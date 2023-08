Los fans de Kylie Minogue colapsan el sistema y se agotan las entradas para Voltaire

Kylie Minogue agotó todas las entradas para su producción Voltaire y también colapsó un sitio web, todo ello en menos de cinco horas.

Minogue vendió todo el lote de boletos y mesas alrededor de las 4 p.m., después de salir a la venta a las 10:30 a.m. La página web VoltaireLV.com que vende la producción Voltaire de Minogue se pausó por la demanda. Los fans que intentaban acceder al espectáculo a través de esa plataforma fueron informados de tiempos de espera de, por ejemplo, 3359 horas y 3053 horas.

Al parecer, el sitio se bloqueó repetidamente a los 15 minutos de entrar en vivo. A las 4 p.m., se informó a los fans de que los boletos se habían agotado…

El espectáculo de Minogue y el local han sido muy esperados por sus seguidores internacionales. El aforo del recinto es de tan solo mil boletos, y Minogue ha anunciado solo 10 fechas entre el 3 de noviembre y el 27 de enero. Normalmente, una demanda tan fuerte hace que se anuncien fechas adicionales.

“Me volvió a pasar. Esta vez en una mesa para 10 (todo lo que quedaba pero da igual, haré amigos). Llegar a la caja y luego ser pateado de nuevo a la sala de espera. Esta vez el tiempo de espera estimado no está disponible”, publicó un fan en @just10.

Un fan frustrado publicó un meme de Lucille Ball llorando. Otro publicó “Tengo que reírme” con una captura de pantalla de un tiempo de espera de 2232 horas.

Dear @kylieminogue, please add some extra dates. I tried, after several checkout freezes and crashed pages from the @VenetianVegas @voltairelv … all that's left are tables for 10 #KylieMinogue #padampadam #KylieinVegas pic.twitter.com/XQzQKa9YaD

— Nick Otto (@Ottografs) August 9, 2023