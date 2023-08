La primera oportunidad de ver a Kylie Minogue en el Strip es con un paquete de viaje de 2,500 dólares

El paquete, que incluye una estancia en The Venetian, es el primer artículo que se ofrece bajo la nueva plataforma Ticketmaster Experience.

Michael Gruber, a la izquierda, director de contenidos de The Venetian, y Kylie Minogue hablan en un evento en Bar Lis el 27 de julio de 2023, en Los Ángeles. (Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian)

Kylie Minogue aparece en un evento en Bar Lis el 27 de julio de 2023, en Los Ángeles, para anunciar su serie de espectáculos en The Venetian en Las Vegas. (Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian)

Michael Gruber, a la izquierda, director de contenidos de The Venetian Resort, y Kylie Minogue aparecen en un evento en Bar Lis el 27 de julio de 2023, en Los Ángeles para anunciar la serie de espectáculos de Minogue en The Venetian en Las Vegas. (Matt Winkelmeyer/Getty Images para The Venetian)

Representación digital de Voltaire en The Venetian, que acogerá la residencia de Kylie Minogue a partir del 3 de noviembre de 2023. (El Venetian)

La producción de Kylie Minogue en Voltaire at The Venetian está oficialmente a la venta. Esta experiencia que se estrena el 3 de noviembre no se parece a ninguna otra, una estrategia que se refleja en sus opciones de venta de boletos.

A los fans se les ofrecen paquetes de viaje exclusivamente hasta el miércoles en ticketmaster.com. Esos paquetes cuestan a partir de 2,500 dólares, y el espectáculo de Minogue es una parte de la experiencia más amplia.

También reciben una estancia de tres días y dos noches en una suite en The Venetian, una visita entre bastidores del local, 200 dólares de crédito para cenar, transporte de llegada y salida al aeropuerto, acceso gratuito a la discoteca Tao y una mesa en el espectáculo con servicio de caviar. Los grupos de asientos van de dos a ocho.

Estos paquetes se ofrecen bajo la nueva plataforma Ticketmaster Experience. El espectáculo de Minogue es el primer evento que se ofrece en el programa Experiences.

El miércoles se podrán adquirir en VoltaireLV.com entradas individuales a partir de 200 dólares (tarifas no incluidas). Los fans tienen la opción de cambiar a un asiento más caro y, por supuesto, se les anima a hacerlo.

La apertura de la venta en Ticketmaster marca la primera vez que las 10 fechas de Minogue en Voltaire aparecen en la lista. La cantante de “Padam Padam”, de 55 años, se presentará los días 3, 4, 10 y 11 de noviembre, 8 y 9 de diciembre y 19, 20, 26 y 27 de enero.

El espacio es el antiguo Opaline Theater, que alguna vez acogió a Blue Man Group y el espectáculo “Rock of Ages”, y más recientemente donde Base Entertainment probó sus conceptos de holograma. (Buddy Holly, Roy Orbison, Maria Callas y Whitney Houston formaron parte de la alineación de la empresa).

Pero ese local está aplicando ahora el entretenimiento de la vida real.

“Voltaire es diferente de lo que se ve en Bakkt Theater, Dolby Live y Colosseum”, dijo Michael Gruber, director de contenidos del Venetian/Palazzo, tras el anuncio de la serie en Los Ángeles el 27 de julio. “Las entradas cuestan entre 200 y 300 dólares, un precio muy razonable en el mercado actual. Si quieres subir de categoría a la mesa, hay un gasto mínimo de mesa menos los boletos”.

Con todos los costos y tasas incluidos, eso supondrá mil dólares para una mesa de dos, dos mil dólares para una de cuatro y al aumento (tarifas no incluidas).

Al reservar una mesa, los invitados deberán abonar el precio de las multas de la mesa, impuestos y tasas incluidos, para mantener la reserva. El gasto mínimo en comida y bebida, más impuestos y tasas, se abonará al llegar a la mesa la noche del espectáculo.

El diseño y los modelos de negocio del club favorecen la presencia de varios titulares de cartel. Por ejemplo, hay un hueco en la agenda de Minogue para víspera de Año Nuevo. Pero Gruber quiere que el local se convierta en un lugar de entretenimiento aparte de los famosos titulares de cartel.

“Algunas partes de Voltaire funcionarán sin un titular de cartel. El espectáculo será especial, la fiesta de después será especial”, dijo Gruber. “Habrá bailarines, habrá cabaret, habrá burlesque, habrá drag, es toda una experiencia. Es una comida de varios tiempos, y todo en el mismo sitio”.