmann “Elvis”, que actualiza el mito de Elvis con un estilo visual que resalta como las lentejuelas brillantes del Rey y una banda sonora que hace referencia al hip-hop.

El momento del estreno de la película y el debut del festival The King of Las Vegas no podría ser más idóneo en opinión de Montano, ya que el éxito de taquilla ha despertado un renovado interés por Elvis.

“Es como el mejor trabajo de relaciones públicas de la historia”, dice Montano sobre la película.

Le gustaría que The King of Las Vegas tuviera un impacto similar al de dicha película: presentar a una nueva generación a un viejo favorito.

“Queremos mantener vivo su legado durante muchos años más”, dice. “Hace más o menos 43 años que se fue y seguimos hablando de él”.

¿Y por qué seguimos haciéndolo?

Portsmouth responde a esa pregunta como si le acabaran de hacer una pregunta retórica.

“¿Por qué le sigue gustando a la gente?”, se pregunta sobre la continua popularidad de Elvis, y su respuesta subraya su herencia británica. “Es como una taza de té, ¿sabes? Las cosas buenas nunca mueren”.