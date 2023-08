Flowers de The Killers: ‘Sería un honor representar a nuestra ciudad natal’ en el Super Bowl

The Killers son de Las Vegas. Brandon Flowers estaría honrado de cantar en el Super Bowl de Las Vegas.

Brandon Flowers, líder de The Killers, se presenta en Chelsea del Cosmopolitan de Las Vegas el sábado 31 de diciembre de 2023. (Chris Phelps)

Brandon Flowers de The Killers se presenta en la fiesta del Grand Prix/Fórmula Uno de Las Vegas en el Garden of the Gods del Caesars Palace el sábado 5 de noviembre de 2022. (@JasonPhelps)

El espectáculo favorito de Brandon Flowers en el medio tiempo del Super Bowl fue el de U2 en 2002. Al vocalista de The Killers le encantaría que fuera un hermoso día para su banda en el primer Super Bowl en Las Vegas.

Flowers ha dejado claro que The Killers está entre los que podrían presentarse en el Super Bowl LVIII en febrero en Allegiant Stadium.

“Sería un gran honor representar a nuestra ciudad natal en uno de los mayores escenarios de la música”, dijo Flowers en un mensaje de texto el jueves por la mañana. “Nos encanta escuchar que estamos en lo alto de las listas de la gente sobre quién debería presentarse”.

El corredor de apuestas de Las Vegas y gurú de las apuestas deportivas Jay Kornegay, de Westgate SuperBook, ha colocado a The Killers como favoritos 12 a 1, seguidos de Imagine Dragons a 14 a 1, en su lista de apuestas con fines solo de entretenimiento.

Además, el grupo no ha recibido (aún) ninguna propuesta formal para presentarse. The Killers están de gira por el Reino Unido. Su más reciente sencillo, “Your Side of Town”, sale a la venta el viernes.

Los representantes de Imagine Dragons, también una banda de Las Vegas con seguidores internacionales, no hicieron comentarios cuando se les preguntó si la NFL se había puesto en contacto sobre el espectáculo del medio tiempo. Los Dragons están actualmente de gira por Alemania.

Se ha especulado con la posibilidad de que Miley Cyrus, Harry Styles, Bad Bunny y Jack Harlow participen en el espectáculo del Super Bowl. Al parecer, los problemas legales de Lizzo la han apartado de la lista. Taylor Swift no está disponible, y los últimos reportes de Daily Mail dicen que está demasiado ocupada con las giras, y que espera el día en que se juegue en Nashville. Ed Sheeran también ha dicho que no está interesado.

El gobernador de Nevada, Joe Lombardo, se salió del tablero el miércoles al apoyar a AC/DC como titular de cartel.

Además de U2, Paul McCartney, The Rolling Stones, The Who, Prince (que lo era todo, incluido el rock), Tom Petty, Coldplay y Maroon 5 se han presentado anteriormente en el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. Más recientemente, con Roc Nation de Jay-Z produciendo el espectáculo, la atención se ha centrado en artistas de pop y hip-hop como Shakira y Jennifer López; Bad Bunny y J Balvin; The Weeknd; y Dre con Eminem, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Mary J. Blige y 50 Cent; y Rihanna.

U2 se presentó en el primer Super Bowl tras el 11 de septiembre, interpretando “Beautiful Day”, “MLK” y “Where the Streets Have No Name”. Durante las dos últimas canciones, se proyectaron los nombres de las víctimas del 11 de septiembre en una pantalla situada detrás del escenario del Superdome. Después, Bono se abrió la chamarra para mostrar una bandera estadounidense como forro.

“Una presentación memorable y emotiva en el medio tiempo para mí, personalmente”, dijo Flowers. “Pura magia”.